Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:03
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Не сумніваюсь!
Дійсно упоротих на гілці лише двоє.
Один, бо місіонер.
Другий, бо дійсно хворий (багато буквенний).
Всі інші банально тролять. З різною степенню шкідливості.
Ти ж також місіонер
От тількі наші місії відрізняються кардинально
Моя - пояснити як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим
Твоя - оправдати своє нікчемне життя
При чому
нікчемність чи досягнення-визначаєш не ти чи я
Визначають читачі....
Так от
ДОСЯГНУТИ мого результату- тут не проти 70% присутніх ( з уточненням, що вони хочуть отримати результат, але не хочуть працювати так як це робив я)
Досягнути ТВОГО результату - тут бажаючих НЕМА
і скажи що я не правий.
Ні, місіонере, ні.
Місіонер тут саме і виключно ти.
Це твоя особиста думка з якою точно всі не погоджуються
detroytred написав:
Знов затягнув пісню про досягення...
Це називається
КОНКУРЕНЦІЯ
а результатами конкуренції є ОСОБИСТІ досягнення.
Ти звичайно можеш протиставити 7 нулям на рахунку-виплату пенсії і звання не потрібного у війську під час війни полковника....
Але ще раз
Якщо в присутніх буде вибір між отриманням мого результату чи твого..
Скільки буде голосів за тебе?
detroytred написав:
Лікуй комплекси. Бо місіонер ще й з отаким комплексом неповноцінності, то треш.
Ти у нас хто?
читач економічних опусів....
і коли ти вже перейшов до освоєння медичних манускриптів...
Тому не бери на себе багато і не став діагнозів там де без діагноза видно твій примітивізм.
1
1
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:06
_hunter написав: ЛАД написав: Shaman написав:
........
варіант підняття виплат є. чого його не використовують - питання до влади... я ж кажу, владу самоусунулась від проблеми...
А є?
Ви впевнені?
Я там чуть раньше то же самое спросил - сначала пошел флуд “какие есть ваши доказательства" (с)
А как доказательства получил - вообще пропал куда-то
Я видел.
Но что можно взять с работника идеологического фронта.
6
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:10
detroytred написав:
Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства..
Тепер залишається зробити ще кілька кроків
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
І коли ти отримаєш щось типу
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
Тоді до тебе може дійде що таке ПРАВИЛо і що таке ВИКЛЮЧЕННЯ з ПРАВИЛА
так от
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі... тобто ТІ КОГО ТИ називаєш МІСІОНЕРАМИ....
А ті хто показують СВІЙ приклад і НЕ ВИМАГАЮТЬ користуватись цим прикладом - місіонерами не можуть бути по вищначенню
Але хіба читач/фантазер економічних фоліантів - в стані зрозуміти загальнолюдські істини?
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:13
Успіх написав: ЛАД написав: Успіх написав:
.......
Хочеш відсвічувати - то йди в піхоту, відсвічувати в тєплік!
Але ж ти не підеш, бо ти сцикло рідкісне!🤮🤮🤮
Вы тоже в тєплік не відсвічували.
Я був крутішою мішенню для ворожих дронів!
Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були... Але, іноді і ворожі залітали!
Це чудом, що саме з нашої команди - ніхто не постраждав!
Бо з інших команд - то були і 300, і 200, на жаль.
Бо ще раз повторю - за 1,5км вже можна було до ворога в окоп/бліндаж заскочити!!!
Не преуменьшаю ваших заслуг.
Они больше, чем у многих на форуме.
Но... в тєплік ви не відсвічували.
Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:16
budivelnik написав: detroytred написав:
Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства..
Тепер залишається зробити ще кілька кроків
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
І коли ти отримаєш щось типу
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
Тоді до тебе може дійде що таке ПРАВИЛо і що таке ВИКЛЮЧЕННЯ з ПРАВИЛА
так от
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі... тобто ТІ КОГО ТИ називаєш МІСІОНЕРАМИ....
А ті хто показують СВІЙ приклад і НЕ ВИМАГАЮТЬ користуватись цим прикладом - місіонерами не можуть бути по вищначенню
Але хіба читач/фантазер економічних фоліантів - в стані зрозуміти загальнолюдські істини?
*Брехунець, нагадай, коли я запечував оце "як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим" для індивідуума?
То навіщо брешеш-то, місіонер?
Навпаки, я тебе навіть для суспільства!!! в реформи Кореї макав. Які результати за 20 років з початку реформ 1962 року отримали корейці -- Самсунги-Хюндаї...
І які українці за 30+ років без реформ.
А ти співав про тільки еволюційний шлях і два-три покоління.
Кумедний брехливий місіонер знов вийшов сам на себе.*
___________________
Вау! То в тебе єралашик вийшов, що розвиток через реформи, то типу виключення.
Згідно ще, місіонер.
А я поки чекаю - нагадай, коли я запечував оце "як на протязі ОДНОГО покоління можна стати багатим" для індивідуума?
То навіщо брешеш-то, місіонер?
___________________
*Ти вже признав що бувають еволюційні шляхи розвитку суспільства..* (с)
Для такої заяви треба посилання, що я це запечував чи не погоджувався. З 2*2=4. З кеп-очевидним.
Кумедний...
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:23
budivelnik написав:
.............
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
........
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
Верно.
И 2000 лет ЕВОЛЮЦІЙНО человечество ездило на телеге.
Революции сильно ускоряют ход истории.
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 21 вер, 2025 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:24
Успіх написав:
Але грошове забезпечення таки ще на межі того, щоб ДОЗВОЛИТИ себе відчувати лохАми?
І ви ж таки, дозволяєте це...
Успіх я ж не копаю окопи за 2 км од противника за 30т доплати? Не треба накладати свій досвід на всіх.
Тікають, тікають даж з охорони командного пункту, з секретної служби ... 4 місяці тому майор днів 6 бігав, поки не протверезів.
В нього теж оклад + 30т доплати а геморою море. Це не снаряди мити.
Потім активно списуються і переводяться в тил. Зараз кожен обмежений солдат може взяти відношення з тилової частини і через армію + перевестись. Та і офіцери спригують з бойової бригади.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:30
ЛАД написав:
Так что кто-то (фронтовая пехота) может вам написать в ответ то же самое, что вы пишете другим.
Піхота може написати всім, тільки їм не до того)
в штурмових батальйонах, які зара як пожарники мечуться по всьому фронту, взагалі часто телефони забирают, видають раз в тиждень подзвонити рідним.
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:32
ЛАД написав: budivelnik написав:
.............
Порівняти як розвивалось 150+ країн на протязі останніх 2000 років цивілізації....
максимум 3-10% часу і то не для кожної країни, розвиток цієї країни опирався на вплив особистості і 90-97% часу розвиток країни йшов ЕВОЛЮЦІЙНО...
........
Історія людства показала що ПРАВИЛОМ розвитку суспільства(держави) є еволюційний розвиток
Верно.
И 2000 лет ЕВОЛЮЦІЙНО человечество ездило на телеге.
А в тих випадках коли на еволюційний розвиток починала впливати особистість- в 50% випадків цей вплив підривав майбутнє Держави...
Олександ Македонський-занапастив Грецію
Наполеон - занапастив 100 років франції
Пол пот
мао дзе дун
ленін
сталін
і так далі...
Слишком прямолинейно.
Возможно (хотя и достаточно спорно), что "Олександ Македонський-занапастив Грецію", а "Наполеон - занапастив 100 років франції", но они сильно повлияли на прогресс человечества. Ускорили его.
Я не знаю навіщо він концентрує увагу на особистостях (єралашить), якщо ключове - це реформи. А від одної особи чи групи, то вже другорядне.
Де б був зараз Китай без реформ (Ден Сяо Піна)? Або Сінгапур і т.д.
Якщо б еволюційно(((
Додано: Нед 21 вер, 2025 17:34
Banderlog написав:
Успіх я ж не копаю окопи за 2 км од противника за 30т доплати?
Так нас ще останні рази найопували і нікуя не доплачували за оцю близкість до ворога!!!
Як так?©
Banderlog написав:
Та і офіцери спригують з бойової бригади.
Всі спригують... - а хто ж воювати буде, якщо Шамани/Песікоти/Будівельники - ні в зуб ногою?!
Хіба за ноги їх волочити в бусік))
Але ж вони "порішали", щоб їх не тягнули...
То хто ж буде далі воювати?
