Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:42

Родина Умєрова проживає в елітній нерухомості у США: 7 з 8 об’єктів незадекларовані, - ЦПК. ФОТОрепортаж
https://censor.net/ua/n3574834
hxbbgaf
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:46

  Hotab написав:
  jump написав:
  Hotab написав:https://www.facebook.com/share/r/19bU2iSrBK/?mibextid=wwXIfr

п. Хотаб, це недорозвинений
покоління гаджетів :oops:

Кажуть став неймовірно популярним.
Невідомо, хайпує , чи реально такий

Риси обличчя в нього характерні для певного типу хвороб, повязаних з розумовою відсталістю. Тому сміятись з такого некоректно, він не обирав яким народитись.
Навпаки, ще й зміг використати свою фізичну/психічну ваду для здобуття популярності
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:47

  _hunter написав:Им, наверное, забыли сказать, что они от самого лучшего ВО в Мире - еще и бесплатного! бегет...
Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон, — ректорка Шаховська (https://ukranews.com/ua/news/1106204-lv ... iversytety)


— А чи помічаєте ви відплив викладачів за кордон?
Одна з причин, чому ми ввели офлайн-навчання в політехніці, — щоб повернути викладачів в Україну. Зараз ми не бачимо відпливу викладачів, вони повернулися і навчають студентів тут.

Інша річ, що ми спостерігаємо відплив першокурсників, які вже вступили в університети. Наближаючись до віку, коли не можна буде перетинати кордон, вони виїжджають.

І де тут масово ?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 16:51

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
МЕНІ! Тобто у нас тепер офіційно Зеленський=Україна?

Ви з flyman"ом теж шукаєте 60 мільярдів?

Так, я шукаю. А ви ні? Вам не потрібно 60 лярдів? Дивно.

60 млрд? :shock:
Не шукаю і така сума мені не потрібна. :)
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:01

  Letusrock написав:
  Hotab написав:
  jump написав:п. Хотаб, це недорозвинений
покоління гаджетів :oops:

Кажуть став неймовірно популярним.
Невідомо, хайпує , чи реально такий

Риси обличчя в нього характерні для певного типу хвороб, повязаних з розумовою відсталістю. Тому сміятись з такого некоректно, він не обирав яким народитись.
Навпаки, ще й зміг використати свою фізичну/психічну ваду для здобуття популярності


1. Ви якось не потрапили в цитату. Бо «сміятись» - це було не від мене.
2. Особливо там рис ніяких нема. Таких (з такими рисами) ходить повно всюди, і коли вони адекватні, то і думок ні у кого нема що там щось вроджене.
3. Навіть якщо у нього якісь там вроджені речі, то не розумію ваше захоплення, що він став завдяки цим рисам популярним. «Популярність» - це щось таке необхідне, що заради неї треба корчити з себе дурачка?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Популярність» - це щось таке необхідне, що заради неї треба корчити з себе дурачка?
він не корчить, він такий є.
Це як дивуватись що аутист при розмові підходить на відстрань 10 см і дихає тобі в обличчя
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:05

  Letusrock написав:
  Hotab написав:«Популярність» - це щось таке необхідне, що заради неї треба корчити з себе дурачка?
він не корчить, він такий є.
Це як дивуватись що аутист при розмові підходить на відстрань 10 см і дихає тобі в обличчя

Але випустили його лише зараз., по новому закону . Тобто він був придатний?))

Ну і уточнення.. Ви десь читали про його хворобу? Чи потужний фізіогноміст?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:18

  jump написав:"У нас тотальна корупція абсолютно у всьому", - Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін :lol:
розповсюджує іпсо 8)
певно наклюкався віскаря у барбершопі. любитель засідань під камерами 8)

Якщо брати термін "корупція" повністю, а не лише розкрадання грошей з бюджету, то так - у нас тотальна корупція, знизу доверху, у всьому

PS. То за кого ти голосував в 2019 році ?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:
Сегодня у вас ещё сомнения есть?
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.

єдиний приклад слабого проти сильного - це Пакистан проти Індії. й то там Китай активно на боці Пакистану
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає
Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов. :)

що, ще більше платять? :shock:
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 17:52

  Shaman написав:......
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.

єдиний приклад слабого проти сильного - це Пакистан проти Індії. й то там Китай активно на боці Пакистану
Ми вже до кого-небудь притулилися?
Вроде, да.
Но притулок не дуже.

ЛАД
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає
Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов. :)

що, ще більше платять? :shock:
Конечно!
По 8000.
