BIGor написав:ЛАД а чого у вас так бомбануло по мовному питанню? Розумію що ви нац. меншина, але російськомовних в Україні ніколи не притісняли.
Меня не бомбануло. И я писал совсем не об этом. Если вы не поняли, то это ваша проблема. И вы правильно написали в прошедшем времени. В давно прошедшем.
P.s. Кстати, у вас оригинальное понимание термина "нац. меншина". Это, вообще-то, определяется не языком. 4 года назад здесь практически все писали на русском. Все были представителями "нац. меншин"? Вы, между прочим, тоже, если не ошибаюсь.
[Мы] собирались уйти из Афганистана, но мы собирались сделать это с силой и достоинством, и мы собирались сохранить Баграм, крупнейшую авиабазу, одну из крупнейших в мире. Мы отдали её им [Талибану] просто так.
Кстати, мы пытаемся вернуть его. Это может быть немного срочным. Мы пытаемся вернуть его, потому что им кое-что от нас нужно. Мы хотим вернуть эту базу.
Одна из причин, по которой нам нужна эта база, заключается, как вы знаете, в том, что она находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие.
BIGor написав:............ Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?
Честно? Сбежал в Польшу, сиди и не возникай. Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы. Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде) Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого... проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.
