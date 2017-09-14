budivelnik написав:

detroytred написав: Бо в реалі Тайвань йшов не еволюційним розвитком, а саме шляхом реформ: Бо в реалі Тайвань йшов не еволюційним розвитком, а саме шляхом реформ:

Всі країни-щось реформували.Тому слово-реформамає таке саме відношення до геніального кормчого якого ти чекаєш , так і до слова еволюційний розвиток.По суті все відбувається наступним чином1 Спочатку якийсь Діоген сидячи в бочці проповідує щось незвично нове для суспільства( реміслиник знаходить колесо , солдат стрій фаланга, інженер парову машину і так далі...)2 Кількість прихильників проповідуємої теорії зростає ( ремісники бачать що колесо/фаланга/парова машина-це вигідно) і повторюють3 Як тільки в суспільстві виявиться критична маса підтримуючих цю теорію-так відразу відбувається реформа.При цьому ця реформа може відбуватись(впроваджуватись)а - еволюційно(послідовно) довго (поколіннями)б - революційно -швидко на протязі одного покоління, практично за життя КОРМЧОГО МОЖНОВЛАДЦЯ4 В залежності від розвитку суспільства - рух може бути в сторону прогресу, просто в сторону(топтання на місці) або регрес..Наприклад в Африці прийшли до канібалізму в 20 му столітті..ТомуЯк тільки ти ще раз уважно подивишсяДе рух відбувався в ОДНОМУ напрямку максимально довго, на протязі як мінімум 3 поколінь без шугань з сторони в сторону - це ЕВОЛЮЦІЯВсюди де рух йшов внаслідок тиску ОСОБИСТОСТІ - це революція..НаприкладЧінгізхан...., захопив все в ся... потім його нащадки втримували захоплене, а потім стрімко вернулись в юрти з яких до сьогодні і не вийшли.ленін/сталін - захопили все до чого дотягнулись.... а потім імперія розвалилаль і продовжує агонізувати....наполеон -захопив Європу ( більше ніж Гітлер) а потім через 100 років виявилось що нація стала менше ростом( а зменшення росту це погіршення умов існування)Тому ти можеш й далі мантрувати на свої фантазії, які не мали історичного підтвердження.Вплив особистості в історії Держави -це виняток з правилаПравило -це вплив суспільства на історію Держави.