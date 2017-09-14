барабашов написав:
Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
А уходит гривна с карты на карту в ЕС в лучшем случае
Или можно и казахские карты пополнять так(безлимитно по входу гривны) ?
То что меняют по доллару это понятно
Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
>>> Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
Я даже больше скажу: перед этим найкрасывишу нужно куда-то деть
>>> Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
Что бы _что_? -- пэрэсичным от того, как внутренняя кухня работает - ни горячо ни жарко. Потенциальная возможность съэкономить пару-тройку процентов, подвинув посредника?