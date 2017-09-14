RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15224152251522615227
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 18:32

  барабашов написав:
  _hunter написав:
  барабашов написав:А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?

карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.

Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
А уходит гривна с карты на карту в ЕС в лучшем случае
Или можно и казахские карты пополнять так(безлимитно по входу гривны) ?
То что меняют по доллару это понятно
Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется

>>> Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
Я даже больше скажу: перед этим найкрасывишу нужно куда-то деть :)

>>> Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
Что бы _что_? -- пэрэсичным от того, как внутренняя кухня работает - ни горячо ни жарко. Потенциальная возможность съэкономить пару-тройку процентов, подвинув посредника? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 10614
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 18:50

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Тут побутує думка, що невистачає штурмової піхоти та мийщиків кабанчиків, та і просто "відсвічувати в окопі" в обсязі місячної поставки 30К тушок
чому ж тільки тут? Якщо ти не помітив то крім виділення безпіотників в окремий рід військ іде паралельно створення штурмових сил.
От задумайся що це означає на практиці? Крім понятно боротьби за владу серед генералітету.
В чому концепція штурмовиків? І порівняй їх з ударними арміями ссср часів 2ї світової. Не здається тобі що штурмовики це історія про мясні штурми а не про технологічні переваги.

Там йшлось про "мікроскопи" (навіть до хотаба майже дійшло) і "технологічну війну", а не про "відсвічування в теплік в окопі". Проснувся під вечір, майор?
так і є, проснувся під вечір.
То шо там з штурмовиками ? Як вони вписуються в війну дронів? Так звана легка ударна піхота, це про шо? Явно ж десантники не стрибають з парашутом а гірськоштурмові не лазять горами)
Мож таки твої мікроскопи не рішають остаточно? І відсвічуння в тепліку не відміняється? Прориви танків, вертольоти фронтова авіація і масовані удари артилерією не попопулярно а мясні штурми нікуди не дінуться.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3547
З нами з: 24.06.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 19:49

  Banderlog написав:так і є, проснувся під вечір.
То шо там з штурмовиками ? Як вони вписуються в війну дронів? Так звана легка ударна піхота, це про шо? Явно ж десантники не стрибають з парашутом а гірськоштурмові не лазять горами)
Мож таки твої мікроскопи не рішають остаточно? І відсвічуння в тепліку не відміняється? Прориви танків, вертольоти фронтова авіація і масовані удари артилерією не попопулярно а мясні штурми нікуди не дінуться.

Прориви Карлсонами, це до нетойвосного.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40884
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:25

Всього лиш 2хв!

Але дивитись до кінця!

То що, диванні штурмовики, ви - надважливі в тилу, чи прості тилові сцикуни?

Отож!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 20:35


Прориви Карлсонами, це до нетойвосного.


Бо Нетойсіткивочник не зробив знов бойового робота. Фінансування йому не дали. То хрін короткий, то сорочка довга
Hotab
 
Повідомлень: 16429
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15224152251522615227
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 127152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 312927
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 997970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.