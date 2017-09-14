барабашов написав:А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?
карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.
Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять А уходит гривна с карты на карту в ЕС в лучшем случае Или можно и казахские карты пополнять так(безлимитно по входу гривны) ? То что меняют по доллару это понятно Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется
>>> Чтоб нарыть баул дерева надо их откуда-то взять Я даже больше скажу: перед этим найкрасывишу нужно куда-то деть
>>> Надо бы поточнее информацию получить как оно меняется Что бы _что_? -- пэрэсичным от того, как внутренняя кухня работает - ни горячо ни жарко. Потенциальная возможность съэкономить пару-тройку процентов, подвинув посредника?
flyman написав:Тут побутує думка, що невистачає штурмової піхоти та мийщиків кабанчиків, та і просто "відсвічувати в окопі" в обсязі місячної поставки 30К тушок
чому ж тільки тут? Якщо ти не помітив то крім виділення безпіотників в окремий рід військ іде паралельно створення штурмових сил. От задумайся що це означає на практиці? Крім понятно боротьби за владу серед генералітету. В чому концепція штурмовиків? І порівняй їх з ударними арміями ссср часів 2ї світової. Не здається тобі що штурмовики це історія про мясні штурми а не про технологічні переваги.
Там йшлось про "мікроскопи" (навіть до хотаба майже дійшло) і "технологічну війну", а не про "відсвічування в теплік в окопі". Проснувся під вечір, майор?
так і є, проснувся під вечір. То шо там з штурмовиками ? Як вони вписуються в війну дронів? Так звана легка ударна піхота, це про шо? Явно ж десантники не стрибають з парашутом а гірськоштурмові не лазять горами) Мож таки твої мікроскопи не рішають остаточно? І відсвічуння в тепліку не відміняється? Прориви танків, вертольоти фронтова авіація і масовані удари артилерією не попопулярно а мясні штурми нікуди не дінуться.
Banderlog написав:так і є, проснувся під вечір. То шо там з штурмовиками ? Як вони вписуються в війну дронів? Так звана легка ударна піхота, це про шо? Явно ж десантники не стрибають з парашутом а гірськоштурмові не лазять горами) Мож таки твої мікроскопи не рішають остаточно? І відсвічуння в тепліку не відміняється? Прориви танків, вертольоти фронтова авіація і масовані удари артилерією не попопулярно а мясні штурми нікуди не дінуться.
1. Кацапський солдат серед трупів каже, що він залишився один.
Тут хтось засміється, а хтось скаже - "отак ми їх перемелюємо!" Так, так... - в нас же таке НІКОЛИ НЕ БУЛО і не буде! А 30 000 щомісяця просто набирають на дрощиків... - бо ж, напевно, просто щомісяця 30 000 звільняється по здоров'ю/по догляду... і чуть-чуть (буквально дві людини) йде щомісяця в сзч.
2. Там якесь опитування показали, що 88% пересічних НЕ хочуть їхати з України!
Форумчани - вам телефонували, чи на вулиці підходили, запитували про це?
Хотабенки з песикотенками відповідали на запитання складені шаманенками, що "завжди готові"