Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:53

  flyman написав:
  Hotab написав:Успіх

А 30 000 щомісяця просто набирають на дрощиків... - бо ж, напевно, просто щомісяця 30 000 звільняється по здоров'ю/по догляду... і чуть-чуть (буквально дві людини) йде щомісяця в сзч.



Хто таке казав і з ким ти сперечаєшся? Сам з собою?

Форумчани - вам телефонували, чи на вулиці підходили, запитували про це?


Дисципліна «соціологія» , де розповідають про способи вивчення настроїв , які методики використовуються, вивчається в процесі отримання вищої освіти. Якої у тебе нема. Як і середньої. Тому ти ставиш нерозумні питання і звісно думаєш, що тобі не відповідають, бо питання «ну таке складне». А не тому, що воно безтолкове

Хотабенки з песикотенками відповідали на запитання складені шаманенками, що "завжди готові"

Мы ещё этим патриотам коленки то попростреливаем
Из дробовика как из оф.Мерфи делали Робокопа на заводах славного города Детройта.
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы тут сами недавно писали, какие у нас высокие зарплаты. :)
Цены, кстати, тоже быстро растут.
Це так званий інфляційний податок, який нагинає успіхів і йому подібних...
А ціни ростуть бо навіть в Бюджеті 2026 року - 1 220 000 000 000 -виплата військовим... тобто 40% це податки на ці виплати і за ці податки Пенсійний виходить збалансованим ... по грошам...
Але військові випускають продукт ЗАХИСТ від АГРЕСОРА
А тому гроші отримані пенсіонерами на хліб намазати не виходить бо під ці гроші відсутні матеріальний продукт.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:00

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:Мухун Помийникович відповідав «вишкрябай мене з підвалу, якщо зможеш, вичисли мене по айпі».

Хотабе, ти розповідав як проходив психіатра.
А як тобі вдавалося проходити нарколога?
За пляшку?

А що там у тебе викликало найбільші складнощі? Ти 5 хвилин не міг всидіти, поки він заповнював папери, , щоб не дістати з АТБ-ного кулька «ром-колу» пригубити?

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:06

UA

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.


Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:07

  барабашов написав:
  UA написав:Хотабе, ти розповідав як проходив психіатра.
А як тобі вдавалося проходити нарколога?
За пляшку?

Девушка идентифицирующая себя мущиной-охфицером начинала так рьяно заигрывать с представителями медкомиссии, что им проще было отправить её дамбить Чад и Эритрею.

В Чад и Эритрею брали лише після прохождения гінеколога.
Часи ті були давно, а звичка у Хотаба лишилась.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:14

  Hotab написав:UA

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.


Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?

Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:16

Планували 69, вийшло 34.5

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Не знаю, коли я регулярно проходив комісії здається в Києві ще АТБ не було.


Це ж не принципово що було. Складнощі у нарколога з чим були у тебе? Проблеми завжди запамʼятовуються, я їх у нарколога не памʼятаю. А тебе на чому «рубали»? Руки тряслись? Слюни по підборіддю? Дропінг в штани? Як вирішував? Звично, хабарем?

Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом



210 на грудь - це коли тобі барабашов сів на обличчя?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:21

  flyman написав:.........
  ЛАД написав:Просто как-то нигде практически не видел последовательного применения на практике либертарианских теорий и, думаю, Милею тоже не удастся.
Никуда не денется, будет вмешиваться. Или не удержится у власти. Разве что крупно повезёт с хорошим ростом мировой экономики, но это в любом случае временно.

Тобто всяку хунту і уряди соціалістів "ннм-ням", а Мілей з лібералізацією "фу-фу". Бальцерович тоді хто у вашій шкалі, клаоовий ворог радянського польського народу?
Либерализация и либертарианство разные вещи.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бальцерович - ні кормчий, ні геній, ні практик прилавку, а звичайний викладач інституту ще й марксизму-ленінізму (щоб посміятися з тебе...) ---- узяв і реформував ринок Польщі.
Я ж тобі казав
Подивись скільки часу при владі були реформатори і скільки часу Держава рухалась САМА
12 вересня 1989 Бальцерович обійняв посаду віце-прем'єра і міністра фінансів в уряді Тадеуша Мазовецького.
....
Незважаючи на успіх реформи[7], її соціальні наслідки вже в перший рік почали викликати невдоволення і суперечливі оцінки[8]. Бальцерович зберіг свій пост в кабінеті Яна-Кшиштофа Белецького, але в грудні 1991 уряд Яна Ольшевського було сформовано вже без його участі.
.....
Бальцерович проводив свої реформи всього 2 роки, проте то були ті роки, коли 40 мільйонів поляків опинилися за межею бідності і не бачили жодних перспектив. Річна інфляція сягла рекордної позначки — 640 %. Промислове виробництво виробництво впало на третину, а 40 % важкої і легкої промисловості опинилися на межі банкрутства
Отже
Два роки з вересня 1989 по грудень 1991....
А що робила Польща без цього реформатора ще 34 роки?
Виявилось що РОЗВИВАЛАСЬ...
Тобто ти здурі припустив що існує чарівний пендель який може дати одна людина 50 млн поляків так сильно що ці 50 млн наступних 34 роки бігли вперед?

Ти сам хоч розумієш тупість і примітивізм цього припущення?

тому ще раз
Алгоритм реформ-змін наступний..
1 Хтось розумний починає робити не те що всі звикли - а по своєму ( таких 5% в першому поколінні)
2 Через 20 років від початку діяльності цих розумних - вже видно результати їх діяльності... які в рази кращі ніж в середньостатистичних, а тому крім 5% авантюристів до них приєднуються і БІЛІ КОМІРЦІ (наймані топи , яким зарплати дозволили зробити певні заощадження в розмірах які позволяли перестати керувати олігархічним бізнесом і почати створювати менші по обєму але в сотні разів більші по кількості свої)
3 Ще через 20 років , тих 5% авантюристів першого покоління +5% Білих комірців+5% дітей авантюристів першого покоління + 5% авантюристів другого покоління=20% від працездатного населення вже можуть створити політичну партію яка буде підтримувати їх політично+створить умови які легалізують їх діяльність...
Тобто
Не МОЖНОВЛАДЦІ ПРИДУМАЮТЬ умови
А МОЖНОВЛАДЦІ СКОПІЮЮТЬ рішення які були прийняті тими першими ....
І ось тут можливий прихід місцевого Бальцеровича на пару років , який прискорить розвиток(буде стрибок те що еволюційно йшлось за 10 років - революційно буде пройдено за 3) і все...
Далі революція закінчиться (Бальцеровича, Саакашвілі) проклянуть і запроторять в буцегарню і суспільство й далі буде розвиватись еволюційно.

ПС
я вже показував
Розвиток регулюється податками
Хочете швидше розвиватись -зменшіть податки
Хочете повільніше розвиватись і не давати розрив між бідними/багатими- збільшіть податки...
Станом на сьогодні в Іспанії, Італії, Франції , Німеччині - податок на доходи фізичних осіб до розміру в 100 000 грн/місяць +/- такий самий як і в Україні.

То може це не 200 000 можновладців недопрацьовують
може це 8 млн невідомих які невідомо за що живуть 30 останніх років- крадуть у 12 млн працюючих і 11 млн пенсіонерів?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 22:24

  Hotab написав:
  Hotab написав:UA

Питали - ти скільки на грудь візьмеш?
- відповідав 210 середнім хватом


210 на грудь - це коли тобі барабашов сів на обличчя?

Це коли на грудь туземок дозволяють хіба-що дивитись, зате одна ізношена пілотка споживає зразу 2 салямі чорношкірих хазяів.
