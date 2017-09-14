Зарплата судмедексперта 25 тисяч.
Додано: Пон 22 вер, 2025 10:19
Додано: Пон 22 вер, 2025 10:36
не пройшло і 4 роки, Кабмін склав прогноз
Кабмін склав прогноз у трьох варіантах:
Додано: Пон 22 вер, 2025 10:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Всі країни-щось реформували.
Тому слово-реформа
має таке саме відношення до геніального кормчого якого ти чекаєш , так і до слова еволюційний розвиток.
По суті все відбувається наступним чином
1 Спочатку якийсь Діоген сидячи в бочці проповідує щось незвично нове для суспільства( реміслиник знаходить колесо , солдат стрій фаланга, інженер парову машину і так далі...)
2 Кількість прихильників проповідуємої теорії зростає ( ремісники бачать що колесо/фаланга/парова машина-це вигідно) і повторюють
3 Як тільки в суспільстві виявиться критична маса підтримуючих цю теорію-так відразу відбувається реформа.
При цьому ця реформа може відбуватись(впроваджуватись)
а - еволюційно(послідовно) довго (поколіннями)
б - революційно -швидко на протязі одного покоління, практично за життя КОРМЧОГО МОЖНОВЛАДЦЯ
4 В залежності від розвитку суспільства - рух може бути в сторону прогресу, просто в сторону(топтання на місці) або регрес..
Наприклад в Африці прийшли до канібалізму в 20 му столітті..
Тому
Як тільки ти ще раз уважно подивишся
Де рух відбувався в ОДНОМУ напрямку максимально довго, на протязі як мінімум 3 поколінь без шугань з сторони в сторону - це ЕВОЛЮЦІЯ
Всюди де рух йшов внаслідок тиску ОСОБИСТОСТІ - це революція..
Наприклад
Чінгізхан...., захопив все в ся... потім його нащадки втримували захоплене, а потім стрімко вернулись в юрти з яких до сьогодні і не вийшли.
ленін/сталін - захопили все до чого дотягнулись.... а потім імперія розвалилаль і продовжує агонізувати....
наполеон -захопив Європу ( більше ніж Гітлер) а потім через 100 років виявилось що нація стала менше ростом( а зменшення росту це погіршення умов існування)
Тому ти можеш й далі мантрувати на свої фантазії, які не мали історичного підтвердження.
Вплив особистості в історії Держави -це виняток з правила
Правило -це вплив суспільства на історію Держави.
