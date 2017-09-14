RSS
  #<1 ... 15212152131521415215>
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:50

  Hotab написав:detroytred



Саме так.
І 10к. буде не за показ доків, а за навчити не брехати на особисту адресу іншого.
Песікіт чітко заявляє, що Успіх втік, не має підстав. Впевнено і чітко.
То ж за свою брехню, якщо так виявиться, на особисту адресу іншого нехай спробує відповісти.


Ой-йой-йой))))
А чому ви долярека не хапаєте за язик на його брехні на адресу інших?))) ?)))
Ой, невже це подвійні стандарти ?))

Саме так. Подвійні стандарти.
Я ж нещодавно (мабуть не більше місяця) надавав вам відповідь на це питання.
А зараз зреагував не на Успіха, а на вказання заходу -- грошами відповісти за брехню на особисту адресу.

Так що ніяких ой-йой-йой нема. Сухий фактаж.

Нічого не маю проти, якщо на особисту адресу когось іншого йде брехня, і він запропонує отаку перевірку. Застосовуйте і ви, коли на вашу особисту адресу брешуть.

Начно буде.
Бо прийдеться брехунам прямо зливатися. Після впевнених твердих заяв.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 вер, 2025 17:53, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:52

detroytred


зараз зреагував не на Успіха, а на вказання заходу -- грошами відповісти за брехню на особисту адресу.


Так а Долярек коли буде відповідати грошима за брехню :mrgreen:
Чи «ето другоє»?))
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:55

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Документи в студію від тебе, що киця хвора
10 000доларів в студію і будуть документи в студії!

Гімна тобі на лопаті )

Документів від тебе немає - ти триндло, яким ти був завжди
Ти втік, ти в СЗЧ


Ну то які проблеми?!
На ...куо забийтесь і перевірте хто бреше.

Ти впевнений, то тим паче повинен бути за двома руками.
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:56

  Hotab написав:
например, за аналитический форум а не за "веселый" и "развлекательный" - для этого есть Тикток и другие.

Ну тут 99% топіків якраз серйозні і там Флуд нещадно рубається. Але саме в оцій темі помірно дозволено «відриватись».
Серйозного тут нема і не треба його тут і чекати.

ну з приводу 99% відсотків топиків серйозні - то вже ви перебільшуєте. деякі питання нема з ким й обговорити.

але ця гілка вирвалася в топ, тому тут інколи обговорюють все, що завгодно. але щось серйозне на тему гілки - оце ні. краще поволати про бусифікацію...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9895
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 17:57

  Hotab написав:detroytred


зараз зреагував не на Успіха, а на вказання заходу -- грошами відповісти за брехню на особисту адресу.


Так а Долярек коли буде відповідати грошима за брехню :mrgreen:
Чи «ето другоє»?))

Яке другоє?
В мене визначено вище:
*Нічого не маю проти, якщо на особисту адресу когось іншого йде брехня, і він запропонує отаку перевірку. Застосовуйте і ви, коли на вашу особисту адресу брешуть.

Начно буде.
Бо прийдеться брехунам прямо зливатися. Після впевнених твердих заяв.*
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:00

  Hotab написав:_hunter
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔


При чому. В 22-му загинуло найбільше .

По сравнению с 23м?
_hunter
 
Повідомлень: 10598
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:01

detroytred
він запропонує отаку перевірку


Як ви пропонуєте перевіряти (за гроші) звичайне бидляче хамство долярека, що хтось там смокче за окуляри, наприклад?
Рот показувати?
Ще раз: вгамуйтесь зі своєю однобокою підтримкою. Ваш «п***» витворяє набагато огидніші речі, з вашої ж підтримки. А все що ви кажете на це «ви всі самі винуваті, а він збс».
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:03

  Успіх написав:Копав з хлопцями/мужиками, майже, під відкритим небом вдень! І далеко так НЕ один день!!!
А дрони над головами жужжали, як хрущі на вишнями!
Добре, що в основному - то наші дрони були...

Успіх, ти як щось напишеш в своїй щирості... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9895
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:05

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
А число "приземлений" тут точно вообще ни при чем? 🤔


При чому. В 22-му загинуло найбільше .

По сравнению с 23м?

Бігунець, бойові втрати пілотів йдуть на спад з 22-го до 25-го. Твої гнилі натяки тут абсолютно ні до чого. Пілоти «йдуть» не тому , що стало страшніше в небі, а тому що також втомились прожигати ці роки десь в землянках . На щастя молодь постійно і доволі швидко в умовах війни підтягується на високий рівень, і дефіциту нема,
Hotab
 
Повідомлень: 16420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 18:09

  Hotab написав:detroytred
він запропонує отаку перевірку


Як ви пропонуєте перевіряти (за гроші) звичайне бидляче хамство долярека, що хтось там смокче за окуляри, наприклад?
Рот показувати?
Ще раз: вгамуйтесь зі своєю однобокою підтримкою. Ваш «п***» витворяє набагато огидніші речі, з вашої ж підтримки. А все що ви кажете на це «ви всі самі винуваті, а він збс».

Я пропоную перевіряти те, що можна однозначно перевірити. І саме цей момент (однозначність перевірки) я вже не раз підкреслював.
Тобто перевіряти хоча б це.

Хамство тощо... З цим розбиратися самі...
Я вже не раз казав, що посієш, то пожнеш.

Те, що таким Успіха зробили саме оця місцева Ко, для мене беззаперечно та наявне.
Не згодні? То ваше бачення.
В мене ж отаке.

Не вигадуйте, і без моїх дописів ("підтримки" Успіха) було б оце...

Знецінювали Успіха...він у відповідь знецінює носіїв окуляр та інших.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 21 вер, 2025 18:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25582
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
