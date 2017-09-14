RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15215152161521715218>
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 19:46

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є - в нас дійсно проблеми з мобілізацією та особовим складом - це найбільша проблема, яка показує, що країна виснажена - поки більше психологічно...
По-моему, я высказался ясно.
Если вы считаете иначе, то это ваше дело. Мне спорить с вами надоело.
И если вы считаете, что страна (любая) может бесконечно вести полномасштабную войну с сильно превосходящим по численности противников и не виснажуватися, то считайте и дальше.

безкінечну війну не може вести ЖОДНА країна.

Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 10605
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 19:48

  _hunter написав:Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше :wink:

Это зависит от размера дырки.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8877
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6480 раз.
Подякували: 21650 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 19:50

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:хочеш обговорити - цифри давай. а просто десь хтось щось в інеті написав - то таке...

Та не вопрос. Хотя "цифры", казалось бы - общедоступные...
Непокрытая потребность Украины во внешнем финансировании на 2026 год составляет 18,1 млрд долл. (827,17 млрд грн по курсу доллара, заложенному в проекте Госбюджета-2026 на уровне 45,7 грн/долл.) Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

точніше було сказати - давай джерело, щоб зрозуміти звідки взялась цифра.
......
як тут часто кажуть, в нас далеко не бюджет військового часу. й якщо ситуація з виплатами поліпшить ситуацію з особовим складом - то треба подивитися, що з соціалу можна скоротити, й перекинути на війну. головне, популізм прикрутити 8)

Ну, ок - понял откуда. Сильно оно помогло? :lol:

Ну, т.е. брать - неоткуда. :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10605
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 19:55

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:......
ну й жахи бусифікації - отут люблять обсмоктати кожен випадок. системні знущання з наших полонених, яких набагато більше - це не цікава тема. а як когось в бус закинули - о, це треба обговорити... або якийсь номінант Дарвіна зістрибнув з вантажівки на ходу - це взагалі...

А смысл из обсуждать? - для "посадки" нужно что бы они на территории "этой страны" оказались для начала.
А вот почему по той же 120й так никто и не сел - вот это - вопрос :?:

сенс обговорювати? звісно, чого обговорювати, через що власне йде мобілізація й що буде з людьми, якщо ми здамося. звісно не з усіма, але з багатьма.

Так ровно то же самое -- "звісно не з усіма, але з багатьма" и про жертв тцкшников сказать можно :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10605
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:01

  Hotab написав:BIGor
Ну ви то з вищого сорту "найрозумніших",


Флайман ухмиляється, що він не може мити снаряди, він «мікроскоп». Я майже не заперечую.

Проблема в том, что Флайман это понимает, BIGor - понимает. Вот уже даже "Я майже не заперечую" пошло. А вот тцкшник - не понимает. Или понимает, но ему пофиг - нужно план выполнять...
_hunter
 
Повідомлень: 10605
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Так про то и разговор: из большей бочки вода будет вытекать дольше :wink:

Это зависит от размера дырки.

Естественно. Но, вот последние три года показывают, что они примерно одинаковые...
_hunter
 
Повідомлень: 10605
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:05

_hunter
ему пофиг - нужно план выполнять...


Хто дуже боїться тцк-ника(який прогнозовано потягне в саму клоаку, бо ти ж ухилянт) , йде сам туди, куди хоче: в дроншики , в паяльщики дронів і тд.
Але ж кожен впевнений, що його не обілетять на ШРТ 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16424
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:06

  Shaman написав:ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.

)

Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає.
В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.
whois2010
 
Повідомлень: 987
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:26

  whois2010 написав:
  Shaman написав:ні, неясно. бо на поточний момент в Україні зараз проблема саме з особовим складом - ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає. критична проблема - люди.

)

Новий ( черговий ) міністр оборони в інтервʼю розповідає, що мобілізація йде як і заплановано: 30 тис на місяць. Інтервʼю свіже, посилання знайдете якщо буде бажання. Тож, на його думку, «ресурсу» вистачає.
В останній час став помічати, що ви перестали колєбаться с лінієй партіі і дозволяєте собі вільності у судженнях.

методички так швидко оновлюються на шаленому прінтері що не всгигає опрацювувати вчасно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2025 20:30

  BIGor написав:
  Shaman написав:вже ж обговорювали. по-перше, на фронт всі не підуть. по-друге, вже зрозумілий підхід людини з 9 класами освіти - "взять и поделить" - найрозумніших відправити копати окопи... а тебе в штаб напевне... але ж розумієш, Успіх, в чому біда - на фронті ти лише дрона пролюбив... а в штабі пролюбиш цілі частини чи корпуси, та й взагалі оборону завалиш. тому так Успіх, ти миєш кабани, а Стерненко та Притула збирають сотні мільйонів, щоб над тобою гули наші дрони, а не ворожі. та й Будівельник з синами робить набагато більше, ніж ти можеш уявити...

Ну ви то з вищого сорту "найрозумніших", тому не на фронті? Особливий не той ВОС заважає?

цікаво, чого так відгукаються всілякі бігунці? ви тут до чого? по схемі - на кому шапка палає? :D

розмова йде про очевидні речі. в армії потрапить умовно 10%. й кого куди розкидає - питання відкрите. тих, хто нічого не вміє - піхота. якщо в когось є певні навички/чи навіть дефіцитні навички - кудись в інше місце. ти тут щось хоче заперечити? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9906
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1652 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15215152161521715218>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 126851
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997500
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5070)
21.09.2025 20:32
Ринок ОВДП (9745)
21.09.2025 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.