остается последняя надежда - либо это рыжее х...ло сдохнет как можно скорее, либо в США должен произойти госпереворот/революция и чтобы это рыжее чучело вынесли вперёд ногами из Белого Дома с черенком в заднице . Иначе ничего хорошего этот Мир в будущем не ждёт (((
The Washington Post:
Трамп отказался одобрить военную помощь Тайваню на сумму более 400 миллионов долларов, поскольку он пытается договориться о торговой сделке и возможном саммите с Си Цзиньпином.
Этот пакет был бы «более смертоносным», чем предыдущие раунды помощи Тайваню, включая боеприпасы и автономные беспилотники, заявили источники.
Решение, которое еще может быть отменено, знаменует собой разворот в политике США в отношении Тайваня.
Не буду разбирать ваши рассуждения о Кучме и 90-х годах, с чем-то могу согласиться, с чем-то не совсем. Но вопрос к вам. Судя по тому, что вы отвечали не на мой пост, а процитировали полностью в***р неестественной помеси кота с собакой, вы с ним согласны? Ну что ж, я рад за вас. Прогресс за последние годы весьма заметный.
Об иностранных инвестициях Banderlog вам уже написал. Российские "38-39млрд дол" для Запада это копейки. Вчера Трамп со Стармером подписал на 150 млрд. Почему же Запад не вкладывал? Нам эти инвестиции не нужны были?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 вер, 2025 11:47, всього редагувалось 1 раз.
У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.
Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.
Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.
ага, в найкоротші терміни за 100 млн долл ох и эксперты, а почему сразу не ядерную программу и истребитель 5 поколения? и все это за неделю?
Видатки на безпеку і оборону: в уряді не виключають ще один перегляд бюджету-2025
"Дійсно, є ймовірність, що ми будемо вимушені міняти бюджет 2025 року ще раз, збільшуючи ресурс сектору безпеки і оборони. Це рішення викликане ситуацією, яка складається на полі бою. Ми готові і будемо оперативно реагувати, попри те, що іноді нам доводиться приймати складні рішення", - сказав він.
За словами Марченка, наразі проводяться відповідні консультації з представниками сектору безпеки і оборони та першим віце-прем’єр-міністром в пошуках оптимального рішення, яким чином ці видатки будуть спрямовані і коли.
"Ми до вас (народних депутатів, – УНІАН) звернемося, як тільки рішення буде готово і отримає підтримку уряду . У нас є розуміння, яким чином будемо закривати цю потребу, у нас є ресурс для того, щоб закрити цю потребу. Залишилося питання, який формат цієї підтримки, і часу, коли ми до вас звернемося", - сказав міністр. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 35410.html
недарма зелене опудало нещодавно зі своїми рабами-слугами балакало даносіл мисль, так сказать
whois2010 написав:Шиза - рішення зілінського і зе-влади. Заборони на виїзд не мало бути взагалі. Хто вважає за потрібне - їде влаштовувати свою долю, куди його примуть. Хто вирішив залишитися, працює в ЗСУ або тилу. А коли є тотальна заборона, а потім трохи відкривають хвіртку, починається гіперміграція молоді. Впевнений, абсолютно більша частина з віїхавших 18-22 нікуди б не їхала, знаючи що зможе свободно поїіхати при потребі сьогодні-завтра-через пів року, бо тут житло, робота, відносно спокійне життя в тилу, нема загрози бусифікації до 25 і т.і. А там - невідомість. Але ж при владі вороги і саботажники, тому як є
xуйлу просто зайняти територію України з вороже налаштованим населенням, це погана ідея. Тому потрібно змінити настрої населення. укрочиновники максимально продажні, населення максимально наївне. Якщо подивитися на події десь з весни 2024 з цього ракурсу, то все чітко лягає, логічно та без шизи.
_hunter написав:>>> Це при тому, що посада бронюється. Так понятно: сегодня бронь есть, завтра "бешенный принтер" печатает очередную постанову - и брони нет Поэтому да: если хоть какая-то возможность вырваться за железный занавес есть - нужно использовать...
Хантер, а де Ви дійсно? Бо наразі як жінки так і чоловіки кожні пів року відчувають що соціал і безоплатне житло то вже минуле. Канада, Нідерланди, пряма атака на чоловічу стать, Німеччина також розглядає що перша ж відмова від працевлаштування і -30% до соціальної допомоги незалежно від гендеру.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 19 вер, 2025 11:55, всього редагувалось 1 раз.
У реальності все набагато складніше – досвідчених операторів для роботи в небі, вночі – дуже мало, екіпажі давно відправили на фронт, як "не критично важливі елементи ППО", радарів для виявлення шахедів у нас кіт наплакав у всіх ЗСУ, а шахеди летять щільним клином, і запустити другий дрон-перехоплювач, якщо перший не влучив у ціль, оператор просто не встигає.
Ось чому згорів логістичний центр "Епіцентру", і згоріли сотні, якщо вже не тисячі, інших бізнес-об'єктів, об'єктів інфраструктури, зруйновані житлові будинки і загинули люди. Не працює це "просте рішення", придумане "офісом простих рішень". Зате "свої" компанії-виробники перехоплювачів заробили вже десятки мільйонів доларів, і зароблять ще сотні мільйонів доларів.
Якби "Епіцентр" виділив зі своїх невеликих вже доходів хоча б частину, еквівалентну десяти відсоткам втрат від повітряних атак противника – 100 млн доларів від 1 млрд доларів, то на ці гроші запросто можна було б уже давно, у найкоротші терміни розробити свою зенітно-ракетну систему ППО, аналогічну російському "Панцирю", ізраїльському "Залізному куполу"; створити ракети проти дронів, аналогічні шведській Saab Nimbrix або американській Hydra 70 APKWS.
ага, в найкоротші терміни за 100 млн долл ох и эксперты, а почему сразу не ядерную программу и истребитель 5 поколения? и все это за неделю?
"Не может ваш солдат съесть два мешка брюквы!!!" (с)
Shaman написав:не випускали за кордон - волають "тюрма, нема прав". дозволили виїзд - "все пропало","що воно діється". одні й ті ж люди - шиза чи як?
не одни и те же. стратегически в интересах государства не выпускать трудоспособное население и выпускать нетрудоспособное. с одной стороны говорят про нехватку людей, экономический фронт и все такое, а с другой выпускают самое продуктивное население, в условиях тотальной нехватки работников во всех отраслях? трудоспособное население за вычетом тех, кто живет на деньги бюджета, и так минимальное уже. и это сильный удар по экономике. кто будет всех содержать — не понятно, особенно после войны, когда мы получим 20 млн хотящих кушать на 5 млн всех работающих. а детей кто будет рожать и где? можно сразу отменить мобилизацию, открыть границы и сдаться. тоже вариант
лучше б уже для 50+ открыли границы, они хотя бы детей уже рожать не будут, пусть едут