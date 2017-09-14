А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм,
От живу собі спокійно, тижнями сіньку навіть не нюхаючи , а прочитаєш отаке і облизуєш собі вухо 😀 Та навіть Бакарді спайсд , який зараз на Маудау по жалкіє 500/л , теж би з радістю пригубив. Припиняй оці провокації
А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую . Поки закарпатське червоне напівсухе Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую . Поки закарпатське червоне напівсухе Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую . Поки закарпатське червоне напівсухе Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
Що це таке?[/quotе] Помните со школы - " мед - пиво пил, по усам текло.." На Руси пили медово вино, виноградное было редкостью. Потом постепенно перешли к другому алкоголю. Сейчас вот пытаются возродить
fox767676 написав:А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую . Поки закарпатське червоне напівсухе Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
Що це таке?[/quotе] Помните со школы - " мед - пиво пил, по усам текло.." На Руси пили медово вино, виноградное было редкостью. Потом постепенно перешли к другому алкоголю. Сейчас вот пытаются возродить