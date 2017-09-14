RSS
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:55

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  _hunter написав:

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде

Мнение этого балабола до сих пор кому-то интересно?
Опять всё то же - "мораль", "С нами бог", "на Москву", ...

З нього ж почався розворот від багатовекторності? В сторону єс)
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:56

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

може з часом вирівняєшся у правах з циганами :lol:
в правах на шо? Брати участь в гейпарадах?


Ти так часто згадуєшь гей-паради, що у мене відчуття - ти ще встидаєшься брати в них участь, але дуже-дуже цього бажаєшь ))
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 15:57

  Banderlog написав:З нього ж почався розворот від багатовекторності? В сторону єс)


Ще один знавець історії, з 2001 року вже не було ніякої многовекторності.

Кучму давила РФ з цього приводу
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:02

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:може з часом вирівняєшся у правах з циганами :lol:
в правах на шо? Брати участь в гейпарадах? Яких прав в тебе більше ніж в цигана?
Про які такі права ти мені втіраєш? Яких прав в мене стало менше ніж було до того?

поки ти в Україні - в тебе нормальні права. поїдеш до Румунії - тоді й побачиш, яких прав в тебе стало менше. особливо, якщо ти румунською не дуже й не навіть не збираєшся вчити. хоча навіть молдавани можуть :lol:

тому ти й сидиш в Україні. ;)
а якого чуда я б туди їхав надовго? :lol: понятно що не збираюсь. Замовити каву мені мого рівня вистачить. Правда в мене румунською як вода то мінеральна а як вино то солодке. Але якось перемучусь.
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:вообщем есть два выхода:
1)фантастический - шантажировать Запад выходом из войны ......
2) либо двигаться в сторону нейтралитета гарантированного Пекином чтобы окончательно не быть поглощенными рф
......

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...

!) Ну, конечно. Не вы же "у руля". :)
Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.
Для шантажа "нет карт на руках". Чем шантажировать? Нашей сдачей агрессору?
Так они этого ожидали ещё в 2022.
2) Причин для Китая можно предположить много. Но гадать о мыслях и намерениях Си...
Бесполезное занятие.
С токи зрения логики и целесообразности Путину не следовало начинать войну. Но начал.

>>> Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.
Так и я ровно про это же: не имея _вообще_ никакого опыта серьезных переговоров - как у того же Порошенко - пытаться играть роль великого политика... :oops:

>>> Но гадать о мыслях и намерениях Си...
Опять же - я ровно про это же. Если бы Китай видел хоть какую-то пользу в северном причерноморье - давно бы со встречным предложением вышел.
Хотя, не удивлюсь - если намеки были, но "этот" их не понял :lol:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:З нього ж почався розворот від багатовекторності? В сторону єс)


Ще один знавець історії, з 2001 року вже не було ніякої многовекторності.

Кучму давила РФ з цього приводу
отвянь знавець.
Я там жив. І на відміну від вас телемарафонівців все помню.
Даж як Шоколадний заяць був в партії Медведчука сдпуо. Разом з першим президентом України леонідом макаричем.
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 16:06

  Banderlog написав:
  _hunter написав:

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде

да, я тоже с этого ролика "приудивился" :lol:
  ЛАД написав: Не знаю, насколько внимательно вы прочитали "дискуссию о профсоюзах".
Изначально был вопрос о возможности ядерного взрыва при аварии реактора АЭС.
tumos "лёгким движением руки" поменял тему и перевёл на причины аварии.

Вы еще тот манипулятор. Речь шла о существованиии уверенности до Чернобыльской аварии, что она невозможна. Еще раз - с ваших
слов об уверенности в невозможности. О причинах заговорили именно вы. Желающие могут отлистать и посмотреть.

  ЛАД написав:Вопрос, который вообще не может обсуждаться на нашем форуме. Так же, как вопрос о катастрофе польского самолёта.
Здесь нет специалистов, разбирающихся в вопросе.
И да я не филолог, а по образованию физик. Именно поэтому я понимаю, что не могу квалифицированно судить о причинах аварии ни на Ленинградской, ни на Чернобыльской АЭС. Так же, как и вы, и, тем более, юрист. При всём уважении к его профессиональной квалификации.

Если не можете квалифицированно судить о причинах, то что же вы утверждаете о разных причинах аварий на двух объектах.

  ЛАД написав:Не знаю, заметили ли вы, но я приводил цитату, что "Существование концевого эффекта было обнаружено в 1983 году во время физических пусков 1-го энергоблока Игналинской АЭС и 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС".
Так что установить этот эффект как причину аварии на Ленинградской АЭС в 1975 году не могли в принципе.

Установили эффект в 1983 году. А чернобыльская была в 1986. Специалисты были осведомлены. Я что просто так упомянул Курскую АЭС. Николаев Т.П.
отказался проводить эксперимент с РБМК.
  Banderlog написав:
  _hunter написав:

1) Это с этим-то мямлей "у руля"? 😂
2) А Китаю этот нейтралитет нафига нужно гарантировать? 🤔
Ну и не забываем про предыдущее оскорбление - которое смыто так и не было...
вернути справжнього лідера майдану Віктора Ющенка! Ющенко Так!
Бо розпустились тут мямлі. До останньої верби хотять.))) Справжній лідер на таке не піде


ось через таких євроімитаторів з носовими хустками в піджаках оця вся катастрофа.
Більшість з українців не зробила висновків з того що прорашистська Сербія, де народні маси нормально відносилися до геноцидів у сребреницях отримала у 2008 безвіх та єврокандидаство, а Україна що заради Європи побила горшки з рф - ні.
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 вер, 2025 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:!) Ну, конечно. Не вы же "у руля".
Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.


несете какую-то дичь(с)
В интересах главного стейкхолдера Украины - погасить войну , нормализовать отношения с РФ, чтобы держать на дистанции от Пекина.
И тут у мямли хватает духу повыбрыкиваться.
и он несет всякую дичь что согласен на остановку войны, но при ряде фантастических условий...
Потому что стейкхолдеры его и стейкхолдеры Украины различны
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 вер, 2025 16:46, всього редагувалось 1 раз.
