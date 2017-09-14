RSS
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:41

  tvagel написав:
  ЛАД написав:Вам охота пофлудить?

У меня нет никакого флуда/блуда. Я вам задал четкие вопросы в американском Internet, касаемо жизни в СССР. Вы как пресмыкающееся на сковороде четвертый раз вертитесь, но без ответов на мои четкие вопросы.
Ясно. “Больше вопросов не имею.” Вы пустомеля.
Пишу редко на Форуме (в отличие от вашего именно флуда), в основном почитываю. И как только вы в очередной раз (много раз было ранее) будете облизывать Совок, я вам опять (дойдем, надеюсь, до 101 раза) задам эти четкие вопросы про СССР, на которые сегодня вы стыдливо увиливаете.
Hasta la vista, baby.

чукча, ти чому обліківку змінив?
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чукча, ти чому обліківку змінив?

- обращаться к незнаковому вам человеку, ссылаясь на его национальность (о которой вы не имеете никакого понятия, как и о всех вещах/моментах/политике/экономике и т.д. в этом Мире) – признак Невежества.
- приписывать другому человеку свои действия (зміна обліківки) – “Штирлиц никогда ещё не был так близко к провалу”.
P.S. Называя неизвестного вам человека “Чукча” – вы выдаете очередного СовкоДрочера, так было принято при Совке (типа унизить человека – Сад детский). “Такое сегодня не носят”. Вы спали 30лет.
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:01

  tvagel написав:
  flyman написав:чукча, ти чому обліківку змінив?

- обращаться к незнаковому вам человеку, ссылаясь на его национальность (о которой вы не имеете никакого понятия, как и о всех вещах/моментах/политике/экономике и т.д. в этом Мире) – признак Невежества.
- приписывать другому человеку свои действия (зміна обліківки) – “Штирлиц никогда ещё не был так близко к провалу”.
P.S. Называя неизвестного вам человека “Чукча” – вы выдаете очередного СовкоДрочера, так было принято при Совке (типа унизить человека – Сад детский). “Такое сегодня не носят”. Вы спали 30лет.

1. в тебе обліківка була "чукча", тому звертання правильне
2. форум український, не влаштовуй тут цирк
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:10

flyman

в тебе обліківка була "чукча", тому звертання правильне



У тебе прізвище Муха (Андрій). Але ти відхрестився від нього і скаржишся, коли тебе так тут називають. Трусохрестик.
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:10

  flyman написав:в тебе обліківка була "чукча", тому звертання правильне

Ты со вчера еще не похмелился, сбегай в аптеку и Боярышником затарься, как обычно на вечер ты делаешь, возможно тогда (не факт) к тебе Сознание вернется.
Ты плохо читаешь/соображаешь, поэтому повтор в американском Internet
- приписывать другому человеку свои действия (зміна обліківки) – “Штирлиц никогда ещё не был так близко к провалу”.
P.S. Никаких учетных записей я не менял (не имею потребности)… Лечись/Похмелись
tvagel
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:13

flyman
P.S. 1 Писал тебе ответ. Ты за это время добавил в свой пост еще пункты…. Ты не затягивай - Лечись/Похмелись.
tvagel
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:38

Цікаво, шо порішали?

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл :roll:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?
fler
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:38

  Shaman написав:
  Banderlog написав: Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква? :wink:

так розповіси нам - а то лише задавати питання багато розуму не треба 8)

так, "відновлено" після "утворено Чернівецьку єпархію РПЦ" в 1940. є відповідна стаття. почитай, я ніякої руської мови не знайшов...

й ще питання - особисто тобі ніхто не забороняє молитися кому хоч - хоча маєш поминати Кіріла. але чому ти відмовляєш іншим ходити до ПЦУ? ти в нас великий богослов? чи в твоїй церкві думати не дозволяється, лише виконувати накази? ;)
мені читати не треба я і без вікіпедії знаю.
чого я не піду ?
тому що пцу зробили іудеї щоб розвалити православну церкву.
Розшифровуєси ПЦУ-пусті церкви україни. :lol:
я вже краще до київського патріархату зайду, чи до католиків або суботників ніж в томосівську митрополію.
До порожної криниці по воду не йдуть. Але ідіт собі хто куди хоче, одне поза одним.
Короч, сам туди іди, якшо тобі треба :lol:
але ти ж не підеш? І котопес не піде...
Banderlog
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:39

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол)
плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно.
Майор Мельниченко (під кураторством фсб)-
ага фсб.
Тільки втік мельниченко в сша і жиє на подачки від Сороса. :lol:
Значить погано коли віноземні інвестиції в економіку десятки мільярдів доларів? Що ж мішало єс чи штатам більше вкладати?
На захід гроші лиш викачувались.


коли путін каже надули, ти знаєш про що мова?
мова про домовленості між Бушем старшим. і Горбачовим, потім Єльциним

про що домовлялись? про те, що забирайте в НАТО (ЕС) Чехію, Польщу, навіть Болгарію з Румунієй, а колишні республіки ссср-це зона інтересів рф

тому с початку з 24/08/91 інвестицій в Україну було 1,2млрд за 22 роки
навіть у Грузію значно більше

ось тобі відповідь, чому Україна нікому не була цікава ні США ні ЕС


Україна немає справжніх кордонів-так вважали на болотах

Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон — двосторонній міжнародний договір, що визначив лінію кордону України та Росії на суходолі.
підписан 28 січня 2003р, набув чинності 23 квітня 2004р

тобто, тільки після 13років після розпаду ссср два сусіда визначились з кордонами по суходолу (на морі-ніт)

раджу всім подивитись це довге відео, війна з РФ з 1991р було питання часу, на жаль люди цього не розуміли і сьогодні десь 25% не розуміє (ти в тому числі)
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:41

  tvagel написав: ......
Hasta la vista, baby.

Не знаю, чукча вы или нет, но какое-то пресмыкающееся точно. Довольно неприятное.
Единственное, что у вас хорошо, что редко пишете.
На мой вопрос вы не ответили -на один, а от меня требуете ответа на пять вопросов, которые кроме вас никому не интересны..
На каком основании, не понятно. Не знаю, у кого и по какому праву вы можете вообще что-то требовать. Здесь у вас таких прав точно нет.
А насчёт "облизывания" - у вас, видимо, большой опыт. Не знаю, правда, что и у кого вы облизываете.
Пришло какое-то ..., нахамило и довольно.
Идите вы в ... американский интернет.
Hasta la vista, baby.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 19 вер, 2025 19:43, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
