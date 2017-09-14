RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 03:26

  tumos написав:........

Простите, всё забываю, что юрист это диагноз.
Вывод о разных причинах аварий совершенно не связан и не следует из их масштабов.
Раз вы почитали ссылки, то могли заметить, что на причины аварий есть разные взгляды, а вы хотите, чтобы я, не специалист, их указал. Я рад, что вы такого высокого обо мне мнения, но я намного скромнее. :)
И если вы не смогли/не захотели понять фразу:
Так что конструктивные недостатки это не причина аварии.
Они только увеличивают её возможность/вероятность аварии
, то это не моя проблема. Ещё раз, вопрос был не о причинах аварии, а о возможности/невозможности ядерного взрыва реактора АЭС. Вы этого так и не поняли?
Тратить ещё время на этот вопрос не буду.
Уж извините.
ЛАД
