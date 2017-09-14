|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:23
pesikot написав:
Banderlog, а нагадай "твоя церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))
нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:24
ЛАД написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки.
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе.
тут же всі такі спеціалісти
який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
"тут же всі такі спеціалісти
".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.
випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9861
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:25
Banderlog написав: pesikot написав:
Banderlog, а нагадай "твоя церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))
нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?
цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили. чи може твої родичі переселилися на Буковину десь в кінці 40х? це ж зовсім інша картина
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9861
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:27
Banderlog написав: ЛАД написав: Banderlog написав:
---------------------------Shaman
чи звичайна заздрість - тут люди шалені гроші за виїзд платять, а комусь дозволили безкоштовно?
---------------------------
і ? Шо не так? Чому не може бути звичайна заздрість?
Вхтось має воювати безстроково? А молодих ми бережем ? Для чого і чим їх життя цінніше за наше?
Плодятся лучше.
Хотя сейчас это под вопросом.
Начнем з того шо я іще тож плодюсь)
но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно.
Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам.
То де логіка?
Цього я теж не розумію.
Навіщо нам піклуватися за тих пшеків чи германців?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36220
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:28
Banderlog написав: pesikot написав:
Banderlog, а нагадай "твоя церква" це яка церква ? )
А потім поговоримо, хто з нас москаль ))
нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?
От бачишь, на просте питання ти відповісти не можешь )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12136
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:29
Shaman написав:
твоє кредо "сдохни ты сегодня, а я завтра" - ми вже зрозуміли. якраз чисто руське кредо
Точно моє? А не твоє? ) то які терміни там демобілізації? Нема? Бо нема кому нас замінити? Ви можете лише по 30 тисяч в місяць призивати? Щоб замінювати лиш тих хто вбиті і скалічені а більше то держава не може? Нема людей?
Якщо тобі інтєрєсно то звання я отримав в 20 років. Мож за рік когось з 22 річних можно навчити? І мене поміняти?
Востаннє редагувалось Banderlog
в П'ят 19 вер, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:31
pesikot написав: Banderlog написав:
нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?
От бачишь, на просте питання ти відповісти не можешь )
шо з тобою нехристем про церкву говорити? Ти ж в тім розумієшси як вовк на звіздах.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3520
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:39
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
-----------------------------andrijk777
Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки.
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе.
-----------------------------
тут же всі такі спеціалісти
який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
"тут же всі такі спеціалісти
".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.
випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними?
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню.
А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю.
И вы тоже.
Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания.
Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36220
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:42
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
нагадай ти , яка твоя? Яке ти відношення взагалі маєш до церкви?
От бачишь, на просте питання ти відповісти не можешь )
шо з тобою нехристем про церкву говорити? Ти ж в тім розумієшси як вовк на звіздах.
Я з тобою Біблію і не бажаю обговорювати )
Просте питання, твоя "наша церква" - це яка церква ? )
Назву сказати ти можешь
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12136
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 15:43
Banderlog написав:
Начнем з того шо я іще тож плодюсь)
но то ладно, допустим в середньому 23 річний вигодує одну дитину. Тримали б їх тут для приплоду замість нас то обідно, але ладно.
Но їх одпустили і возможний приплод дістанеться пшекам.
То де логіка?
Вони вернуться, як калмики в Китай або як євреї в Ізраїль. Колись, потім. І відродять неньку. Але це не точно.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40844
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|126525
|
|
|1493
|312122
|
|
|6076
|996071
|
|