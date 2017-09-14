RSS
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 18:00

  jump написав:"У нас тотальна корупція абсолютно у всьому", - Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін :lol:
розповсюджує іпсо 8)
певно наклюкався віскаря у барбершопі. любитель засідань під камерами 8)

Це не корупція. Це плата найвищої влади за лояльність органів держ. управління.
Схожа куйня але в меньших масштабах була при ранньому Xуйлі в рф.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.

тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:02

Хлопці до 22 років масово тікають із України: тепер зафіксовано сильний відтік кадрів, — «Work.uа».

Найбільший дефіцит працівників відчутний у готельно-ресторанному бізнесі та харчовій промисловості.

дивина :lol:
"країна мрій" 8)

Під час тестування «Е-нотаріату» дані про довіреності, заповіти та інші документи опинилися у відкритому доступі. :lol:

Нотаріальна палата заявила про порушення нотаріальної таємниці, — Нотаріальна палата 8)

дЛубінець уже відповів :lol:
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:03

  Letusrock написав:
  Shaman написав:немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.

тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті

помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:05

  ЛАД написав:
  Shaman написав:......
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.

єдиний приклад слабого проти сильного - це Пакистан проти Індії. й то там Китай активно на боці Пакистану
Ми вже до кого-небудь притулилися?
Вроде, да.
Но притулок не дуже.

варіантів інших немає - або НАТО, або США, або ще якась конфігурація.

Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов. :)

що, ще більше платять? :shock:
Конечно!
По 8000.

не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:16

  jump написав:Хлопці до 22 років масово тікають із України: тепер зафіксовано сильний відтік кадрів, — «Work.uа».


Головне - емоції )

Де факти ? Де статистика від погранців ? )

PS. Ти вперто не відповідаєшь, за кого голосував.
З цього можно зробити висновок, що ти голосував за Зеленського

То чим ти невдоволений ? За що ти проголосував, те ми всі і маємо )
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:17

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.

тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті

помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".


Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 19:18

  Shaman написав:
ЛАД
Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов. :)
що, ще більше платять? :shock:
Конечно!
По 8000.

не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри

Очевидно, что в ответе валюта - у.е.
