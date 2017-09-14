|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:32
барабашов написав: _hunter написав: барабашов написав:
А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?
карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.
Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
А уходит гривна с карты на карту в ЕС в лучшем случае
Или можно и казахские карты пополнять так(безлимитно по входу гривны) ?
То что меняют по доллару это понятно
Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
>>> Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять
Я даже больше скажу: перед этим найкрасывишу нужно куда-то деть
>>> Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
Что бы _что_? -- пэрэсичным от того, как внутренняя кухня работает - ни горячо ни жарко. Потенциальная возможность съэкономить пару-тройку процентов, подвинув посредника?
_hunter
Повідомлень: 10614
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Пон 22 вер, 2025 18:50
flyman написав: Banderlog написав: flyman написав:
Тут побутує думка, що невистачає штурмової піхоти та мийщиків кабанчиків, та і просто "відсвічувати в окопі" в обсязі місячної поставки 30К тушок
чому ж тільки тут? Якщо ти не помітив то крім виділення безпіотників в окремий рід військ іде паралельно створення штурмових сил.
От задумайся що це означає на практиці? Крім понятно боротьби за владу серед генералітету.
В чому концепція штурмовиків? І порівняй їх з ударними арміями ссср часів 2ї світової. Не здається тобі що штурмовики це історія про мясні штурми а не про технологічні переваги.
Там йшлось про "мікроскопи" (навіть до хотаба майже дійшло) і "технологічну війну", а не про "відсвічування в теплік в окопі". Проснувся під вечір, майор?
так і є, проснувся під вечір.
То шо там з штурмовиками ? Як вони вписуються в війну дронів? Так звана легка ударна піхота, це про шо? Явно ж десантники не стрибають з парашутом а гірськоштурмові не лазять горами)
Мож таки твої мікроскопи не рішають остаточно? І відсвічуння в тепліку не відміняється? Прориви танків, вертольоти фронтова авіація і масовані удари артилерією не попопулярно а мясні штурми нікуди не дінуться.
Banderlog
Повідомлень: 3547
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 91 раз.
Додано: Пон 22 вер, 2025 19:49
Banderlog написав:
так і є, проснувся під вечір.
То шо там з штурмовиками ? Як вони вписуються в війну дронів? Так звана легка ударна піхота, це про шо? Явно ж десантники не стрибають з парашутом а гірськоштурмові не лазять горами)
Мож таки твої мікроскопи не рішають остаточно? І відсвічуння в тепліку не відміняється? Прориви танків, вертольоти фронтова авіація і масовані удари артилерією не попопулярно а мясні штурми нікуди не дінуться.
Прориви Карлсонами, це до нетойвосного.
flyman
Повідомлень: 40884
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1611 раз.
- Подякували: 2856 раз.
Додано: Пон 22 вер, 2025 20:25
Але дивитись до кінця!
То що, диванні штурмовики, ви - надважливі в тилу, чи прості тилові сцикуни?
Отож!
Успіх
Повідомлень: 8670
З нами з: 18.03.21
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 1010 раз.
Додано: Пон 22 вер, 2025 20:35
Прориви Карлсонами, це до нетойвосного.
Бо Нетойсіткивочник не зробив знов бойового робота. Фінансування йому не дали. То хрін короткий, то сорочка довга
Hotab
Повідомлень: 16429
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
|
|