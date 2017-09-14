|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 18 вер, 2025 18:00
jump написав:
"У нас тотальна корупція абсолютно у всьому", - Екс-командир полку "Азов" Максим Жорін
розповсюджує іпсо
певно наклюкався віскаря у барбершопі. любитель засідань під камерами
Це не корупція. Це плата найвищої влади за лояльність органів держ. управління.
Схожа куйня але в меньших масштабах була при ранньому Xуйлі в рф.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9676
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2348 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Чет 18 вер, 2025 18:10
Shaman написав:
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.
тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2690
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:02
Хлопці до 22 років масово тікають із України: тепер зафіксовано сильний відтік кадрів, — «Work.uа».
Найбільший дефіцит працівників відчутний у готельно-ресторанному бізнесі та харчовій промисловості.
дивина
"країна мрій"
Під час тестування «Е-нотаріату» дані про довіреності, заповіти та інші документи опинилися у відкритому доступі.
Нотаріальна палата заявила про порушення нотаріальної таємниці, — Нотаріальна палата
дЛубінець уже відповів
-
jump
-
-
- Повідомлень: 5027
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:03
Letusrock написав: Shaman написав:
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.
тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті
помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9839
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1651 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:05
ЛАД написав: Shaman написав:
......
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.
єдиний приклад слабого проти сильного - це Пакистан проти Індії. й то там Китай активно на боці Пакистану
Ми вже до кого-небудь притулилися?
Вроде, да.
Но притулок не дуже.
варіантів інших немає - або НАТО, або США, або ще якась конфігурація.
ЛАД
Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов.
що, ще більше платять?
Конечно!
По 8000.
не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9839
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1651 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:16
jump написав:
Хлопці до 22 років масово тікають із України: тепер зафіксовано сильний відтік кадрів, — «Work.uа».
Головне - емоції )
Де факти ? Де статистика від погранців ? )
PS. Ти вперто не відповідаєшь, за кого голосував.
З цього можно зробити висновок, що ти голосував за Зеленського
То чим ти невдоволений ? За що ти проголосував, те ми всі і маємо )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12130
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:17
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
немає. треба притулитися до когось сильного - в нашому випадку це було б НАТО, а без НАТО - поки незрозуміло. Будьте послідовними ЛАД - ми не змогли б втримати парітет з Рашею. висновок - треба гуртуватися, щоб давати відсіч імперіям, які ще в 19 сторіччі.
тобто хоч визнаєте що притулятись до НАТО було помилкою? Король голий, і плюс боїться наших обіймів як смерті
помилка в тому, що не притулилися вчасно. такі, як ви, розповідали про "адиннарот".
Вже жартують - це не Україну потрібно приймати в НАТО, а НАТО потрібно приймати в Україну )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12130
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 18 вер, 2025 19:18
Shaman написав: ЛАД
Такого я не казав.
Платят только сосем не по 800 долларов.
що, ще більше платять?
Конечно!
По 8000.
не платять на виробництві по 8 тис грн.
там інші цифри
Очевидно, что в ответе валюта - у.е.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10564
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|126137
|
|
|1493
|311597
|
|
|6076
|995229
|
|