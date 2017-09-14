Додано: Пон 22 вер, 2025 22:22

Бальцерович - ні кормчий, ні геній, ні практик прилавку, а звичайний викладач інституту ще й марксизму-ленінізму (щоб посміятися з тебе...) ---- узяв і реформував ринок Польщі.

12 вересня 1989 Бальцерович обійняв посаду віце-прем'єра і міністра фінансів в уряді Тадеуша Мазовецького.

Незважаючи на успіх реформи[7], її соціальні наслідки вже в перший рік почали викликати невдоволення і суперечливі оцінки[8]. Бальцерович зберіг свій пост в кабінеті Яна-Кшиштофа Белецького, але в грудні 1991 уряд Яна Ольшевського було сформовано вже без його участі.

Бальцерович проводив свої реформи всього 2 роки, проте то були ті роки, коли 40 мільйонів поляків опинилися за межею бідності і не бачили жодних перспектив. Річна інфляція сягла рекордної позначки — 640 %. Промислове виробництво виробництво впало на третину, а 40 % важкої і легкої промисловості опинилися на межі банкрутства

Я ж тобі казавПодивись скільки часу при владі були реформатори і скільки часу Держава рухалась САМАОтжеДва роки з вересня 1989 по грудень 1991....А що робила Польща без цього реформатора ще 34 роки?Виявилось що РОЗВИВАЛАСЬ...Тобто ти здурі припустив що існує чарівний пендель який може дати одна людина 50 млн поляків так сильно що ці 50 млн наступних 34 роки бігли вперед?Ти сам хоч розумієш тупість і примітивізм цього припущення?тому ще разАлгоритм реформ-змін наступний..1 Хтось розумний починає робити не те що всі звикли - а по своєму ( таких 5% в першому поколінні)2 Через 20 років від початку діяльності цих розумних - вже видно результати їх діяльності... які в рази кращі ніж в середньостатистичних, а тому крім 5% авантюристів до них приєднуються і БІЛІ КОМІРЦІ (наймані топи , яким зарплати дозволили зробити певні заощадження в розмірах які позволяли перестати керувати олігархічним бізнесом і почати створювати менші по обєму але в сотні разів більші по кількості свої)3 Ще через 20 років , тих 5% авантюристів першого покоління +5% Білих комірців+5% дітей авантюристів першого покоління + 5% авантюристів другого покоління=20% від працездатного населення вже можуть створити політичну партію яка буде підтримувати їх політично+створить умови які легалізують їх діяльність...ТобтоНе МОЖНОВЛАДЦІ ПРИДУМАЮТЬ умовиА МОЖНОВЛАДЦІ СКОПІЮЮТЬ рішення які були прийняті тими першими ....І ось тут можливий прихід місцевого Бальцеровича на пару років , який прискорить розвиток(буде стрибок те що еволюційно йшлось за 10 років - революційно буде пройдено за 3) і все...Далі революція закінчиться (Бальцеровича, Саакашвілі) проклянуть і запроторять в буцегарню і суспільство й далі буде розвиватись еволюційно.ПСя вже показувавРозвиток регулюється податкамиХочете швидше розвиватись -зменшіть податкиХочете повільніше розвиватись і не давати розрив між бідними/багатими- збільшіть податки...Станом на сьогодні в Іспанії, Італії, Франції , Німеччині - податок на доходи фізичних осіб до розміру в 100 000 грн/місяць +/- такий самий як і в Україні.То може це не 200 000 можновладців недопрацьовуютьможе це 8 млн невідомих які невідомо за що живуть 30 останніх років- крадуть у 12 млн працюючих і 11 млн пенсіонерів?