Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:06

  jump написав:Зображення

Що за *до 32.12.2024*?

Імхо. Як ото замки на дверях суто для чесних людей, бо вскриваються шахраями майже будь-які без труднощів (весь інет заповнений роліками), то теж саме і з електронними пристроями.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:11

detroytred дорогий замок (як і дорогу авто сигналізацію) ставлять не для того, щоб ніколи не відкрили, а щоб злодій при інших рівних умовах обрав не вас, а того, кого простіше, швидше і менш ризиковано
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  jump написав:Зображення

Що за *до 32.12.2024*?...


https://www.facebook.com/share/14DeqL1f ... 7S9Ucbxw6v
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:18

  Hotab написав:detroytred дорогий замок (як і дорогу авто сигналізацію) ставлять не для того, щоб ніколи не відкрили, а щоб злодій при інших рівних умовах обрав не вас, а того, кого простіше, швидше і менш ризиковано

Згоден. Є і такий фактор. Це на поверхні.
Наскільки він значний не скажу, бо зазвичай "за рівних інших умов" ставлять однакові по складності-ціні засоби захисту.
Тобто на дороге авто-хату більш дорожчі сигналки-замки.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:24

detroytred
В тому і нюанс.. Коли ви на середнє по бюджету авто ставите топову сигналку, підуть відкривати ту, у кого сигналка простіша. Або нема взагалі.
Виняток: треба саме ваша машина. Саме ваша комплектація, рік, колір. Але це дуже рідкі випадки і в основному в преміальному сегменті.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:31

  Hotab написав:detroytred
В тому і нюанс.. Коли ви на середнє по бюджету авто ставите топову сигналку, підуть відкривати ту, у кого сигналка простіша. Або нема взагалі.
Виняток: треба саме ваша машина. Саме ваша комплектація, рік, колір. Але це дуже рідкі випадки і в основному в преміальному сегменті.

В такому випадку, погоджуюсь.

Але порада Федієнко, як посадовця, була для всіх. Я розглядав саме в цій площині.
Як рішення для всіх.
А так, виходить, що це рішення для себе за рахунок тих, хто стане жертвою.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:41

detroytred
за рахунок тих, хто стане жертвою.


То так можна далеко зайти.
«отримав диплом і працює в білій сорочці за рахунок тих, хто після 8-класу сільської школи чистить унітази за менші гроші».
Ми всі всюди конкуруємо між собою: хочемо собі взяти краще, безпечніше, комусь , менш вдалому, залишити гірше.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 09:59

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 10:01

  Hotab написав:Ой+
тобто українці їх не витіснили, тим більше ніші прибирання, будівництво, догляд не дуже то і привабливі для поляків.


Ну я не найпотужніший економіст цього форуму, але дозволю собі порозмірковувати.
Українці зайняли (в основному) вакансії, які знаходяться нижче медіанної зарплати. Якби не вони , то щоб заманити поляка на цю роботу , треба було б піднімати оплату на цих позиціях , і цим збільшувати собівартість виробництва (чи загальну вартість послуг) , що неминуче приводило б до зниження темпів росту (розвитку) . Якщо помиляюсь - поправте

Щодо того, що зростання собівартості гальмувало би темпи росту, то є ще інша сторона - більше би заробляли, то більше би і витрачали.
Якщо б на ці вакансії не знайшлось українців, то швидше ще би з інших національностей шукали. Але в Польщі дуже значне вирівнювання доходів за рахунок прогресивних податків. Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.
Ось це як на мене приклад для наслідування. Не маю на увазі суто програмістів, а взагалі співвідношення зарплат, особливо у бюджетній сфері.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 10:01

  fox767676 написав:
  flyman написав:Україну на сторону РФ, це перспектива не два-три роки, а ще далі, після виборів і вибору чергового латентного опежезиста, забудь, не при твому житті,

Ну ти ж в курсі скільки у калмиків повний цикл зайняв


