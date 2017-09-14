Banderlog написав:а за шо їм воювати? За майдан гідності? )
за абирвалгів на диванах, бо вони вони своє вже відвоювали на майданах гідності
ну, він явно психічно хворий. Ви б хотіли такого до себе в підрозділ? Не мож сказати шо ми всі тут в нормі, дах час од часу підтікає. Але ж не постійно) краще вже з клінічним дибілом мати справу. Доречі, в нас на кп є один, роботящий хлопчина та і так непоганий, но недорозвинутий. Недавно пройшов влк, і вилікувався, з обмежено придатного став повністю придатним, хоть в дшб можно.
fox767676 написав:вообщем есть два выхода: 1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны ...... 2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф ......
1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂 2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔 Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
!) Ну, конечно. Не вы же "у руля". Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно. Для шантажа "нет карт на руках". Чем шантажировать? Нашей сдачей агрессору? Так они этого ожидали ещё в 2022. 2) Причин для Китая можно предположить много. Но гадать о мыслях и намерениях Си... Бесполезное занятие. С токи зрения логики и целесообразности Путину не следовало начинать войну. Но начал.
Президент Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення про створення штурмових військ. Деталі: За його словами, зараз триває підготовка до оголошення цього рішення. На думку Зеленського, "десь тиждень, десять днів, і все буде працювати". https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/20/7531703/
штрафбат і навіть контингенту потрібного купа: мусарня, тцкуни і 160 тис нетойвосних диванних пісіонерів
BIGor написав:ЛАД, трохи якась каша у вас в голові. Якщо для вас Польща не друзі (прийняли під захист більше 1 млн біженців), по військовій техніці дали на початку майже все - без жодних питань і умов - то цікаво хто? Росіяни?
поляки такіж друзі як росіяни. Не можете без старшого брата?
hxbbgaf написав:що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми. Я дуже сумніваюсь, що там взагалі буде хтось воювати.
а за шо їм воювати? За майдан гідності? ) ладно там поляки чи прибалти в цих давня неприязнь до росіян. А нащо італійцям чи португальцям ця війна? Звичайно колективно як нато вони воювати не будуть. Хіба окремі держави можуть ввести свої війська. Без американців і турків нато для рф загрози не становить
висновок? правильно, треба відроджувати вермахт - інших варіантів немає й розмови про це вже йдуть.
й що значить не становить? точніше, Раша загрози для НАТО не становить