Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:37

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:!) Ну, конечно. Не вы же "у руля".
Даже лёгкий вариант не шантажа, а спора, причём, не с "самим", а с его подручным, закончился грустно.


несете какую-то дичь(с)
В интересах главного стейкхолдера Украины - погасить войну , нормализовать отношения с РФ, чтобы держать на дистанции от Пекина.
И тут у мямли хватает духу повыбрыкиваться.
и он несет всякую дичь что согласен на остановку войны, но при ряде фантастических условий...
Потому что стейкхолдеры его и стейкхолдеры Украины различны

Номерной, использование умных слова, вроде "стейкхолдер" не делает тебя умным, как ты не старайся

Наоборот, показывает твой низкий уровень интелекта, который ты хочешь прикрыть "умными" словами
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:41

Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ber ... -yak-zaraz

Тоді ціна стане навіть для них непідйомною і вони на тривалий час зупиняються. Зараз втрати ворога орієнтовно 15 тисяч на місяць
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:49

  jump написав:Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ber ... -yak-zaraz

"Мыши, вам нужно стать ёжикам!" (с)
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 17:55

  jump написав:Берлінська: аби змусити Москву до "перемир'я" нам слід знищувати щомісяця по 35 тисяч ворогів, а не по 15 тисяч як зараз
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ber ... -yak-zaraz

Тоді ціна стане навіть для них непідйомною і вони на тривалий час зупиняються. Зараз втрати ворога орієнтовно 15 тисяч на місяць

Нехай Берлінська, спершу скаже, хто надав дозвіл на проведення виставки дроно-виробників в Чернігові ... бо одразу почала морозитись ...

Стосовно кількості, росіянам пофіг на кількість. Покладуть і мільйони

PS. Ти ж сам голосував за зелених.
То чому така "фронда" ? ) Одразу не побачив ?
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Злой одесит не вірить в близьке перемирʼя

https://minval.az/news/124487341
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:21

  Hotab написав:Злой одесит не вірить в близьке перемирʼя

https://minval.az/news/124487341

....

PS - сорі з UA поплутав, ви в мене одне эдине злились )))
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 20 вер, 2025 18:41, всього редагувалось 2 разів.
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Злой одесит не вірить в близьке перемирʼя

https://minval.az/news/124487341

Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста?

Сразу видно, что ты не знаешь, кто такой злой одессит

Ты живешь вне украинского информ-простору )

весь твой "украинский" информ-простор - это российская пропаганда об Украине и только её ты читаешь
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 18:36

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Злой одесит не вірить в близьке перемирʼя

https://minval.az/news/124487341

Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста?

Сразу видно, что ты не знаешь, кто такой злой одессит

Ты живешь вне украинского информ-простору )

весь твой "украинский" информ-простор - это российская пропаганда об Украине и только её ты читаешь


Здой одессит это информатор для де*** части украинского общества, типа тебя. Дирижируются эти одесситы беглыми москалями типа подоляка и прочими хорошими русскими цель которых сжечь украинскоую нацию в своей борьбе нанайских мальчиков типа с путинизмом
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Злой одесит не вірить в близьке перемирʼя

https://minval.az/news/124487341

Для вас уже стало ценным мнение злого клоуна-пропагандиста?
Расчет таких как он\его хохяев понятен - большим мегашухером сделать невозможной ревизию содеянного."чтобы все погибли(с)"
......
Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений". :(
И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.
  pesikot написав:Дві години кружляють мопеди над містом ...

То не є добре. Коли хасіди літають. З тим треба шос діяти.
Мож завтра в тцк підеш ? І в ппо запишешся?:lol: іди сьогодні бо ще до завтра передумаєш
