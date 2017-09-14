Дроздов: трампокемон
Додано: Пон 22 вер, 2025 00:09
Додано: Пон 22 вер, 2025 00:15
Вдобавок к предыдущему посту.
О том, что у нас пока не "бюдєет воєнного часу" и можно сократить "социальные статьи". Не буду анализировать бюджет, это не такая простая задача. Если вы считаете, что вы можете квалифицированно это сделать, с интересом почитаю.
Не надо повышать зарплату учителям? Допустим.
Но тогда, возможно, не надо повышать зарплату и другим работникам? Но они почему-то растут. И довольно заметно.
Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты.
Цены, кстати, тоже быстро растут.
И кто в этих условиях останется учительствовать? Разве что пенсионеры.
Можно, конечно, уменьшить/ликвидировать выплаты ВПО. Эти 2000 всё равно копейки.
Можно умкньшить/перестать выплачивать пенсии. Нечего сидеть на шее у государства, все в Германию, пусть немцы платят.
Ещё много чего можно порезать.
Не боитесь, что после этого действительно украинцы станут не готовы "її захищати"?
И добавлю о том, что нет проблем с экономикой.
Вы не подскажете, по какой цене мы сегодня закупаем газ? Намного дешевле, чем платили "клятым москалям"?
Вы не заметили, что нам уже приходится закупать электроэнергию? + потеря ЗАЭС, которая вырабатывала "близько 40 млрд кВт·год електроенергії, що становить п'яту частину загальнорічного виробництва електроенергії в державі й половину її виробництва на українських атомних станціях." А атомная энергия самая дешёвая. В результате сильно растут цены на ээ для юрлиц. А это отражается на всех остальных ценах. В частности, например, на существенном подорожании курятины.
Вы, как экономист, всего этого не видите?
Додано: Пон 22 вер, 2025 00:29
лазер-мазер-рейкотрон
лазер, рейкотрон і т.д. і т.п.
залишилось зробити світловий меч та зірку смерті
Додано: Пон 22 вер, 2025 00:34
Я підтримую не людей, а мысли. Правильные мысли бывают даже у врага. Вы же не осуждаете Залужного, что от изучает труды Герасимова и признаёт его талант.
Я выделил, что он здесь написал. И речь шла об этом.
Фіксувати и шукати треба.
И этим занимаются. Следователи.
Повторю - на форуме мы можем только высказать свой возмущение. И всё. Пользы от этого никакой. Можно возмущаться каждый день.
Точно так же бесполезно возмущаться обстрелами городов.
Этим можно заниматься каждый день. Если каждый напишет об этом, форум превратится в форум плачущих институток. Кому-то будет интересен такой форум?
P.s. Думал днём ответить на этот ваш пост - viewtopic.php?p=5891987#p5891987, но уже надоело. Слишком много времени на вас тратится.
Додано: Пон 22 вер, 2025 00:58
Вчора по Києву судмедексперт з Вінниці сказав, що експертизи гальмуються і робиться це владою, каже, не знає, це заради економії грошей чи саботаж і диверсія, але це факт. Людину це дістало, кричить, а нічого зробити не може. Мова була за ті 1000 тіл загиблих, що нещодавно передали.
А в Києві, взагалі, судмедекспертизи і по по цивільним справам гальмуються, черга на роки! Повсюди корупція і якийсь жах.
Додано: Пон 22 вер, 2025 00:58
Поговорим о ваших проблемах. Вам было сказано, что до аварии на Чернобыльской АЭС специалистам были известны проблемы (конструктивные
недостатки) соответствущего реактора. В связи с чем ваше утверждение, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии
является мягко говоря сомнительным. Именно вы принялись рассуждать о различиях причин между авариями на двух объектах.
Подтвердите, пожалуйста, цитатами из сообщений, где известные вам люди убеждают вас, что причины всех аварий одинаковы.
