Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 00:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А реалі реформами закладається фундамент для майбутнього розвитку. На десятки років. А то і більше.
Що батьків-засновників США вже грець зна скільки на світі вже нема, а не те що у владі; що Ден Сяо Піна і т.д.
Я чекав від тебе подібної маячні....
Тому спеціально виправив своє повідомлення дописавши що податкове і інше законодавство Європи і України - однакове( чи практично однакове)
А от бажання людей це законодавство виконувати - залежить від людей( якщо ми говоримо про десятки років)
Тому ще раз для фантазера
Реформатор( хороший можновладець) з своїми реформами успішний тоді , коли БІЛЬШІСТЬ населення погоджується виконувати закони/правила без силового тиску зі сторони реформатора(можновладця)
Саме тому , якщо реформи (наприклад переведення феодального Туркменістану в соціалістичний) - а це ПОЗИТИВНА реформа , після зняття силового тиску повернула Туркменістан в феодалізм...
Чому повернула?
А тому що ТУРКМЕНИ не підтримували (були не готові) жити ні в соціалізмі ні в капіталізмі, а раз так, то ніякий ТуркменБаші не може змінити алгоритм дій конкретної людини.

Розумієш ?
Чи крім слова єралашик в голові нічого й не залишилось.
ПС
в тебе можновладець наділений якимись божественними можливостями.
Одна людина 2 роки щось створювала... і 50 млн людей 35 років розвиваються виключно завдяки цій людині...
Сам в стані усвідомити цей маразм?
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 00:47

  Water написав:
  budivelnik написав:Минулого року наприклад це була швидка допомога з обладнанням в якого німці ретельно обрізали всі інформаційні і силові кабелі до обладнання... Ми її відновили ПОВНІСТЮ. Я зарахув САМ собі як 3 млн грн, як на технічно відремонтоване авто Пежо + кілька носилок+швл+кардіо+... ще там щось - не така вже й велика ціна
Постійно йдуть ліжка з можливістю зміни положення(електро ) як правило всі не робочі, як правило всі ремонтуються ( як мінімум з 10 зібрати 8 виходить)
Візки - йдуть десятками, електро-штучний товар
Цього року - отримали 150 апаратів штучного дихання + відсмоктувачі і так далі... - 70 вже на фронті, або в прифронтовій , 30 на запчастинах , ще 50 потихкньку відновлюються
Вартість нового приладу від 10000 євро , на фронт передані для стабпунктів як медичний інструмент 1 штука вартістю 100 грн... реальна вартість як на мене 100 000+ грн
Ще питання будуть?

В принципі, я так і думав, воно нічого не міняється, шо з технікою, шо з харчами. Все шо там збирались викинуть...
Все шо ви написали, там це все утилізація, яка грошей коштує. Можуть не тільки віддать, а й ще доплатить шоб забрали. Тобто, з гів...нa ви у бугалтерський звіт занесли 3 мільйони. Митниця звісно таке не пропустить, бо це не медичне обладнання, а сміття. Далі ви відновлюєте. Ви даєте гарантію шо відновлений апарат штучного дихання не стане після пів години роботи? Хто буде відповідать якщо стане? Ось для цього і існують нові прилади, звісно старі йдуть на переробку, бо там є термін служби, відпрацював прилад наприклад 1 рік- до побачення.
До чого тут харчі? Таж сама історія, все м`ясо, шо там можна купить до 1 ойро за кіло, в нас це 200-300 гривень за кіло. Порахуєте скільки коштує пригнать фуру такого м`яса і скільки буде навару, якщо продать 20 тон, мінус витрати на фуру? В нас м`ясокомбінати десятками років на такій сировині працюють. Якщо це митниці підказать, в нас все стане, починаючи з великих м`ясокомбінатів, закінчуючи невеликою кафешкою, або м`ясним магазином зі свіжим м`ясом.
1 Харчами ніхто не переймається
2 Якщо є три варіанти
Перший - новесенька швидка з гарантіями але за 10 млн грн ...але в Бюджеті грошей нема тому й швидкої нема
Другий - просто нема швидкої
Третій - волонтери прислали і пофіг звідки вони її взяли і що обладнання відновлене
Який виберете?
3 Вибрали свій
А тепер порівняйте з тим що ця швидка за рік вивезла за рік експлуатації 150 бійців з стабпункту на нулі до лікарень ?
І якби її не було , то мінімум 10% з цих 150 просто б не довезли в кузові хамера без вентиляції легень і кардіостимулятора? І якщо навіть при цьому загинуло 1 людина бо зломався апарат... то 15 теоертично врятованих перетворяться в 14 врятованих ...а 14 врятованих точно більше ніж НУЛЬ
Тому
Мені пофіг що німці її викинули
Мені пофіг у скільки долярчики це оцінять.
Якщо ця швидка врятувала ОДНОГО бійця - то це ВЖЕ 15 млн грн економії до Бюджету.
4 Електризоване ліжко , де пацієнт може самостійно змінити нахили частин ліжка і так далі..
Мені пофігу що його списали , але СОТНІ цих ліжок тільки через фонд старшого сьогодні стоять в лікарнях України і це НЕ коштувало ні Україні ні мешканцям України - жодної копійки.( за виключенням грошей моєї сімї і грошей українців за кордоном)
5 70 діючих апаратів швл і відсмоктувачів крові/слизу....
Мені пофіг що вони не сертифіковані, вони працюють і працють тільки ТАМ куди не дійшли(бо в Держави не вистарчило грошей) сертифіковані і нові.
Як думаєте що краще не сертифікований апарат чи дихання рот в рот лікаря?

Тому
Я за те щоб всі були багаті і здорові
Але якщо є можливість приречених-врятувати несертифікованим і списаним медобладнанням - я буду це робити
Точно так само як буду відправляти зарядні станції які аналогічні Хмельницькпромавтоматика за 80000 грн штука ( я відправив 20 штук несертифікованих за рахунок своєї сімї ) напевно тому що на сертифіковані долярчики ніяк заробити не в стані
Так само відправив тестових 5 комплектів батарейок для мавіків які в хмельницьпромавтоматиці коштують 2000 грн комплект бо сертифіковані і зараз готую ще 20 комплектів відправку яких закрию за два тижні...
То я правильно роблю що за рахунок невитрат на сертифікацію віддаю безкоштовно для ЗСУ ( і в три рази дешевше для себе ніж коштують сертифіковані)

Висновок
Не треба бути святішим Папи Римського
Якщо не можеш ощасливити людство - спробуй просто зробити хоч щось корисне для ЗСУ.

ПС
і останнє
Якщо я плачу свої гроші, витрачаю свій час, не маю зовнішніх надходжень - то про який бухгалтерський звіт ви говорите? В бухгалтерському звіті 70 апаратів швл і відсмоктувачів коштують 7000 ( по 100 грн за штуку)
Це моя ОСОБИСТА оцінка вартості того що фонд доставив до ЗСУ...
Вам яка різниця як я це оцінив?
Якщо тільки на прикладі швидкої Держава зекономила 15 осіб*15млн=225 млн грн ...на тому що я в себе в голові оцінив в 3 млн грн
За 4 роки в бухгалтерському звіті фонду - 5 млн грн... і 0 грн на оплату працівників фонду
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 01:10

  budivelnik написав:Якщо я плачу свої гроші, витрачаю свій час, не маю зовнішніх надходжень - то про який бухгалтерський звіт ви говорите?

Все з ваших слів, 10 мільйонів, з яких в Україні не було зібрано жодної копійки.
Це моя ОСОБИСТА оцінка вартості того що фонд доставив до ЗСУ...
Вам яка різниця як я це оцінив?

Мені байдуже, абсолютно, я здогадуюсь для чого вам 10 мільйонів потрібні у звітах.
Вам на харчі пофіг, іншим не пофіг, а це все харчування, у т.ч. військових.
А потім яйце за 17, виявилось все ж таки зловживання практично на лярд гривень з вілами у Хорватії.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 01:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вот сегодняшний свежак с городского форума
https://t.me/agendaDnepr/38636
Если не видно то регайтесь и смотрите
https://t.me/agendaDnepr/38635
Начало спецоперации по внедрению бурятов в АТБ
Наверно шпиона ловили
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 01:20

  Water написав:
  ЛАД написав:А вот что пишет ИИ по запросу "«Егоза» Росатома":
«Егоза» Росатома - это не существует, так как "Егоза" является торговым названием колючей проволоки, а Росатом - это государственная корпорация. Вероятнее всего, имеется в виду «Егоза» как вид ограждения, так как Росатом не производит колючую проволоку.

Спробуйте питать мовами, відмінними від російської.
Можливо він тільки розробляється.
Ось що відомо про російський проект компактного ядерного реактора «Егоза» — це малий модульний реактор (ММР) нового покоління, який розробляється для автономного енергопостачання у складних умовах.
.........
Електрична потужність: орієнтовно до 10 МВт (залежно від конфігурації)

Теплова потужність: до 30 МВт
......
Транспортування: модульна конструкція, перевезення у контейнері або на платформі

Можливо.
Но мне нравится совет "питать мовами, відмінними від російської" "про російський проект".
Особо буду благодарен, если вы мне расскажете, чем отличается запит «Егоза» Росатома" українською мовою от запроса «Егоза» Росатома" на русском языке.
Кстати, источник своей цитаты вы, как обычно, не указали. Найти эту цитату через гугл мне не удалось.
Из цитаты не видно ни габариты, ни вес, ни требования к установке.
Ни о чём.
