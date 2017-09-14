Hotab написав:detroytred В тому і нюанс.. Коли ви на середнє по бюджету авто ставите топову сигналку, підуть відкривати ту, у кого сигналка простіша. Або нема взагалі. Виняток: треба саме ваша машина. Саме ваша комплектація, рік, колір. Але це дуже рідкі випадки і в основному в преміальному сегменті.
Ой+ написав:Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.
Странно... Я всегда сравнивал свои доходы со своими же потребностями. На доходы других, в т.ч. и на средний, мне плевать. Что я не так делаю?
Выравнивание доходов справедливо с точки зрения завидущих бездарей, но может ущемлять высококлассных специалистов. А у таких специалистов мобильность обычно доступнее. Есть шанс их растерять и остаться с теми, кто видит в уравниловке справедливость.
То так можна далеко зайти. «отримав диплом і працює в білій сорочці за рахунок тих, хто після 8-класу сільської школи чистить унітази за менші гроші». Ми всі всюди конкуруємо між собою: хочемо собі взяти краще, безпечніше, комусь , менш вдалому, залишити гірше.
Ні. Конкуренція за краще це зовсім інше, ніж конкуренція за виживання-порятунок. Це різні категорії.
В даному випадку мова саме за порятунок. Від злодіїв.
Ваенное ЧМО, "захистник" України...
О, Тепер впізнаю Вадіка. А то зранку закралась крамольна думка, що Вадік закодіровався.. Майже без помилок писав, були хоч короткі, але ж майже логічні ланцюжки. Зараз бачу, що вже збігав в АТБ за чекушечкою, все в порядку.
Ми їздили туди із взводним – обирати до себе в роту курсантів. Із 80 рекрутів змогли відібрати п'ятьох. Абсолютна більшість решти нагадує жертв експерименту, який армія США провела 60 років тому. Все одно що вода, яка надходить до трюму армійського корабля – якщо їх буде занадто багато, то корабель піде на дно.
В армію сьогодні відправляють тих, хто не встиг купити собі бронь та студентський квиток. Тих, у кого не вистачило грошей на липову інвалідність чи фейкове опікунство. Поліцейські патрулі не люблять ставати героями тік-току, а тому перевіряють документи далеко від центру. Тож на БЗВП їдуть мешканці неблагополучних кварталів.
За весь 2022 рік в українській армії у СЗЧ пішли 7 тисяч людей. У 2023 році їх було 17 тисяч. 2024 року вже 68. А за перші сім місяців 2025-го в СЗЧ пішли 110 тисяч людей. Причому, за словами військового омбудсмана Ольги Решетилової, більшість із них – це рекрути, які втікають із навчальних центрів. Усі ті, кого відправили до армії заради галочки та виконання плану. McNamara's Morons.
Офіційно влада говорить, що з мобілізацією в країні проблем немає. Що кожного місяця до армії приходить до 30 тисяч людей. Але виходить, що статистично приблизно кожен другий потім іде у СЗЧ. А ті, хто доїжджає до частин, теж не завжди стають вирішенням проблеми.
Дев'ять місяців тому до нас у роту надіслали 50-річного Юру. Він не міг нормально ходити – його хребет не дозволяв йому надягати броню, і для мене залишилося загадкою, як він примудрився закінчити БЗВП. Наступного дня після прибуття в роту він ліг у лікарню, і наступні дев'ять місяців ми його не бачили. Знаємо лише, що він встиг зробити собі операцію та пройти два курси лікування за рахунок армії. Минулого місяця його від нас перевели кудись у тил. Лікар на ВЛК, який вирішив відправити Юру в армію, зробив йому велику послугу – за бюджетний кошт. Якщо у світі є граблі імені Ліндона Джонсона, то ми зараз на них. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/09/21/7531646/
тобто українці їх не витіснили, тим більше ніші прибирання, будівництво, догляд не дуже то і привабливі для поляків.
Ну я не найпотужніший економіст цього форуму, але дозволю собі порозмірковувати. Українці зайняли (в основному) вакансії, які знаходяться нижче медіанної зарплати. Якби не вони , то щоб заманити поляка на цю роботу , треба було б піднімати оплату на цих позиціях , і цим збільшувати собівартість виробництва (чи загальну вартість послуг) , що неминуче приводило б до зниження темпів росту (розвитку) . Якщо помиляюсь - поправте
А вы как себе другую сторону этой монеты представляете? -- "сидит условный средний поляк над забитым унитазом - и смотрит на рост минималки? -- лет 5 просидел -- О! -- пора браться за работу"... Я, кстати, недавно узнал, что c началом АТО - украинцы албанцев с третьего места подвинули. Так что Ой+ прав: пока есть страны 3го мира - дворники/кассиры/охранники будут "в безопасности".
А я поки випю чутка деніелса медового під виноград. Виноград тут нефіговий крупний і солодкий як ізюм,
От живу собі спокійно, тижнями сіньку навіть не нюхаючи , а прочитаєш отаке і облизуєш собі вухо 😀 Та навіть Бакарді спайсд , який зараз на Маудау по жалкіє 500/л , теж би з радістю пригубив. Припиняй оці провокації