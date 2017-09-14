jump написав:Зеленський: "Ціна цієї війни станом на зараз є викликом для нас. Ціна одного року – це 120 мільярдів (доларів – УП). 60 мільярдів дає український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531318/
МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
"Чужими руками": нардеп "Слуги народу" звинуватив Зеленського в намірі воювати "до останнього" "Володимир Олександрович дав зрозуміти, що він, як і інші заброньовані, рішуче налаштований воювати до останнього, але чужими руками". https://focus.ua/uk/politics/724706-chu ... -ostannogo
МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
Ви з flyman"ом теж шукаєте 60 мільярдів?
Так, я шукаю. А ви ні? Вам не потрібно 60 лярдів? Дивно.
МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?
Проєкт бюджету вже від уряду на рідкість популістичний, а депутати би мали ще докинути популізму. Трудно сказати чи можемо собі дозволити саме зараз впроваджувати безкоштовне харчування всім школярам і всіляке інше на +400 млрд у порівнянні з цим роком. Аналіз солодких прожектів https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 34081.html Правда питання стоїть щодо пошуку "тільки" 15 млрд, бо 30 якби підтверджені та 15 мали би залишитись з цього року. Взагалі влада явно налаштовується на виборчий процес.