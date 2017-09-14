Ну, почему?
Есть и ещё.
|
|
|
Додано: Нед 21 вер, 2025 13:43
Додано: Нед 21 вер, 2025 13:44
Вивчений з колгоспника до недо-дронщика на наші податки
А Долярек хвастає що молодий, проте в окоп не поспішає. Як так?(с) 😅
«роками» платили йому зі своїх податків по 100кгрн, зробили з нікчеми військового спеціаліста, а він втік !! Країна кровʼю стікає, а він обдурив всіх, сказав що доглядати кицю, а сам топтати 100-кг хрюшок..
Додано: Нед 21 вер, 2025 13:57
За крок до перевороту думок©
Мені тільки твої пояснення потрібні!
Не може бути!
З нами таке не трапиться ніколи!©
Ну от!
Якщо, наприклад, людина вміє професійно заряджати рації+танкові акуми+розставляти/налаштовувати старлінк і либідь+правильно передавати БОЙОВІ команди зі штабу хлопцям в бойову машину і т.п. - а його НЕПІДГОТОВЛЕНОГО кидають в штурмовики/піхоту, чи, навіть, просто копати окопи+будувати бліндажі на нуль, чи близько нуля... - то кому це нах таке треба? Хто безсмертний?
Вони що думаю, що лохІв знайшли?
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:02
Практика Зап. Европы показывает, что такого не происходит.
Когда немцы не хотели идти на какие-то работы, они и не пошли, пришлось завозить турок.
Не говоря уж о том, что желающие из бедных стран всегда находятся.
Поднимать зарплату не выход.
Если поднять зарплату низкооплачиваемым работникам, придётся поднимать и всем остальным - должна же быть разница в оплате низко- и высококвалифицированных работников. В результате просто получим необеспеченные деньги и инфляцию.
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:05
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 21 вер, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:11
А так що показує всім він Нео що зламав Матрицю а решта лохи
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:12
Вебкам-модель виграла тендер на антидронові сітки для Херсона.
На Prozorro опубліковано, що ХОВА закупила у Наталії Борщевич 317 тис. м² сіток на 6,3 млн грн.
До того, як Наталія Борщевич стала видатним виробником сіток, вона займалася виготовленням і збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція.
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:18
І отакий спеціаліст, зліплений зі шматка гівна з неповною середньою освітою, наплював на витрачені на нього гроші, кинув країну , яка стікає кровʼю, щоб тарабанити жінок з низькою соціальною відповідальністю вагою 100+ кг!!
Тьфу! Куди пішли наші гроші?? На отих шльондр?? Поверни платникам податків, нікчема!!
А які обіцянки були!!! Йдіть на моє місце, а я за вас буду платити шалені податки.. І де? Нема! Тільки тринькає наші гроші на шльондр!
Хай он дружина тільки зʼявиться на новобуді.. Покажемо скріни, як Долярек хвастав, що тарабанить хоюшок по 100кг.. Хай дружина на МСЕК скаже «забирайте його нах назад мити снаряди! Не треба мені, жінці з двома дипломами, оце недонавчене брехливе !» 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 вер, 2025 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:25
Большинству людей денег не хватает, а потребности растут с ростом доходов.
Вам плевать, пока вам денег "хватает", но это редкий случай и часто временный.
Простой пример.
В США влазят в немалые студенческие кредиты и платят очень приличные деньги за учёбу в вузах не просто так и не из любви к науке, а именно исходя из того, что потом зарплата будет существенно выше. Если бы не это и разница в доходах была маленькая, большинство решило бы: "Да в гробу я видел эти кредиты вместе с высшим образованием! Лучше я сразу просто пойду в дворники!"
Деньги и время, потраченные на учёбу, должны окупиться. Так что в той или иной степени сравнение доходов всегда и у всех происходит. В том числе и у вас.
Если бы вам платили как дворнику, это наверняка вызвало бы у вас, как минимум, недовольство.
А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает.
Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Додано: Нед 21 вер, 2025 14:31
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 21 вер, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
|