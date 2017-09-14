BIGor написав:............ Так вас притісняють чи ні? Скажеш чесно?
Честно? Сбежал в Польшу, сиди и не возникай. Если вы так озабочены мовним питанням, то возвращайтесь в Украину и на фронт. Или хотя бы приедьте и поживите в Херсоне. Или в Харькове. Или ещё в некоторых городах. Потом будете задавать вопросы. Дешёвый провокатор.
та плювати йому як на мову, так і на віру і виборчі права. Спокійно по польськи буде говорити а замість української церкви піде в костьол, або і нікуди не піде) Головне щоб задниця в безпеці, така більшість народу, не бачу в тому нічого такого... проблема лиш в невідповідності своїх мотивів до тих мотивів, що бігорами озвучуються як загальнонародні.
Ти теж притісняємий? Та блін, як же вас багато! Як Ви виживали всі ці роки з 1991 року?
jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники
Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали
Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється. На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого. Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз
робати! може ще баншладешці з непалками і непальцями
Бетон написав:Почему перекрывают дороги в Киеве с сегодняшнего дня, несколько десятков человек на каждой облаве
Тоже любопытно, почему только сейчас, а не годом ранее как везде. Если это действительно так.
Просто перекрывают разные дороги, поэтому их не все видят каждый день. Началось это давно. Ясно. Это просто Бетон только проснулся. Кстати, в Харькове это уже закончилось.
ага проснулся. я только и делаю, что весь день между облавами петляю. но вчера возле моего жк человек 30 сразу и патрулей дофига. мент, который днём ранее отпустил знакомого за 500 баксов сказал, что пришла команда до середины октября грести всё что шевелится, потери очень большие. так сказал
prodigy написав: Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол) плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно. Майор Мельниченко (під кураторством фсб)-
ага фсб. Тільки втік мельниченко в сша і жиє на подачки від Сороса. Значить погано коли віноземні інвестиції в економіку десятки мільярдів доларів? Що ж мішало єс чи штатам більше вкладати? На захід гроші лиш викачувались.
так это визитная карточка любой украинской власти — ценой сиюминутного популизма угробить стратегически всю страну.