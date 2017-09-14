RSS
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:40

Надважливих в тилу - за ноги і на фронт!!!

  Shaman написав:- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:43

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...

А є?
Ви впевнені?

Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с)
А как доказательства получил - вообще пропал куда-то :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:46

  Успіх написав:
  Shaman написав:- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!


А чого ти звідти втік ?
І податки не платишь, щоб інші котів сосисками кормили та викидували сири
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12164
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А насчёт "выравнивания доходов" и "завидущих бездарей" почему-то в Европе, по-моему, во всех странах существует прогрессивная шкала налогов. Порой сильно прогрессивная. И как-то живут и большого возмущения не вызывает.
Швеция - страна "завидущих бездарей"? А там доходы выравнивают очень неслабо. Конечно, не до полного равенства.
Так треба розуміти чому
Для початку-табличка, нагадаю в нас 18+5=23%
Іспанія
19%: на доходи до 12 450 євро.
24%: на доходи від 12 451 до 20 200 євро.
30%: на доходи від 20 201 до 35 200 євро.
37%: на доходи від 35 201 до 60 тис. євро.
47%: на доходи понад 60 тис. євро.
Італія
Дохід 0 – 15.000 євро – ставка 23%
Дохід 15.001 – 28.000 євро – ставка 25%
Дохід 28.001 – 55.000 євро – ставка 35%
Дохід 55.001 і вище – ставка 43%
Німеччина
Розмір прибутку, EUR,
___самотні люди ________ одружені________Ставка податку
0 - 12 096______________0 - 24 192___________0
12 096 - 68 429_______24 192 - 136 858___14% - 42%
68 430 - 277 825______136 860 - 555 650_____42%
від 277 826______________від 555 652________45%
Польща
120 000 злотих*0,28 курс до долара=33600 доларів - 12%
Вище 33600 доларів______________________________ - 32%

Що бачимо?
Іспанія, Італія - практично так як в нас ( все що до 100 000 грн/місяць оподатковується 20-25%
Німеччина ( з певними уточненнями бо там 1000 євро в місяць це нуль для нас) - майже так само як в нас( в наших діапазонах)
Єдине що відрізняється в кращу сторону - це Польща....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27032
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:47

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:----------------------------
Hotab
Китайці економічно окучують Африку, військових нема.
А от місцеві царьки (диктатори-президенти) опираються на військові контингенти. І часто їх приватна охорона - це Вагнер. Взамін дозволено добувати/грабувати копалини .-----------------------------------
рано чи пізно економіка зіштовхнеться з цими ПВК - ресурси все одно обмежені. чи не поділять. а Захід схоже надто гуманізовался...

Не зіштовхнеться.
Китай і ПВК зазвичай у різних країнах.

В основному так. Але на прикладі ЦАР, то співіснують паралельно .

Исключения подтверждают правила. :)
Но в принципе возможно и такое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом є конкретний даний випадок --- шахраї-злодії, які своїми діями наносять ущерб-втрати.

І конкуренція в даному випадку зводиться до того, як не стати жертвою.
І ключове на що вказав Хотаб --- жертвою стане інший. Інший!!!!! Легше доступний для шахраїв-злодіїв.
Тобто конкуренція не за розвиток, не за кращі умови для розвитку, не за краще, а суто --- нехай жертвою шахраїв-злодіїв стане інший.

То про який один рух в одну сторону (кращого))) ти несеш?!
Це абсолютно різні системи координат.
Не розбивай на мікрокавалки
Розглядай спочатку в цілому..
1 Конкуренція-це ЗАВЖДИ перемога ОДНОГО і програш ІНШОГО...., але при цьому середній результат першого і другого -можуть бути вишим ніж це б відбувалось без конкуренції... тому СУСПІЛЬСТВО перемагає від конкуренції , навіть якщо хтось в цій боротьбі програє...
Тобто ще раз
Конкуренція НЕ ЗАБИРАЄ результати праці в одного і не передає її іншому....
2 Наявність складнішої системи охорони покращує збереження обєкту під цією системою
Наявність простішої - має меншу ймовірність збереження...
Але відсутність систем охорони - збільшує ймовірність крадіжки що одного що іншого... і таким чином власники обєктів програють конкурентну боротьбу злодіям...
3 Таким чином є якби два рівні конкуренції
Головний
Конкуренція у використанні систем захисту йде не між тими хто їх використовує - а між власник обєкту-злодій який хоче вкрасти....
Другорядний
- між виробниками систем охорони ( за створення найкращого співвідношення ціна/безпека
Третьорядний
між споживачами цих ситем , де в кожного споживача є своя градація аргументів(для когось головне ціна, для когось ціна не має значення і головне безпека)

"Космічні кораблі бороздять простори дикого космосу"...
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:54

Хто воював - в цирку не сміється!©

  ЛАД написав:
  Успіх написав:.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮

Вы тоже в тєплік не відсвічували.

Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!

Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав!
Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль.
Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не сумніваюсь!
Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).
Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Ти ж також місіонер
От тількі наші місії відрізняються кардинально
Моя - пояснити як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим
Твоя - оправдати своє нікчемне життя

При чому
нікчемність чи досягнення-визначаєш не ти чи я
Визначають читачі....

Так от
ДОСЯГНУТИ мого результату- тут не проти 70% присутніх ( з уточненням, що вони хочуть отримати результат, але не хочуть працювати так як це робив я)
Досягнути ТВОГО результату - тут бажаючих НЕМА
і скажи що я не правий.

Ні, місіонере, ні.
Місіонер тут саме і виключно ти.

Знов затягнув пісню про досягення...

Лікуй комплекси. Бо місіонер ще й з отаким комплексом неповноцінності, то треш.
______________________
Брехунець, нагадай, коли я запечував оце "як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим" для індивідуума?
То навіщо брешеш-то, місіонер?

Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
А ти співав про тільки еволюційний шлях і два-три покоління.

Кумедний брехливий місіонер знов вийшов сам на себе.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 вер, 2025 17:04, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 16:58

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:- війна йде, людей для оборони не вистачає - що треба робити?
Плять!!!
По стопітсотому разі - НА ФРОНТ!!!
ЙТИ НА ФРОНТ!!!


А чого ти звідти втік ?
І податки не платишь, щоб інші котів сосисками кормили та викидували сири

1. Ніхто нікуди не втікав, коли є документи на руках по догляду СПРАВДІ ХВОРОЇ киці!
2. Не суди по собі та не балаболом будеш!
Якщо ти не платиш податки - то це на твоїй совісті!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були



Це треба в рамку 🤣

«Добре що це було у Яворові, під Львовом»)))
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 1520915210152111521215213 ... 15215>
