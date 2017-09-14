Додано: Нед 21 вер, 2025 16:17

Успіх написав: Shaman написав: а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно... а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є -- це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно... Бінго!!!

Отож!!!



Не вистачає Шаманів, Песікотів, Будівельників(і далі по списку) - на фронті!!!



Тож, завтра біжіть всі в тцк!!! Бінго!!!Отож!!!Не вистачає Шаманів, Песікотів, Будівельників(і далі по списку) - на фронті!!!Тож, завтра біжіть всі в тцк!!!

Успіх, я вже майже втратив надію достукатися до твого розуму - є до чого?але треба лупати цю скалу...тому - в тебе претензії чомусь до людей, які мають відстрочки, броні або там приймають участь в питанні оборони через волонтерство. ти як й передбачалось, в тилу не те що не замінив, ти напевне майже не приймаєш ніякої участі - хоча волонтерити міг би...але ні явних бігунців, які втекли за кордон, не називаєш сцикунами, ані тих, хто за хабарі отримав липові інвалідності/догляди. й явних провокаторів, які просто насаджують проросійські ІПСО - ти про них нічого не кажеш, ще й підтримуєш. ти взагалі розумієш, що зрив мобілізації - це все на користь Раші?тому в тебе лише особисті образи та претензії. й як тебе не чіпає, жоден з тих, кого ти намагаєшся направити до армії твою посаду мийщика снарядів не займуть - бо кожен займається своєю справою...спробуй зайнятися підвищенням власного рівня - час в тебе є. й я вірю це можливо для кожного - потрібне лише бажання