Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:29

  prodigy написав:
Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол)
плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно.
Майор Мельниченко (під кураторством фсб)-
ага фсб.
Тільки втік мельниченко в сша і жиє на подачки від Сороса. :lol:
Значить погано коли віноземні інвестиції в економіку десятки мільярдів доларів? Що ж мішало єс чи штатам більше вкладати?
На захід гроші лиш викачувались.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:29

  whois2010 написав:
  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз



так это визитная карточка любой украинской власти — ценой сиюминутного популизма угробить стратегически всю страну.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:42

  Бетон написав:вы вообще в кусре, что в днепропетровской области эвакуации перманентно? село за селом. и нигде никто об этом не говорит. только люди снимают ролики как покидают свои дома

https://www.unian.net/war/voyna-v-ukrai ... 01090.html
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 10:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри
Конечно, нет.
Кто ж будет работать за 8000 грн.
Вы забыли?
У нас же разговор всё время шёл о зарплате в долларах.

даю підказку ЛАД - коли жартуєте, ставьте смайлик. а то потім знову неправильно зрозуміють ;)

з приводу зп - стаття трохи про інше
https://www.unian.ua/weapons/sistema-sponukaye-domovlyatisya-chi-ne-v-kozhnogo-kombriga-ye-drug-yakiy-viroblyaye-droni-seo-braving-oleksiy-zavrazhniy-13130121.html
30 серпня у прифронтовому Харкові відбувся форум Global Tech Kharkiv, який зібрав, зокрема, і представників харківського Defence Community, яке об’єднує зброярів, дотичних до цього міста та регіону. УНІАН у кулуарах поспілкувався зі слобожанськими представниками приватного ОПК та продовжує серію інтерв’ю з ними.

Олексій Завражний, співзасновник та генеральний директор виробника дронів Braving, відверто розповів про проблеми та переваги роботи в ОПК в Україні загалом, та на Слобожанщині зокрема. Про корупційну складову у закупівлях дронів для бригад та недоліки іноземного фінансування збройного виробництва в Україні. А ще – як виглядають українські технології на тлі конкурентів як з Заходу, так і з Китаю.

але є такий фрагмент
Один середній фахівець – інженер-розробник, проєктувальник, електронщик тощо – в Україні заробляє 1,5-3 тисячі доларів. Для простоти розрахунків візьмемо витрати по медіані 2 тисячі доларів на місяць на особу, з чим вже можна шукати собі людей. Щоб щось розробляти, потрібно від 3 до 10 таких фахівців.

а взагалі приклад, як люди не розповідають - все пропало, а беруть та роблять. через складнощі, проблеми...

й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:01

Замість "Залізного куполу" – ілюзія ППО: кому вигідна неефективність перехоплювачів
https://regionews.ua/ukr/blog/yuriy-kas ... g_rewarded

У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.

Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.

Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:01

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..............
не платять на виробництві по 8 тис грн. там інші цифри
Конечно, нет.
Кто ж будет работать за 8000 грн.
Вы забыли?
У нас же разговор всё время шёл о зарплате в долларах.

даю підказку ЛАД - коли жартуєте, ставьте смайлик. а то потім знову неправильно зрозуміють ;)

з приводу зп - стаття трохи про інше
https://www.unian.ua/weapons/sistema-sponukaye-domovlyatisya-chi-ne-v-kozhnogo-kombriga-ye-drug-yakiy-viroblyaye-droni-seo-braving-oleksiy-zavrazhniy-13130121.html
30 серпня у прифронтовому Харкові відбувся форум Global Tech Kharkiv, який зібрав, зокрема, і представників харківського Defence Community, яке об’єднує зброярів, дотичних до цього міста та регіону. УНІАН у кулуарах поспілкувався зі слобожанськими представниками приватного ОПК та продовжує серію інтерв’ю з ними.

Олексій Завражний, співзасновник та генеральний директор виробника дронів Braving, відверто розповів про проблеми та переваги роботи в ОПК в Україні загалом, та на Слобожанщині зокрема. Про корупційну складову у закупівлях дронів для бригад та недоліки іноземного фінансування збройного виробництва в Україні. А ще – як виглядають українські технології на тлі конкурентів як з Заходу, так і з Китаю.

але є такий фрагмент
Один середній фахівець – інженер-розробник, проєктувальник, електронщик тощо – в Україні заробляє 1,5-3 тисячі доларів. Для простоти розрахунків візьмемо витрати по медіані 2 тисячі доларів на місяць на особу, з чим вже можна шукати собі людей. Щоб щось розробляти, потрібно від 3 до 10 таких фахівців.

а взагалі приклад, як люди не розповідають - все пропало, а беруть та роблять. через складнощі, проблеми...

й вже обговорював - схоже майбутне Харкова - military hi tech. й з таким сусідом інших варіантів немає

Розробляти і складати із комлектуючих - дві різні різниці.
Толкового розробника ПЗ на "1,5-3 тисячі доларівна", знайти ще той квест, але "де робати" верещамуть вже.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:01

  smdtranz написав:
  whois2010 написав:
  jump написав:Понад 10 тисяч чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з України з 28 серпня по 3 вересня, — польські прикордонники 8)

Цікаві були б дані з усіх переходів зі статистикою у які країни виїжджали 8)

Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється.
На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого.
Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз

так это визитная карточка любой украинской власти — ценой сиюминутного популизма угробить стратегически всю страну.

не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:06

подивитись в зеркало

  Letusrock написав:Замість "Залізного куполу" – ілюзія ППО: кому вигідна неефективність перехоплювачів
https://regionews.ua/ukr/blog/yuriy-kas ... g_rewarded

У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.

Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.

Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.

а якби Епік виділив? це як в будівельника "кожному подивитись в зеркало"
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:07

  Banderlog написав:
  prodigy написав:Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол)
плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно.
Майор Мельниченко (під кураторством фсб)-
ага фсб.
Тільки втік мельниченко в сша і жиє на подачки від Сороса. :lol:
Значить погано коли віноземні інвестиції в економіку десятки мільярдів доларів? Що ж мішало єс чи штатам більше вкладати?
На захід гроші лиш викачувались.

так не пускали іноземні компанії. руських пускали, іноземців - важко. Арселор - яскравий приклад. з приводу вкладень - питання відкрите. знаю випадки, коли гроші вкладалися, є випадки, коли конкурентів знищували. НГЗ - сировинний придаток Русалу. й так далі.

взагалі російські власники менш ефективні, ніж іноземні...
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:08

  Shaman написав:а взагалі приклад, як люди не розповідають - все пропало, а беруть та роблять. через складнощі, проблеми...

Захопливі історії звісно це добре та супер, вітаються, але.
Але вони нічого принципово не змінюють.
Загальна картинка залишається такою, як і була, є.

Для якісних змін, переходу до нового стану необхідні системні зміни. Зміни самої існуючої системи.
