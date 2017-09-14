RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:11

  барабашов написав:А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?

гроші знімають через якихось обнальщиків місцевих (за відсотки);
їм перекидають на картку привату їхню, а вони видають фублі наліком
Xenon
 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:17

Значит крипта
И курс наверняка не 2рэ за гривну а намного менее выгодный
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:45

  барабашов написав:Значит крипта
И курс наверняка не 2рэ за гривну а намного менее выгодный
Не обязательно.
Возможны и другие варианты. Например, потребности контрабанды.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 15:49

  барабашов написав:
  Xenon написав:сьогодні спілкувався із знайомим , у котрого батьки живуть на окупованій території (Донетчина) - ще з 22 року там кацапи зайшли.

виявляється їм досі платиться пенсія з України (на картки приват); + вони вже давно отримали раше аусвайси і отримують кацапську пенсію також.

А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?

карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 16:04

Постійна рубрика «значіт кріпта , навєрняка курс не 2»…

_hunter
карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.


Незмінна схема з 14-го року
