Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:23

  pesikot написав:
Banderlog, а нагадай "твоя церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))

нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки.
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. :D

тут же всі такі спеціалісти :D який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
"тут же всі такі спеціалісти :D".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.

випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними? 8)
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Banderlog, а нагадай "твоя церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))

нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?

цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили. чи може твої родичі переселилися на Буковину десь в кінці 40х? це ж зовсім інша картина :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:27

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:---------------------------
Shaman
чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно? :lol:
---------------------------
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Плодятся лучше. :)
Хотя сейчас это под вопросом.

Начнем з того шо я іще тож плодюсь)
но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно.
Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам.
То де логіка?
Цього я теж не розумію.
Навіщо нам піклуватися за тих пшеків чи германців? :)
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Banderlog, а нагадай "твоя церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))

нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?

От бачишь, на просте питання ти відповісти не можешь )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:29

  Shaman написав:твоє кредо "сдохни ты сегодня, а я завтра" - ми вже зрозуміли. якраз чисто руське кредо 8)

Точно моє? А не твоє? ) то які терміни там демобілізації? Нема? Бо нема кому нас замінити? Ви можете лише по 30 тисяч в місяць призивати? Щоб замінювати лиш тих хто вбиті і скалічені а більше то держава не може? Нема людей?
Якщо тобі інтєрєсно то звання я отримав в 20 років. Мож за рік когось з 22 річних можно навчити? І мене поміняти?
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 19 вер, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:31

  pesikot написав:
  Banderlog написав: нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?

От бачишь, на просте питання ти відповісти не можешь )
шо з тобою нехристем про церкву говорити? Ти ж в тім розумієшси як вовк на звіздах.
Banderlog
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:39

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:-----------------------------
andrijk777
Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки.
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе. :D
-----------------------------
тут же всі такі спеціалісти :D який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
"тут же всі такі спеціалісти :D".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.

випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними? 8)
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню.
А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю.
И вы тоже.
Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания.
Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:42

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?

От бачишь, на просте питання ти відповісти не можешь )
шо з тобою нехристем про церкву говорити? Ти ж в тім розумієшси як вовк на звіздах.


Я з тобою Біблію і не бажаю обговорювати )

Просте питання, твоя "наша церква" - це яка церква ? )
Назву сказати ти можешь
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:43

  Banderlog написав:Начнем з того шо я іще тож плодюсь)
но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно.
Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам.
То де логіка?

Вони вернуться, як калмики в Китай або як євреї в Ізраїль. Колись, потім. І відродять неньку. Але це не точно.
