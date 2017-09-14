Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:34
З 24 хвилини про Трампа, гарантії, пу, загрози. Своєрідний кут зору... І суперкоментар: "Я согласна , Зеленский был послан всевышнем на эту Землю и он выполнит свою миссию" (с)
detroytred
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:39
detroytred написав:
І суперкоментар:
"Я согласна , Зеленский был послан всевышнем
на эту Землю и он выполнит свою миссию" (с)
Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП).
60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/
США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ
jump
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:42
jump написав:
І суперкоментар:
"Я согласна , Зеленский был послан всевышнем
на эту Землю и он выполнит свою миссию" (с)
Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП).
60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/
США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ
Йому?
flyman
Додано: Чет 18 вер, 2025 10:51
jump написав:
І суперкоментар:
"Я согласна , Зеленский был послан всевышнем
на эту Землю и он выполнит свою миссию" (с)
Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП).
60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/
США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ
Співак Зе((
На наступний рік зовнішні гроші вже майже є.
Не вистачає 10 ярдів. долл.
Знайдуть..
До речі, навіть з цього року на наступний перейде 15 ярдів.
Цікаво, як склалася б доля України, якщо б Європа отоді дала гроші Овочу. Для підпису асоціації...
Може все пішло б інакше.
detroytred
Додано: Чет 18 вер, 2025 11:08
andrijk777 написав: МЕНІ
!
flyman
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:07
3 ЛЮТОГО 2024
В Росії горить один із найбільших нафтопереробних заводів в країні
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/3/7440209/
11 МАЯ 2024
В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455312/
15 ЯНВАРЯ 2025
В российском Волгограде горел НПЗ "Лукойла", перед этим слышали взрыв – росСМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/01/15/7493651/
14 АВГУСТА 2025
В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/
19 АВГУСТА 2025
По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/
18.09.25
В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Волгоградской области Российской Федерации.
https://www.unian.net/war/udary-po-npz- ... 34342.html
"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ", - сообщили Силы спецопераций.
По их данным, ежегодный объем переработки предприятия - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.
detroytred
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10
detroytred написав:
3 ЛЮТОГО 2024
В Росії горить один із найбільших нафтопереробних заводів в країні
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/3/7440209/
11 МАЯ 2024
В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455312/
15 ЯНВАРЯ 2025
В российском Волгограде горел НПЗ "Лукойла", перед этим слышали взрыв – росСМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/01/15/7493651/
14 АВГУСТА 2025
В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/
19 АВГУСТА 2025
По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/
18.09.25
В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Волгоградской области Российской Федерации.
https://www.unian.net/war/udary-po-npz- ... 34342.html
"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ", - сообщили Силы спецопераций.
По их данным, ежегодный объем переработки предприятия - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.
Нєсгораємий
flyman
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10
Ірина_
Модератор Форуму
Додано: Чет 18 вер, 2025 12:25
Спецслужби з лампи: чи можна осадити джина, випущеного Зеленським?
https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetss ... nskim.html
Після викриття НАБУ схеми «адвокатів-хакерів» хтось продовжує незаконно переглядати ЄРДР — джерела
https://zn.ua/ukr/anticorruption/pislja ... rela-.html
страшні речі творить у державі гідра кварталу
jump
