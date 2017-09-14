Президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил в среду, что переговоры между его правительством и Израилем по вопросам безопасности могут дать результат уже в «ближайшие дни». Глава сирийского МИД выразился осторожнее, сказав, что соглашение по безопасности может быть достигнуто к концу года. В любом случае, отмечают эксперты, сам факт дипломатического общения между этими двумя странами уникален. ......... В полосе, непосредственно прилегающей к израильской границе, сирийской стороне будет запрещено размещать тяжелое вооружение и авиацию, но эту зону смогут охранять полицейские и подразделения внутренней безопасности. Весь юго-западный сектор Сирии должен стать бесполетной зоной для сирийской авиации, сообщают источники.
Взамен Израиль предлагает поэтапный вывод войск с территорий, оккупированных им в последние месяцы, но настаивает на сохранении своего присутствия на горе Хермон.
По данным источников издания Axios, для Израиля одним из важнейших вопросов на переговорах является сохранение возможности использовать воздушное пространство Сирии в качестве коридора для потенциальных ударов по Ирану.
Дамаск пока не дал официального ответа, но, как заявил в четверг агентству AFP сирийский чиновник на условиях анонимности, «в переговорах с Израилем наблюдается прогресс».
И это при том, что
Лишь за первую неделю после падения режима Башара Асада Израиль нанес почти 500 ударов с воздуха, моря и с суши по военным объектам на всей территории Сирии. По данным израильского командования, всего за два дня было уничтожено около 80% сирийского военного потенциала.
ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались...
Это вы в передовице газеты “Правда” проштудировали перед политинформацией в цехе? Вопросник про СССР в американском Internet, в каком году: - образование в старших классах (техникумах, ВУЗах и т.д.) стало бесплатным? - крестьяне стали получать деньги (минимальные), а не работать за Палочки? - крестьяне стали гражданами, получили паспорта (проживи в СССР без паспорта)? - появились женские прокладки (и чем до этого пользовались)? - появилась туалетная бумага (и чем до этого пользовались)? … у вас память как у бабочек и чем далее от 1991 тем более воспоминания об Совке превращаются в “мифы Древней Греции”, на которые накладываться созданные в нулевые в подвалах Лубянки: колорадская лента, дед на палке и т.д.
Shaman написав:цікаве питання - бо дійсно ніякі діди Бандерлога до руської церкви не ходили.
Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви? Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.
Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії ) Була Буковинська митрополія
У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ. У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським. Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.
Кажешь, діди ходили в церкву ? )
PS. "дуб дубом" - чудовий буковинській вислів. Який ... от як дивно, частіше зустрічається у московитській літературі - "Стоит дуб — дубом, ничего не отвечает."
Красиво излагаете, только не понятно, что и о чём. Хотите сказать, что в СССР "60-70-е умирали с голоду и подтирались лопухом"? Возможно, кто-то и подтирался, возможно, вы лично и до сих пор лопухом пользуетесь.
ЛАД написав:Правда, в 60-70-е с голоду никто не умирал и лопухом не подтирались...
Лозунги и агитка )
ЛАД, ты можешь газетами подтираться и сейчас, но почему-то ты это не делаешь Интересно, почему ? Ведь тогда "никто не жаловался", что лично тебе мешает это делать и сейчас ? )
PS. "Цікаві досліди" (с) Лесь Все те, кто других обвиняет в "лозунгах", сами ничего, кроме лозунгов, и не пишут )
Вам охота пофлудить? Вперёд и с песней. Мне не интересно. Я написал вполне конкретно, а вы начинаете о женских прокладках. Они вам лично уже тоже нужны? И памперсы? Пока что вы без "Эзопа и фантазий" не сказали ни слова. Не хотите или нечего?
