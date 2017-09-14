|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:45
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
А я чекаю холодів сікеру медову
по давньоруським рецептам скоштую .
Поки закарпатське червоне напівсухе
Може це якось відбивається на якості пунктуації, але не на змісті, який точно кращий ніж маячня від ліпшиців що тягав продіджі
Що це таке?[/quotе]
Помните со школы - " мед - пиво пил, по усам текло.." На Руси пили медово вино, виноградное было редкостью. Потом постепенно перешли к другому алкоголю. Сейчас вот пытаются возродить
Ясно, медовуха.
Но такого термина не знал.
Наверное следует отличать классическую от современных брендов водки где основой этиловый спирт немедлвого происхождения
fox767676
Повідомлень: 4269
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:47
Hotab написав:Shaman
реформування ООН - або створення нової структури
Трампоній потроху кінчає ООН урізанням фінансування. Роботи все менше, все більше часу на спорт , англійський та прокрастинацію.
Не те щоб ООН така потрібна і важлива в тій самій Африці (в половині локацій точно не треба), але погано те що на їх місце всюди зайде Вагнер і вплив кацапії буде такий як в ЦАР, тільки в більшій частині Африки вже.
я ж не кажу про ліквідацію ООН - лише реформацію.
а чому обов'язково Вагнер? може BlackWater чи Іноземний легіон? чи вже все, минули ті часи? а може китайці?
Shaman
Повідомлень: 9881
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:51
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Особенно умиляет ссылка на "Вестфальский мир, заключённый 377 лет назад между Священной Римской империей, Францией, Швецией и другими европейскими державами" который якобы "заложил основу современной системы международных отношений".
И призывы к "глобальной реформе институтов поддерживающих международно-правовой и политический порядок". Интересно, в чём она должна заключаться и что изменит.
для початку викинути одного агресора з постійних членів СБ ООН й забрати право вето. зараз це взагалі не відповідає світовим реаліям. й можливо додати до постійних членів Індію, Німеччину та Японію.
внаслідок 2СВ припинила існування Ліга націй, а внаслідок агресії Раші має бути реформування ООН - або створення нової структури
Замена Лиги наций на ООН ничего особо не изменила.
Ваши предложения тоже ничего не изменят.
Резолюции ООН и Совета Безопасности на что-то влияют?
Разве что, когда принимается решение о военной операции. Но это, при желании, можно сделать и без ООН.
Надеюсь, вы не думаете, что реформированная ООН приняла бы решение о вводе войск в Украину для противодействия Путину.
по перше рішення ООН - це як визначення хто винен та хто агресор. й не було б цих ліцемірів з Глобального Півдня, які не бачить майже щоденних обстрілів цивільних в Україні.
війська ніхто не ввів би. але чому? постійно нагадуємо, що єдине пугало Раші - це залишки радянської ядерної зброї. наявність якої не відповідає місцю Раші в сучасному світі. коли цю загрозу купують, то ми побачимо реальний статус Раші - біля ..раші
Shaman
Повідомлень: 9881
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1652 раз.
Додано: Суб 20 вер, 2025 21:59
Shaman
а може китайці?
Китайці економічно окучують Африку, військових нема.
А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .
Hotab
Повідомлень: 16389
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
