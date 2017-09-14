RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:43

  detroytred написав:
  Hotab написав:Звідки ви знаєте, що це просто тролінг?

Не сумніваюсь!

Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).

Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.

Ну, почему?
Есть и ещё.
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:44

Вивчений з колгоспника до недо-дронщика на наші податки

  jump написав:Військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125 окремої важкої механізованої бригади (раніше ТрО) мають намір масово йти в СЗЧ (самовільне залишення частини) через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ. :shock:

«Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином – ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп», – додав військовий.
https://lviv1256.com/news/vijskovi-lviv ... nduvannya/

А Долярек хвастає що молодий, проте в окоп не поспішає. Як так?(с) 😅

«роками» платили йому зі своїх податків по 100кгрн, зробили з нікчеми військового спеціаліста, а він втік !! Країна кровʼю стікає, а він обдурив всіх, сказав що доглядати кицю, а сам топтати 100-кг хрюшок..
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 13:57

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:Треба пояснення Детройта, чи ні?
Мені тільки твої пояснення потрібні! :lol:
  jump написав:Військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125 окремої важкої механізованої бригади (раніше ТрО) мають намір масово йти в СЗЧ (самовільне залишення частини) через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ.
Не може бути!
З нами таке не трапиться ніколи!©
  jump написав:«Я не в тому списку, але я, як батько, солідарний з моїм сином – ми всі вирішили йти в СЗЧ. Усі 24 людини, яких це стосується. Переважно це люди старші 50 років. У чому найбільший абсурд – зараз війна безпілотників, потрібні фахівці. Мій син, який є фахівцем, його кидають в окоп. Чоловіки за 50, які теж не штурмовики по віку, їх теж кидають в окоп», – додав військовий.
Ну от!
Якщо, наприклад, людина вміє професійно заряджати рації+танкові акуми+розставляти/налаштовувати старлінк і либідь+правильно передавати БОЙОВІ команди зі штабу хлопцям в бойову машину і т.п. - а його НЕПІДГОТОВЛЕНОГО кидають в штурмовики/піхоту, чи, навіть, просто копати окопи+будувати бліндажі на нуль, чи близько нуля... - то кому це нах таке треба? Хто безсмертний?

Вони що думаю, що лохІв знайшли? :evil:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 14:02

  Hotab написав:Ой+
тобто українці їх не витіснили, тим більше ніші прибирання, будівництво, догляд не дуже то і привабливі для поляків.


Ну я не найпотужніший економіст цього форуму, але дозволю собі порозмірковувати.
Українці зайняли (в основному) вакансії, які знаходяться нижче медіанної зарплати. Якби не вони , то щоб заманити поляка на цю роботу , треба було б піднімати оплату на цих позиціях , і цим збільшувати собівартість виробництва (чи загальну вартість послуг) , що неминуче приводило б до зниження темпів росту (розвитку) . Якщо помиляюсь - поправте
Практика Зап. Европы показывает, что такого не происходит.
Когда немцы не хотели идти на какие-то работы, они и не пошли, пришлось завозить турок.
Не говоря уж о том, что желающие из бедных стран всегда находятся.
Поднимать зарплату не выход.
Если поднять зарплату низкооплачиваемым работникам, придётся поднимать и всем остальным - должна же быть разница в оплате низко- и высококвалифицированных работников. В результате просто получим необеспеченные деньги и инфляцию.
:arrow:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 14:11

  Успіх написав:Hotab - відносно молодий, проте в окоп не поспішає. Як так?(с) 😅

«роками» платили йому зі своїх податків ікси кгрн, зробили з нікчеми військового спеціаліста(пілот-ку?), а він втік !! Країна кровʼю стікає, а він обдурив всіх


Як так?© :mrgreen:

А так що показує всім він Нео що зламав Матрицю а решта лохи
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 14:12

Вебкам-модель виграла тендер на антидронові сітки для Херсона. :lol:

На Prozorro опубліковано, що ХОВА закупила у Наталії Борщевич 317 тис. м² сіток на 6,3 млн грн.

До того, як Наталія Борщевич стала видатним виробником сіток, вона займалася виготовленням і збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція. :oops:
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 14:18

  Успіх написав:людина вміє професійно заряджати рації+танкові акуми+розставляти/налаштовувати старлінк і либідь+правильно передавати БОЙОВІ команди зі штабу хлопцям в бойову машину і т.п

І отакий спеціаліст, зліплений зі шматка гівна з неповною середньою освітою, наплював на витрачені на нього гроші, кинув країну , яка стікає кровʼю, щоб тарабанити жінок з низькою соціальною відповідальністю вагою 100+ кг!!
Тьфу! Куди пішли наші гроші?? На отих шльондр?? Поверни платникам податків, нікчема!!

А які обіцянки були!!! Йдіть на моє місце, а я за вас буду платити шалені податки.. І де? Нема! Тільки тринькає наші гроші на шльондр!
Хай он дружина тільки зʼявиться на новобуді.. Покажемо скріни, як Долярек хвастав, що тарабанить хоюшок по 100кг.. Хай дружина на МСЕК скаже «забирайте його нах назад мити снаряди! Не треба мені, жінці з двома дипломами, оце недонавчене брехливе !» 😅😅
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 14:25

  Сибарит написав:
  Ой+ написав:Маю знайомих українців, що працюють програмістами у Варшаві в гуглі, то вони заскочені, що на руки отримують всього дві середні зарплати.

Странно...
Я всегда сравнивал свои доходы со своими же потребностями. На доходы других, в т.ч. и на средний, мне плевать.
Что я не так делаю?

Выравнивание доходов справедливо с точки зрения завидущих бездарей, но может ущемлять высококлассных специалистов. А у таких специалистов мобильность обычно доступнее. Есть шанс их растерять и остаться с теми, кто видит в уравниловке справедливость.

Большинству людей денег не хватает, а потребности растут с ростом доходов.
Вам плевать, пока вам денег "хватает", но это редкий случай и часто временный.
Простой пример.
В США влазят в немалые студенческие кредиты и платят очень приличные деньги за учёбу в вузах не просто так и не из любви к науке, а именно исходя из того, что потом зарплата будет существенно выше. Если бы не это и разница в доходах была маленькая, большинство решило бы: "Да в гробу я видел эти кредиты вместе с высшим образованием! Лучше я сразу просто пойду в дворники!"
Деньги и время, потраченные на учёбу, должны окупиться. Так что в той или иной степени сравнение доходов всегда и у всех происходит. В том числе и у вас. :)
Если бы вам платили как дворнику, это наверняка вызвало бы у вас, как минимум, недовольство.
А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает.
Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 14:31

