Додано: Пон 22 вер, 2025 00:15

Вдобавок к предыдущему посту.О том, что у нас пока не "бюдєет воєнного часу" и можно сократить "социальные статьи". Не буду анализировать бюджет, это не такая простая задача. Если вы считаете, что вы можете квалифицированно это сделать, с интересом почитаю.Не надо повышать зарплату учителям? Допустим.Но тогда, возможно, не надо повышать зарплату и другим работникам? Но они почему-то растут. И довольно заметно.Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты.Цены, кстати, тоже быстро растут.И кто в этих условиях останется учительствовать? Разве что пенсионеры.Можно, конечно, уменьшить/ликвидировать выплаты ВПО. Эти 2000 всё равно копейки.Можно умкньшить/перестать выплачивать пенсии. Нечего сидеть на шее у государства, все в Германию, пусть немцы платят.Ещё много чего можно порезать.Не боитесь, что после этого действительно украинцы станут не готовы "її захищати"?И добавлю о том, что нет проблем с экономикой.Вы не подскажете, по какой цене мы сегодня закупаем газ? Намного дешевле, чем платили "клятым москалям"?Вы не заметили, что нам уже приходится закупать электроэнергию? + потеря ЗАЭС, которая вырабатывала "близько 40 млрд кВт·год електроенергії, що становить п'яту частину загальнорічного виробництва електроенергії в державі й половину її виробництва на українських атомних станціях." А атомная энергия самая дешёвая. В результате сильно растут цены на ээ для юрлиц. А это отражается на всех остальных ценах. В частности, например, на существенном подорожании курятины.Вы, как экономист, всего этого не видите?