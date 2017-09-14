RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:34


З 24 хвилини про Трампа, гарантії, пу, загрози.
Своєрідний кут зору...

І суперкоментар:
"Я согласна , Зеленский был послан всевышнем
на эту Землю и он выполнит свою миссию" (с)
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:39

Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/

США і Європа не можуть дійти згоди щодо запровадження жорсткіших санкцій проти РФ, - WSJ 8)
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:42

Йому?
1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:46

  jump написав:Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/

МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 10:51

Співак Зе((

На наступний рік зовнішні гроші вже майже є.
Не вистачає 10 ярдів. долл.
Знайдуть..

До речі, навіть з цього року на наступний перейде 15 ярдів.
________________________
Цікаво, як склалася б доля України, якщо б Європа отоді дала гроші Овочу. Для підпису асоціації...
Може все пішло б інакше.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 11:08

  andrijk777 написав:МЕНІ!


1
3
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:07

3 ЛЮТОГО 2024
В Росії горить один із найбільших нафтопереробних заводів в країні
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/3/7440209/

11 МАЯ 2024
В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/11/7455312/

15 ЯНВАРЯ 2025
В российском Волгограде горел НПЗ "Лукойла", перед этим слышали взрыв – росСМИ
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/01/15/7493651/

14 АВГУСТА 2025
В ночь на 14 августа Силы обороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ, который производит топливо для армии государства-агрессора.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/

19 АВГУСТА 2025
По данным российских пабликов, СМИ и официальных лиц РФ, в ночь на 19 августа беспилотники атаковали НПЗ в Волгограде.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/08/19/7526821/

18.09.25
В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций (ССО) ВСУ поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, что в Волгоградской области Российской Федерации.
https://www.unian.net/war/udary-po-npz- ... 34342.html

"Волгоградский НПЗ задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил врага. Этот НПЗ является крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ", - сообщили Силы спецопераций.
По их данным, ежегодный объем переработки предприятия - 15,7 млн тонн, что составляет 5,6 % от всей переработки нефти в России.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10

Нєсгораємий

Нєсгораємий
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Виїзд чоловіків 18−22 років: чи став він масовим та як впливає на ринок праці
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 12:25

Спецслужби з лампи: чи можна осадити джина, випущеного Зеленським?
https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetss ... nskim.html

Після викриття НАБУ схеми «адвокатів-хакерів» хтось продовжує незаконно переглядати ЄРДР — джерела
https://zn.ua/ukr/anticorruption/pislja ... rela-.html

страшні речі творить у державі гідра кварталу :shock:
