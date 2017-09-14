RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15171151721517315174
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:12

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:............
Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?

Честно?
Сбежал в Польшу, сиди и не возникай.
Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы.
Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде)
Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого...
проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.

Ти теж притісняємий? Та блін, як же вас багато! Як Ви виживали всі ці роки з 1991 року?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10172
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1875 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:13

  whois2010 написав:
  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз

робати! може ще баншладешці з непалками і непальцями
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40835
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:27

  serg1974 написав:
  serg1974 написав:
  Бетон написав:Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве

Тоже любопытно, почему только сейчас, а не годом ранее как везде. Если это действительно так.

Просто перекрывают разные дороги, поэтому их не все видят каждый день. Началось это давно.
Ясно. Это просто Бетон только проснулся. Кстати, в Харькове это уже закончилось.

ага проснулся. я только и делаю, что весь день между облавами петляю. но вчера возле моего жк человек 30 сразу и патрулей дофига. мент, который днём ранее отпустил знакомого за 500 баксов сказал, что пришла команда до середины октября грести всё что шевелится, потери очень большие. так сказал
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5496
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:29

  prodigy написав:
Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол)
плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно.
Майор Мельниченко (під кураторством фсб)-
ага фсб.
Тільки втік мельниченко в сша і жиє на подачки від Сороса. :lol:
Значить погано коли віноземні інвестиції в економіку десятки мільярдів доларів? Що ж мішало єс чи штатам більше вкладати?
На захід гроші лиш викачувались.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:29

  whois2010 написав:
  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз



так это визитная карточка любой украинской власти — ценой сиюминутного популизма угробить стратегически всю страну.
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 653
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:37

  whois2010 написав:Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз

Песікот з Шаманом
UA
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2349 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:40

  BIGor написав:
Ти теж притісняємий? Та блін, як же вас багато! Як Ви виживали всі ці роки з 1991 року?

чого ж я притісняємий?
Притісняємий ти, бо смахав.
Вертайси і йди воююй. Чи ну його нах?
Лепєй, жебишь мувіл по польску, билєби только твоя дупа била безпєчна? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:42

  Бетон написав:вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома

https://www.unian.net/war/voyna-v-ukrai ... 01090.html
UA
 
Повідомлень: 9677
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2349 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 15171151721517315174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126506
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312064
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 995964
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9731)
19.09.2025 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.