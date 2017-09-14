RSS
  #<1 ... 15187151881518915190
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 13:03

  fox767676 написав:вообщем есть два выхода:
1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны и выпадением из его обоймы если он не включит незамедлительно Украину в ЕС\НАТО- , плюс требовать от Запада демонстрацию серьезности намерений в виде совместной операции по зачистке пмр - шансы на успех где-то 5%,
2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф

воевать до пришествия антихриста перезаклыдавая многократно активы и препродавая генофонд точно уже не выход

Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выдалять за 0,5 сек.
Востаннє редагувалось UA в Суб 20 вер, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 13:03

  Banderlog написав:ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ?
Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає

ну не знаю. 20 років тому на ВЛК у психіатара задавали загалдьні питання - по географії, арифметиці т.і. Психіатр лається на попередників - дибілбля, наступний!
Я там все відповмв, . Сївально - "оце гарний хлопець. Такий точно своъх не постріляє" Я без усіляких приколів, - "чому це? По обставинам треба дивитись".
Психіатр - "Что???? Да я тебе направление сейчас выпишу". Я щиро не розуміючи - "ну а як наказ не схочуть виконати?" Якось замяли тоді

Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 13:05

  UA написав:Пекину це нафіг надо?
Варіант 3 самий реалістичний. Писати не стану бо выделять за 0,5 сек.

білорусь, казахстан балансують якось між Пекіном та москвой
Ось у Мінська додається ще опція у вигляді Вашингтона.
З Белавіа зняли санкції.
Буде прикол коли "понаволені" білоруси будуть спокійно до США літати прямим рейсами. А українці як....
Повне відродження СРСР Пекіну не потрібно
ну якщо ще пару років війни то Україна стане настільки токсичним активом що супротивники москви залюбки кинуть їй Україну під ноги
