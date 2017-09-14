Додано: Нед 21 вер, 2025 12:17

fox767676 написав: правильно что папередникам ганьба

но народ ведь сам подписывался, когда позволил от своего имени вигукувати крикунам про "понадусе"

Вже відповідали тобі 100 разів. Не можна у всьому звинувачувати Майдан. Згідно із твоєю логікою, треба всім сидіти і мовчати, що б не сталося, і терпіти будь-які вибрики влади і забити на право на протест. А може, це влада була винна, коли погнала беркутів по-звірячи бити і калічити тих людей 30 листопада, що мирно стояли і співали пісень? І може, взагалі, справа не в цьому, а в тому, що путлер захотів розширити свої володіння? Може, і ультиматум до всього НАТО щодо кордонів до 97-го року путлер висунув через Майдан? І може, проблема, навпаки, в тому, що Майдан рано розійшовся і не проконтролював, щоб нова влада знову не сіла на потоки і не розвела корупцію? Хоча я вже і сумніваюся, чи пішов би на Майдан, якби знав, що корупція буде продовжуватись, що її буде підтримувати президент, що будуть міндичі, шурми і т.д., що такого поняття як справедливий суд все одно не буде, не буде медицини, а з лікарень хворих людей виштовхуватимуть за 1 день чи забиратимуть телефони і доводитимуть до смерті за тиждень, що в НАТО і ЄС нас все одно не візьмуть, так ще й буде війна на знищення, в якій ще й силовики, відставники, багато офіцерів не будуть брати участі, і буде як в анекдоті про пожежника, а будуть хапати хворих людей і везти на ДВРЗ, а потім місяцями катати, якщо не беруть, чи відправляти на смерть (хвора людина - ще той воїн, нещодавно на базарі розказували, схопили туберкульозника і вже вбили).. І що кучму не судитимуть за те, що поздавав всю зброю, а молитимуться на нього. Не кажучи вже про міжнародну ситуацію і що ми залишаємось із цією чумою сам на сам.