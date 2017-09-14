RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 152101521115212152131521415215>
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:03

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не сумніваюсь!
Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).
Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Ти ж також місіонер
От тількі наші місії відрізняються кардинально
Моя - пояснити як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим
Твоя - оправдати своє нікчемне життя

При чому
нікчемність чи досягнення-визначаєш не ти чи я
Визначають читачі....

Так от
ДОСЯГНУТИ мого результату- тут не проти 70% присутніх ( з уточненням, що вони хочуть отримати результат, але не хочуть працювати так як це робив я)
Досягнути ТВОГО результату - тут бажаючих НЕМА
і скажи що я не правий.
Ні, місіонере, ні.
Місіонер тут саме і виключно ти.
Це твоя особиста думка з якою точно всі не погоджуються
  detroytred написав:Знов затягнув пісню про досягення...
Це називається
КОНКУРЕНЦІЯ
а результатами конкуренції є ОСОБИСТІ досягнення.
Ти звичайно можеш протиставити 7 нулям на рахунку-виплату пенсії і звання не потрібного у війську під час війни полковника....
Але ще раз
Якщо в присутніх буде вибір між отриманням мого результату чи твого..
Скільки буде голосів за тебе?
  detroytred написав:Лікуй комплекси. Бо місіонер ще й з отаким комплексом неповноцінності, то треш.
Ти у нас хто?
читач економічних опусів....
і коли ти вже перейшов до освоєння медичних манускриптів...
Тому не бери на себе багато і не став діагнозів там де без діагноза видно твій примітивізм.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27032
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:06

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...

А є?
Ви впевнені?

Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с)
А как доказательства получил - вообще пропал куда-то :lol:
Я видел.
Но что можно взять с работника идеологического фронта.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства..
Тепер залишається зробити ще кілька кроків
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
І коли ти отримаєш щось типу
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
Тоді до тебе може дійде що таке ПРАВИЛо і що таке ВИКЛЮЧЕННЯ з ПРАВИЛА
так от
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі... тобто ТІ КОГО ТИ називаєш МІСІОНЕРАМИ....
А ті хто показують СВІЙ приклад і НЕ ВИМАГАЮТЬ користуватись цим прикладом - місіонерами не можуть бути по вищначенню

Але хіба читач/фантазер економічних фоліантів - в стані зрозуміти загальнолюдські істини?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27032
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:13

  Успіх написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮

Вы тоже в тєплік не відсвічували.

Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!

Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав!
Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль.
Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Не преуменьшаю ваших заслуг.
Они больше, чем у многих на форуме.
Но... в тєплік ви не відсвічували.
Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:16

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства..
Тепер залишається зробити ще кілька кроків
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
І коли ти отримаєш щось типу
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
Тоді до тебе може дійде що таке ПРАВИЛо і що таке ВИКЛЮЧЕННЯ з ПРАВИЛА
так от
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі... тобто ТІ КОГО ТИ називаєш МІСІОНЕРАМИ....
А ті хто показують СВІЙ приклад і НЕ ВИМАГАЮТЬ користуватись цим прикладом - місіонерами не можуть бути по вищначенню

Але хіба читач/фантазер економічних фоліантів - в стані зрозуміти загальнолюдські істини?


*Брехунець, нагадай, коли я запечував оце "як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим" для індивідуума?
То навіщо брешеш-то, місіонер?

Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
А ти співав про тільки еволюційний шлях і два-три покоління.

Кумедний брехливий місіонер знов вийшов сам на себе.*
___________________

Вау! То в тебе єралашик вийшов, що розвиток через реформи, то типу виключення.
Згідно ще, місіонер.

А я поки чекаю - нагадай, коли я запечував оце "як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим" для індивідуума?
То навіщо брешеш-то, місіонер?
___________________
*Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства..* (с)
Для такої заяви треба посилання, що я це запечував чи не погоджувався. З 2*2=4. З кеп-очевидним.
Кумедний...
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:23

  budivelnik написав:.............
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
........
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
Верно.
И 2000 лет ЕВОЛЮЦІЙНО человечество ездило на телеге.
Революции сильно ускоряют ход истории.

А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 21 вер, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36270
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5355 раз.
Подякували: 4860 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:24

  Успіх написав:
Але грошове забезпечення таки ще на межі того, щоб ДОЗВОЛИТИ себе відчувати лохАми? ;)

І ви ж таки, дозволяєте це...
Успіх я ж не копаю окопи за 2 км од противника за 30т доплати? Не треба накладати свій досвід на всіх.
Тікають, тікають даж з охорони командного пункту, з секретної служби ... 4 місяці тому майор днів 6 бігав, поки не протверезів.
В нього теж оклад + 30т доплати а геморою море. Це не снаряди мити.
Потім активно списуються і переводяться в тил. Зараз кожен обмежений солдат може взяти відношення з тилової частини і через армію + перевестись. Та і офіцери спригують з бойової бригади.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:30

  ЛАД написав:
Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.

Піхота може написати всім, тільки їм не до того)
в штурмових батальйонах, які зара як пожарники мечуться по всьому фронту, взагалі часто телефони забирают, видають раз в тиждень подзвонити рідним.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3545
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:32

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:.............
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
........
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
Верно.
И 2000 лет ЕВОЛЮЦІЙНО человечество ездило на телеге.

А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.

Я не знаю навіщо він концентрує увагу на особистостях (єралашить), якщо ключове - це реформи. А від одної особи чи групи, то вже другорядне.

Де б був зараз Китай без реформ (Ден Сяо Піна)? Або Сінгапур і т.д.
Якщо б еволюційно(((
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:34

До останньої...©

  Banderlog написав:Успіх я ж не копаю окопи за 2 км од противника за 30т доплати?
Так нас ще останні рази найопували і нікуя не доплачували за оцю близкість до ворога!!!
Як так?©
  Banderlog написав:Та і офіцери спригують з бойової бригади.
Всі спригують... - а хто ж воювати буде, якщо Шамани/Песікоти/Будівельники - ні в зуб ногою?!
Хіба за ноги їх волочити в бусік))
Але ж вони "порішали", щоб їх не тягнули...

То хто ж буде далі воювати?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 152101521115212152131521415215>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126840
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997491
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9743)
21.09.2025 17:23
Кредобанк (1406)
21.09.2025 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.