Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:45

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:[




А я чекаю холодів сікеру медову по давньоруським рецептам скоштую .
Поки закарпатське червоне напівсухе
Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі

Що це таке?[/quotе]
Помните со школы - " мед - пиво пил, по усам текло.." На Руси пили медово вино, виноградное было редкостью. Потом постепенно перешли к другому алкоголю. Сейчас вот пытаются возродить
Ясно, медовуха.
Но такого термина не знал.

Наверное следует отличать классическую от современных брендов водки где основой этиловый спирт немедлвого происхождения
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:47

  Hotab написав:Shaman
реформування ООН - або створення нової структури
Трампоній потроху кінчає ООН урізанням фінансування. Роботи все менше, все більше часу на спорт , англійський та прокрастинацію.
Не те щоб ООН така потрібна і важлива в тій самій Африці (в половині локацій точно не треба), але погано те що на їх місце всюди зайде Вагнер і вплив кацапії буде такий як в ЦАР, тільки в більшій частині Африки вже.
я ж не кажу про ліквідацію ООН - лише реформацію.

а чому обов'язково Вагнер? може BlackWater чи Іноземний легіон? чи вже все, минули ті часи? а може китайці?
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:51

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений". :(
И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.

для початку викинути одного агресора з постійних членів СБ ООН й забрати право вето. зараз це взагалі не відповідає світовим реаліям. й можливо додати до постійних членів Індію, Німеччину та Японію.

внаслідок 2СВ припинила існування Ліга націй, а внаслідок агресії Раші має бути реформування ООН - або створення нової структури
Замена Лиги наций на ООН ничего особо не изменила.
Ваши предложения тоже ничего не изменят.
Резолюции ООН и Совета Безопасности на что-то влияют?
Разве что, когда принимается решение о военной операции. Но это, при желании, можно сделать и без ООН.
Надеюсь, вы не думаете, что реформированная ООН приняла бы решение о вводе войск в Украину для противодействия Путину.

по перше рішення ООН - це як визначення хто винен та хто агресор. й не було б цих ліцемірів з Глобального Півдня, які не бачить майже щоденних обстрілів цивільних в Україні.

війська ніхто не ввів би. але чому? постійно нагадуємо, що єдине пугало Раші - це залишки радянської ядерної зброї. наявність якої не відповідає місцю Раші в сучасному світі. коли цю загрозу купують, то ми побачимо реальний статус Раші - біля ..раші :lol:
Повідомлення Додано: Суб 20 вер, 2025 21:59

Shaman
а може китайці?


Китайці економічно окучують Африку, військових нема.
А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .
