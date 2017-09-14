Высокий спрос на покупку жилья зафиксирован в западных и центральных регионах.
В августе высокий спрос на покупку недвижимости фиксировался в разных регионах. Среди них не только области с городами-миллионниками, но и Черновицкая, Волынская, Житомирская, Черкасская, Кировоградская и другие регионы. Об этом говорится в переданном УНИАН релизе от OLX Недвижимость.
В августе этого года наибольшее количество откликов на одно объявление о продаже квартир наблюдали в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Львовской и Черкасской областях.
Аренда жилья в Украине продолжает дорожать. Средняя месячная плата за однокомнатную квартиру в августе 2025 года составляла 7 712 гривень, что на 6,8% больше, чем декабре 2024 года.
По данным Государственной службы статистики, на первом месте по стоимости аренды остается Закарпатская область - 12 226 грн. Вторую позицию сохраняет Львовская область со стоимостью 11 244 грн за "однушку". Третье место занимает Ровенская область, где аренда с начала года подорожала до 10 293 грн.
Отмечается, что Киев сохраняет четвертое место по стоимости. В столице аренда подорожала до 10 293 грн.
В то же время самые низкие цены наблюдаются в Харьковской - 3 942 грн, Запорожской - 3 843 грн и Херсонской - 3 243 грн областях.
