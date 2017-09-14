......... - Автономные системы зарядки: Полевые зарядные станции на солнечных батареях или с компактными ядерными реакторами (типа «Егоза» Росатома). ........
А вот что пишет ИИ по запросу "«Егоза» Росатома":
«Егоза» Росатома - это не существует, так как "Егоза" является торговым названием колючей проволоки, а Росатом - это государственная корпорация. Вероятнее всего, имеется в виду «Егоза» как вид ограждения, так как Росатом не производит колючую проволоку.
Если бы холодный ядерный синтез был уже осуществлен, то мир бы изменился.
"Егоза" — это название вымышленного портативного ядерного реактора из видеоигры Factorio, где он используется как источник энергии для техники. Реальных портативных ядерных реакторов под таким названием не существует, хотя концепция миниатюрных ядерных установок для различных целей активно исследуется.
Существуют ли портативные ядерные реакторы в реальности? Мини-реакторы:Существуют реальные разработки мини-реакторов, использующих уран низкого обогащения для выработки тепла, которое затем преобразуется в электричество. Технологии: Эти технологии включают закрытые циклы охлаждения и термоэлектрические генераторы, что является шагом к созданию компактных источников энергии, хотя и не всегда портативных в том же смысле, что в игре.
Таким образом, "Егоза" — это образ из игры, который отражает мечту о компактных и мощных источниках энергии, но не является реальным устройством.
Ядерная энергетика развивается семимильными шагами. То, что вы изучали в школе, уже не актуально и слишком упрощенно или даже ошибочно.
tumos написав:.......... А в целом интересная тема возникает. Как судьи с юридическим образованием разбираются в делах, связанных со строительными вопросами, медициной ... ?
Эта тема уже когда-то обсуждалась. По-моему, на этой же ветке и в связи с тем же вопросом о возможности юристов быть всезнайками. Тоже по инициативе юриста, вот не помню ник. Он тогда доказывал, что юристы знают всё, прямо как энциклопедисты ХVIII века.
Не читал. Судить о его позиции с ваших слов не буду.
ЛАД написав:Никак не могут, а решения выносят на основании заключений экспертов.
Остается пернести этот подход на позиции участников форума из числа экономистов, программистов, юристов, химиков... На формирование их точек зрений, утверждений налагают отпечаток лица (люди) со специальными знаниями.
ЛАД написав:Кстати, по Чернобыльской аварии суд тоже состоялся и 6 человек были осуждены на разные сроки. Суд был достаточно быстрый - 18 дней (за вычетом выходных). Трое получили по 10 лет. Правда, по разным причинам вышли через 4 года. И осуждены были не разработчики реактора, а люди, отвечавшие за эксплуатацию станции. Так что если вы хотите базироваться на юридических основаниях, то в авариях виноваты операторы станции, а не конструкция, и тогда точно причины аварий разные.
Без проблем. Повторим еще раз. Я оспорил вашу тезу о том, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии . В рассуждение о причинах аварии зашли вы. Причем указали две ссылки. Тексты по вашим ссылкам противоречат вашему утверждению:
Так что конструктивные недостатки это не причина аварии.
Цитита по ссылке:
Согласно докладу Международной консультативной группы по ядерной безопасности, причиной аварии стали конструкционные недоработки реактора РБМК-1000, которые впоследствии привели к катастрофе на ЧАЭС 26 апреля 1986 года[1].
Вы спорите как минимум с составителями текста вики и как максимум с Международной консультативной группой по ядерной безопасности (если в докладе есть эта формулировка). Что касается вашего аргумента относительно решения суда. Суд состоялся в 1987 году. Опять же по ваше ссылке:
В 1993 году INSAG опубликовал дополнительный отчёт[15], обновивший «ту часть доклада INSAG-1, в которой основное внимание уделено причинам аварии», и уделивший большее внимание серьёзным проблемам в конструкции реактора. Он основан, главным образом, на данных Госатомнадзора СССР и на докладе «рабочей группы экспертов СССР» (эти два доклада включены в качестве приложений), а также на новых данных, полученных в результате моделирования аварии. В этом отчёте многие выводы, сделанные в 1986 году, признаны неверными и пересматриваются «некоторые детали сценария, представленного в INSAG-1», а также изменены некоторые «важные выводы». Согласно отчёту, наиболее вероятной причиной аварии являлись ошибки проекта и конструкции реактора, эти конструктивные особенности оказали основное влияние на ход аварии и её последствия[23].
Востаннє редагувалось tumos в Пон 22 вер, 2025 21:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ми здатні передати на фронт і прифронтову зону - 10 і більше млн грн гуманітарки на рік, жодна копійка з якої НЕ ЗІБРАНА в Україні, а сама гуманітарка зібрана на 70% як списане медичне обладнання, 20% як модернізація цього обладнання власними силами і за власні кошти і 10% як допомога від ОККО на паливо , чи Нова Пошта , Міст на пересилку...
Як ви порахували списане медичне обладнання у 70%? Де ви його знайшли, й шо це за обладнання?
Минулого року наприклад це була швидка допомога з обладнанням в якого німці ретельно обрізали всі інформаційні і силові кабелі до обладнання... Ми її відновили ПОВНІСТЮ. Я зарахув САМ собі як 3 млн грн, як на технічно відремонтоване авто Пежо + кілька носилок+швл+кардіо+... ще там щось - не така вже й велика ціна Постійно йдуть ліжка з можливістю зміни положення(електро ) як правило всі не робочі, як правило всі ремонтуються ( як мінімум з 10 зібрати 8 виходить) Візки - йдуть десятками, електро-штучний товар Цього року - отримали 150 апаратів штучного дихання + відсмоктувачі і так далі... - 70 вже на фронті, або в прифронтовій , 30 на запчастинах , ще 50 потихкньку відновлюються Вартість нового приладу від 10000 євро , на фронт передані для стабпунктів як медичний інструмент 1 штука вартістю 100 грн... реальна вартість як на мене 100 000+ грн Зараз дякуючи гетьманцеву на складі 10 тонн гуманітарки яка зайшла по правилам гетьманцева.... але бойові частини брати під тими кодами під якими воно пройшло митницю - відмовляються, бо як правило це шмотки , які в госпіталь щоб боєць після лікування пішов не голий, або в рем роту як тряпки -підуть на ура... але митниця це пропустила як одяг... думаю що за це після війни ще прийдеться комусь посидіти в буцегарні (розборки за неправильно оформленні авто які на фронті-СБУ вже проводила, причини щоб посадити -не знайшла. але крові трошки попили , хоча до тих хто перевіряв-без суттєвих претензій-люди роблять свою роботу, є сигнал що 100 авто пішло через фонд.. треба перевіряти.