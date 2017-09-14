Кажуть став неймовірно популярним. Невідомо, хайпує , чи реально такий
Риси обличчя в нього характерні для певного типу хвороб, повязаних з розумовою відсталістю. Тому сміятись з такого некоректно, він не обирав яким народитись. Навпаки, ще й зміг використати свою фізичну/психічну ваду для здобуття популярності
— А чи помічаєте ви відплив викладачів за кордон? Одна з причин, чому ми ввели офлайн-навчання в політехніці, — щоб повернути викладачів в Україну. Зараз ми не бачимо відпливу викладачів, вони повернулися і навчають студентів тут.
Інша річ, що ми спостерігаємо відплив першокурсників, які вже вступили в університети. Наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають.
jump написав:п. Хотаб, це недорозвинений покоління гаджетів
Кажуть став неймовірно популярним. Невідомо, хайпує , чи реально такий
Риси обличчя в нього характерні для певного типу хвороб, повязаних з розумовою відсталістю. Тому сміятись з такого некоректно, він не обирав яким народитись. Навпаки, ще й зміг використати свою фізичну/психічну ваду для здобуття популярності
1. Ви якось не потрапили в цитату. Бо «сміятись» - це було не від мене. 2. Особливо там рис ніяких нема. Таких (з такими рисами) ходить повно всюди, і коли вони адекватні, то і думок ні у кого нема що там щось вроджене. 3. Навіть якщо у нього якісь там вроджені речі, то не розумію ваше захоплення, що він став завдяки цим рисам популярним. «Популярність» - це щось таке необхідне, що заради неї треба корчити з себе дурачка?
ЛАД написав:Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут. А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я
Сегодня у вас ещё сомнения есть?
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.
єдиний приклад слабого проти сильного - це Пакистан проти Індії. й то там Китай активно на боці Пакистану
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає
Такого я не казав. Платят только сосем не по 800 долларов.
Shaman написав:...... немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.
єдиний приклад слабого проти сильного - це Пакистан проти Індії. й то там Китай активно на боці Пакистану
Ми вже до кого-небудь притулилися? Вроде, да. Но притулок не дуже.
ЛАД
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає
Такого я не казав. Платят только сосем не по 800 долларов.