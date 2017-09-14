Додано: Суб 20 вер, 2025 02:23

Т.е. вы продвигаете мысль - при разных последствиях в результате аварии не может быть одних и тех же причин, которые привели к авариям.

Мысль, что одни и те же причины могует привести к разным масштабам не допускается

19 декабря 2021 года навсегда был остановлен первый энергоблок Курской АЭС[21].



31 января 2024 года в 4:01 навсегда был остановлен второй энергоблок Курской АЭС[22]



Эксплуатация третьего и четвёртого энергоблоков Курской АЭС продлится до 2033 и 2035 годов соответственно

С 1994 по 2009 год была проведена техническая модернизация всех энергоблоков Курской АЭС

Вот просто интересно, откуда вы делаете такой вывод?Конечно, могут.Но всё же недостатки у реакторов одинаковые. т.к. и сами реакторы одинаковые, а вотаварий могут быть разные. Недостатки у чернобыльского реактора были изначально, но, насколько понимаю, 1-й энергоблок это тот же реактор. Он был принят в эксплуатацию 14 декабря 1977 года и выведен на проектную мощность 24 мая 1978 года. До аварии 4 энергоблока 1-й проработал 8 лет. Без аварий.2-й энергоблок выведен на проектную мощность 1000 МВт 28 мая 1979 года. Тоже проработал 7 лет.Об авариях на Курской АЭС я ничего не слышал и она работает до сих пор. На тех же реакторах РБМК-1000.Запущены они были на полную мощность в 1976, 1979,1983 и 1986 гг. Правда,С вашего разрешения не буду искать, в чём она заключалась.4 блока Ленинградской АЭС тоже вполне успешно работают. Первые 2 планово выведены из эксплуатации в 2018 и 2020, вторые 2 по плану будут выведены в 2030.Так что конструктивные недостатки этоаварии.Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии.Простите, но пост на форуме не научная статья.Я и так стараюсь поточнее формулировать, чтобы не было лишних придирок. Не помогает.Мои слова, что в 60-70-е годы в Союзе никто не умирал от голода и не вытирался лопухами тоже вызвали у некоторых возмущение. Это тоже неточная формулировка?На форуме сильно не хватает благожелательности. Если что-то непонятно или вызывает сомнения, может, стоит сначала переспросить и уточнить, а не бросаться сразу в бой?В результате своими придирками вы заставили меня потратить время. Ради чего?Ради юридической точности формулировок?