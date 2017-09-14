Не читаю, не слежу.
Быстренько мне доложите оперативную обстановку:
Когда перемога
Когда падёт рф
Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:42
Бетон
Ситуація міняється швидко. Крім одного моменту: Долярек все так само тупенький , в школу не пішов.
З останнього - розвіяв міф про любов, щасливу сімʼю, яку він начебто зберіг.
На днях зізнався, що любить тарабанити неформатних по 100 кг «пишок». Каже , що вони йому Барабашова нагадують.
Коротше по фіналочці , ні грошей, ні щасливої сімʼї. Амінь
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:42
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:44
Додано: Чет 18 вер, 2025 22:54
1. Перемога до кінця 2025
2. рф впаде як тільки, так зразу!
3. Ловлять комбайнерів/трактористів, бо спеціально навчені військові за податки пересічних - категорично відмовляються захищати пересічних!
Відмазуються, що в них не той ВОС і не той розум!
Коротше, нетойвосні долпойопи!
Позорники нації!
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:01
От до чого приводить відмова воювати спеціально-навчених хот
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:05
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:32
Угу.
И чего она будет стоить без западного оружия?
Со своим как-то не сложилось. Маловато. И многого просто нет.
Но у вас до сих пор сомнения:
Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались, правда, на мерсах не разъезжали. Но "великі ракети" были. И не только. В результате на СССР никто нападать не решался.
Если вам лучше кататься на мерсах под обстрелами, то это ваш выбор. К сожалению, не только ваш.
Есть, правда, и другой вариант.
Можно обойтись и без ракет. Но тогда надо проводить более умную и аккуратную политику. Как внешнюю, так и внутреннюю. И не выдрючиваться (хотя бы не слишком сильно).
"Ласкаве теля двох маток ссе".
Кучма при всех его недостатках был всё-таки умный мужик.
В очередной раз могу напомнить опыт Финляндии после 1945 и до конца Союза. И на мерсах ездили, и без "великих ракет" обошлись.
Но вам же запрет продавцам говорить по-русски и незалежна церква важнее жизней и здоровья сотен тысяч сограждан уж не говоря о целости городов (в основном, южных и восточных).
Додано: Чет 18 вер, 2025 23:51
ЛАД а чого у вас так бомбануло по мовному питанню? Розумію що ви нац. меншина, але російськомовних в Україні ніколи не притісняли.
Додано: П'ят 19 вер, 2025 00:00
Успіх, в очередной раз - вам не надоело дурью маяться?
Никак не можете понять, что микроскопом гвозди не забивают?
А "не той вос", действительно, имеет значение.
В стране более, чем достаточно других людей, к кому можно предъявить ваши претензии.
Уже малость надоело. И даже не малость.
|