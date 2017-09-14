Shaman написав:не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?
Шиза - рішення зілінського і зе-влади. Заборони на виїзд не мало бути взагалі. Хто вважає за потрібне - їде влаштовувати свою долю, куди його примуть. Хто вирішив залишитися, працює в ЗСУ або тилу. А коли є тотальна заборона, а потім трохи відкривають хвіртку, починається гіперміграція молоді. Впевнений, абсолютно більша частина з віїхавших 18-22 нікуди б не їхала, знаючи що зможе свободно поїіхати при потребі сьогодні-завтра-через пів року, бо тут житло, робота, відносно спокійне життя в тилу, нема загрози бусифікації до 25 і т.і. А там - невідомість. Але ж при владі вороги і саботажники, тому як є
тут багато розповідають про потенційні майбутні втрати. й забувають, а що буває, коли здався "Найстрашніша колонія Росії". навіть не знаю, що цитувати, треба просто читати та жахатися.
й так, хотілося б почути коментар ЛАДа. на Раші це не пропаганда - це система тортур та знущань. до своїх громадян теж, але для українців - просто жах. й так, руським не потрібен німецький досвід - в них є власний досвід ГУЛАГу, нічого не змінилося. тому вони нічим зараз не відрізняються від німецьких фашистів чи якщо не подобається таке порівняння,то від срср 37-38 рр.
Shaman написав:а взагалі приклад, як люди не розповідають - все пропало, а беруть та роблять. через складнощі, проблеми...
Захопливі історії звісно це добре та супер, вітаються, але. Але вони нічого принципово не змінюють. Загальна картинка залишається такою, як і була, є.
Для якісних змін, переходу до нового стану необхідні системні зміни. Зміни самої існуючої системи.
ви зловживаєте словом система. немає чарівної палички - махнув й система змінилася. ви надто загралися в цю гру - можновладці можуть змінити систему. система - складна річ. в 2019 році влада сильно змінилася - а система не дуже. це загальний рух суспільства - й влади, яка несе відповідальність, й населення. ніякий можновладець не витягне країну, яка цього не бажає...
ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались
Ну да, газет печатали много. Надо было только правильно выбрать подписку, с бумагой помягче и минимумом картинок...
Бумага на всех газетах была примерно одинаковая, как бы не вообще одна и та же. Картинок было мало тоже на всех газетах. Разминать надо было получше. И я не встречал людей, которые сильно страдали по этому поводу. И главное не это. Вопрос к вам. Что лучше, подтираться газетками или то, что сейчас? Что лучше, пользоваться в армии туалетной бумагой (как, надеюсь, вы сейчас или всё же лопухом?) или подтираться газеткой в своей квартире под мирным небом?
чергове перекручення ЛАДа.
навіть якби ми зараз підтиралися газетками, військового паритету з Рашею ми не досягли б - казав неодноразово. коли всі підтиралися газетами - ніхто особливо не страждав. але коли з'явилася можливість нормально жити - ногами чітко показали, що хоче населення.
порівняння взагалі некоректне. нагадати звідки тікають - з КНДР чи з Кореї? тому не танцюйте на темі війни - у війні винна лише Раша, чиє керівництво та населення схибило на своїй імперській величі...
whois2010 написав:Спілкувався з менеджерами Нової пошти: деякі філії/відділення, навіть в обласних центрах, на межі колапсу через звільнення і виїзд працівників 18-22. Активно намагаються залучати жінок і дідів, але з/п не збільшують. Жінкі і діди неважнецькі вантажники, тож, особливо у вантажних відділеннях, повна дупа. В двох областях не залишилося інженерів з обслуговування поштоматів. Це при тому, що посада бронюється. На ринку праці повний ппц. Раніше хоча б були резюме від дітей 19-22 - всілякі нікому не потрібні слухачі курсів готельно-ресторанного бізнесу або екологи. Зараз нема нікого. Залишаться лише 10 млн пенсів і слабовики. Хто їх прогодує - хз
так это визитная карточка любой украинской власти — ценой сиюминутного популизма угробить стратегически всю страну.
не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?
Такие (часто хаотичные) действия - называются ИБД. И давно описаны в фольклоре в виде той же истории про перестановку кроватей... Так же эти микро-реакции показывают, что у принимающих решения людей - вообще ни малейшего понятия о происходящем в стране нет
У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.
Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.
Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.
а якби Епік виділив? це як в будівельника "кожному подивитись в зеркало"
Це калька з РФ, як завжди. Там теж була пропозиція регіонам та бізнесам самостійно купувати ПВО. Нахєра взагалі тоді держава, яка збирає податки? А ще крім епіцентрів є цивільні. З ким мені потрібно скластися коштами, щоб винайти та виготовити аналог Панциря? пздц...
>>> Нахєра взагалі тоді держава, яка збирає податки? "куда ты денешься с подводной лодки?" (с)