Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:23
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
"тут же всі такі спеціалісти
".
Вы знаете, при каких условиях "може статися вибух"?
Я нет.
випускник фізфаку не має уявлення, які процеси відбуваються при ядерній реакції? я розумію, що це було давно, але... таблицю множення пам'ятаєте? інтеграли з похідними?
"які процеси відбуваються при ядерній реакції" я ещё помню.
А вот что означает "заглушенный ядерный реактор" и как это делается, просто не знаю.
И вы тоже.
Видимо, "заглушенный ядерный реактор" чем-то всё же отличается от заглушенного мотора автомобиля, если для него почему-то критически важно наличие охлаждения и электропитания.
Если так рассуждать, то и "викид радіоактивних речовин" невозможен.
можете почитати - є доступні статті. як саме технічно глушать реактор - це вчать на фізтеху. може ті самі графітові стержні по максимуму вводять. але сенс в тому, що навіть в заглушеному реакторі реакція повільно, але йде далі. тому з точку зору працюючого реактору це невеликий відсоток, а з точку зору обсягу - щось типу металургійної пічки. й якщо її не охолоджувати - то реактор просто розплавиться - з відповідними наслідками. такі ситуації до речу передбачені - є навіть спеціальні місця при витоку палива. й ця реакція ще йде кілька років. але вибуху не буде
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 19 вер, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:30
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Десь читав що згідно звіту МАГАТЕ(свіжого) на ЗАЕС порушено 6 з 7 пунктів чи умов безпеки.
Вибух на ЗАЕС тільки справа часу, хоча може пронесе.
тут же всі такі спеціалісти
який вибух? якийсь викид радіоактивних речовин теоретично можливий. а щоб стався вибух - має йти реакція, а там всі реактори заглушені.
Я десь писав що вибух ядерний?
що таке контекст ти звісно не розумієш? тобто фраза про порушення пунктів безпеки та про вибух на станції не пов'язані. тоді згоден, доки ця стація в руках у руських мавп - можливо все - спробувати підірвати вони можуть - але це далеко не факт. бо тоді руські раптово згадають, що німці не завжди були такими няшками, років 85 тому була інша картина. та й французи можуть згадати досвід пожеж двохсотрічної давнини. руські зараз роблять все, щоб Європа таки повірила в реальність загрози й щось з цим зробила...
Shaman
Повідомлень: 9866
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 вер, 2025 18:41
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Точно знаєш на якій мові була служба?) І історію буковинської церкви?
Чогось мені здається що ти в тім дуб дубом.
Буковинської церкви ніколи не існувало, знавець історії )
Була Буковинська митрополія
У березні 1944 року Північну Буковину було остаточно зайнято Червоною Армією і на її землях утворено Чернівецьку область УРСР. Відновлено Чернівецьку єпархію РПЦ.
У червні 1944 року Священним Синодом РПЦ у Чернівецьку єпархію був направлений протоієрей Євфимій (Ковернинський), який став єпархіальним благочинним і настоятелем кафедрального собору в Чернівцях. На початку 1945 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Феодосій і був призначений єпископом Чернівецьким і Буковинським.
Протягом 1944-1945 р.р. духівництво єпархії перейшло під юрисдикцію Московського патріархату. Юридичні питання було вирішено в результаті переговорів між керівництвом Радянського Союзу та СРР.
слово відновлено
тебе не смущає? Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква?
По-перше, не "не смущає", а "не бентежить"
Абревіатура "РПЦ" тебе не бентежить ?
І це не Румунська Православна Церква, це Російська Православна Церква
Banderlog - ти москаль, якій багато триндить і не знає історію )
Але знає, що потрібно іншим казати, що вони не знають історію
Все як роблять москалі
Твоя церква - це УПЦ МП, яка є частиною московитської церкви
І саме тому, ти мовчишь про те, яка твоя "наша церква" )
PS. Ти збрехав двічі
1) Що я москаль, а я українець
2) Що я нехристь, а я хрещений
Вихід 20:16
Не свідкуй неправдиво на свого ближнього!
Церква у тебе є, знань біблії у тебе немає )
pesikot
Повідомлень: 12140
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
2
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:38
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?
fler
Повідомлень: 5855
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:38
Shaman написав: Banderlog написав:
Митрополія кажеш? Це щось такого ж рівня як томосівська церква?
так розповіси нам - а то лише задавати питання багато розуму не треба
так, "відновлено" після "утворено Чернівецьку єпархію РПЦ" в 1940. є відповідна стаття. почитай, я ніякої руської мови не знайшов...
й ще питання - особисто тобі ніхто не забороняє молитися кому хоч - хоча маєш поминати Кіріла. але чому ти відмовляєш іншим ходити до ПЦУ? ти в нас великий богослов? чи в твоїй церкві думати не дозволяється, лише виконувати накази?
мені читати не треба я і без вікіпедії знаю.
чого я не піду ?
тому що пцу зробили іудеї щоб розвалити православну церкву.
Розшифровуєси ПЦУ-пусті церкви україни.
я вже краще до київського патріархату зайду, чи до католиків або суботників ніж в томосівську митрополію.
До порожної криниці по воду не йдуть. Але ідіт собі хто куди хоче, одне поза одним.
Короч, сам туди іди, якшо тобі треба
але ти ж не підеш? І котопес не піде...
Banderlog
Повідомлень: 3522
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
1
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:39
коли путін каже надули, ти знаєш про що мова
Banderlog написав: prodigy написав:
Кучма після 60 років був вже не дуже розумний, якби він був розумний він не пустив би російських міліардерів в українську промисловість і енергетику (на момент анексії Криму путін хвалився що в економіку України російський бізнес вклад 38-39млрд дол)
плани москви були поглинути Україну м'якою силою (новоспечений млрд Курченко це теж проект з болот). Коли до Кучми нарешті дійшло, то було вже пізно.
Майор Мельниченко (під кураторством фсб)-
ага фсб.
Тільки втік мельниченко в сша і жиє на подачки від Сороса.
Значить погано коли віноземні інвестиції в економіку десятки мільярдів доларів? Що ж мішало єс чи штатам більше вкладати?
На захід гроші лиш викачувались.
?
мова про домовленості між Бушем старшим. і Горбачовим, потім Єльциним
про що домовлялись? про те, що забирайте в НАТО (ЕС) Чехію, Польщу, навіть Болгарію з Румунієй, а колишні республіки ссср-це зона інтересів рф
тому с початку з 24/08/91 інвестицій в Україну було 1,2млрд за 22 роки
навіть у Грузію значно більше
ось тобі відповідь, чому Україна нікому не була цікава ні США ні ЕСУкраїна немає справжніх кордонів
-так вважали на болотах
Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон — двосторонній міжнародний договір, що визначив лінію кордону України та Росії на суходолі.
підписан 28 січня 2003р, набув чинності 23 квітня 2004р
тобто, тільки після 13років після розпаду ссср два сусіда визначились з кордонами по суходолу (на морі-ніт)
раджу всім подивитись це довге відео, війна з РФ з 1991р було питання часу, на жаль люди цього не розуміли і сьогодні десь 25% не розуміє (ти в тому числі)
prodigy
Повідомлень: 12700
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3348 раз.
- Подякували: 3347 раз.
-
1
4
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:42
fler написав:
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками
. Хто в темі?
це домисли, нічого такого не було і не буде (на жаль)
prodigy
Повідомлень: 12700
З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3348 раз.
- Подякували: 3347 раз.
-
1
4
2
Додано: П'ят 19 вер, 2025 19:45
fler написав:
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 19 вересня провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.
«Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включно з торгівлею, фентаніл, необхідністю припинити війну між Росією та Україною, а також схваленням угоди щодо TikTok. Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемось на саміті APEC у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, у свою чергою, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже гарною, ... і ми обоє з нетерпінням чекаємо зустрічі на APEC!», - заявив він.
Згідно з народною прикметою сьогодні вночі має бути обстріл
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі
?
Трамп и Си.
ЛАД
Повідомлень: 36226
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4859 раз.
-
2
2
6
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:00
fler написав:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?
Ти з дуба рухнула?
Вже тиждень китайський экспорт в ЕС через лукашендію стоїть.
Збитки рахують на десятки мільярдів доларів.
Ще через тиждень намічається дефіцит китайских товарів в ЕС.
ЕС це 40% китайського експорту.
UA
Повідомлень: 9678
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2350 раз.
-
1
1
1
Додано: П'ят 19 вер, 2025 20:04
UA написав: fler написав:
ОБС каже, що Миротворець настирливо рекомендував Хазяїну звести до мінімуму військову підтримку свого вассала, обгрунтовуючи думку економічними наслідками. Хто в темі?
Ти з дуба рухнула?
Вже тиждень китайський экспорт в ЕС через лукашендію стоїть.
Збитки рахують на десятки мільярдів доларів.
Ще через тиждень намічається дефіцит китайских товарів в ЕС.
ЕС це 40% китайського експорту.
Соскін що потужний 19 пакет санкцій ось-ось. І ціна на ропу якось синхронно пірнула з цим під $63
flyman
Повідомлень: 40849
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1611 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
1
3
