Water написав: budivelnik написав: Минулого року наприклад це була швидка допомога з обладнанням в якого німці ретельно обрізали всі інформаційні і силові кабелі до обладнання... Ми її відновили ПОВНІСТЮ. Я зарахув САМ собі як 3 млн грн, як на технічно відремонтоване авто Пежо + кілька носилок+швл+кардіо+... ще там щось - не така вже й велика ціна

Постійно йдуть ліжка з можливістю зміни положення(електро ) як правило всі не робочі, як правило всі ремонтуються ( як мінімум з 10 зібрати 8 виходить)

Візки - йдуть десятками, електро-штучний товар

Цього року - отримали 150 апаратів штучного дихання + відсмоктувачі і так далі... - 70 вже на фронті, або в прифронтовій , 30 на запчастинах , ще 50 потихкньку відновлюються

Вартість нового приладу від 10000 євро , на фронт передані для стабпунктів як медичний інструмент 1 штука вартістю 100 грн... реальна вартість як на мене 100 000+ грн

В принципі, я так і думав, воно нічого не міняється, шо з технікою, шо з харчами. Все шо там збирались викинуть...

Все шо ви написали, там це все утилізація, яка грошей коштує. Можуть не тільки віддать, а й ще доплатить шоб забрали. Тобто, з гів...нa ви у бугалтерський звіт занесли 3 мільйони. Митниця звісно таке не пропустить, бо це не медичне обладнання, а сміття. Далі ви відновлюєте. Ви даєте гарантію шо відновлений апарат штучного дихання не стане після пів години роботи? Хто буде відповідать якщо стане? Ось для цього і існують нові прилади, звісно старі йдуть на переробку, бо там є термін служби, відпрацював прилад наприклад 1 рік- до побачення.

До чого тут харчі? Таж сама історія, все м`ясо, шо там можна купить до 1 ойро за кіло, в нас це 200-300 гривень за кіло. Порахуєте скільки коштує пригнать фуру такого м`яса і скільки буде навару, якщо продать 20 тон, мінус витрати на фуру? В нас м`ясокомбінати десятками років на такій сировині працюють. Якщо це митниці підказать, в нас все стане, починаючи з великих м`ясокомбінатів, закінчуючи невеликою кафешкою, або м`ясним магазином зі свіжим м`ясом. В принципі, я так і думав, воно нічого не міняється, шо з технікою, шо з харчами. Все шо там збирались викинуть...Все шо ви написали, там це все утилізація, яка грошей коштує. Можуть не тільки віддать, а й ще доплатить шоб забрали. Тобто, з гів...нa ви у бугалтерський звіт занесли 3 мільйони. Митниця звісно таке не пропустить, бо це не медичне обладнання, а сміття. Далі ви відновлюєте. Ви даєте гарантію шо відновлений апарат штучного дихання не стане після пів години роботи? Хто буде відповідать якщо стане? Ось для цього і існують нові прилади, звісно старі йдуть на переробку, бо там є термін служби, відпрацював прилад наприклад 1 рік- до побачення.До чого тут харчі? Таж сама історія, все м`ясо, шо там можна купить до 1 ойро за кіло, в нас це 200-300 гривень за кіло. Порахуєте скільки коштує пригнать фуру такого м`яса і скільки буде навару, якщо продать 20 тон, мінус витрати на фуру? В нас м`ясокомбінати десятками років на такій сировині працюють. Якщо це митниці підказать, в нас все стане, починаючи з великих м`ясокомбінатів, закінчуючи невеликою кафешкою, або м`ясним магазином зі свіжим м`ясом.

1 Харчами ніхто не переймається2 Якщо є три варіантиПерший - новесенька швидка з гарантіями але за 10 млн грн ...але в Бюджеті грошей нема тому й швидкої немаДругий - просто нема швидкоїТретій - волонтери прислали і пофіг звідки вони її взяли і що обладнання відновленеЯкий виберете?3 Вибрали свійА тепер порівняйте з тим що ця швидка за рік вивезла за рік експлуатації 150 бійців з стабпункту на нулі до лікарень ?І якби її не було , то мінімум 10% з цих 150 просто б не довезли в кузові хамера без вентиляції легень і кардіостимулятора? І якщо навіть при цьому загинуло 1 людина бо зломався апарат... то 15 теоертично врятованих перетворяться в 14 врятованих ...а 14 врятованих точно більше ніж НУЛЬТомуМені пофіг що німці її викинулиМені пофіг у скільки долярчики це оцінять.Якщо ця швидка врятувала ОДНОГО бійця - то це ВЖЕ 15 млн грн економії до Бюджету.4 Електризоване ліжко , де пацієнт може самостійно змінити нахили частин ліжка і так далі..Мені пофігу що його списали , але СОТНІ цих ліжок тільки через фонд старшого сьогодні стоять в лікарнях України і це НЕ коштувало ні Україні ні мешканцям України - жодної копійки.( за виключенням грошей моєї сімї і грошей українців за кордоном)5 70 діючих апаратів швл і відсмоктувачів крові/слизу....Мені пофіг що вони не сертифіковані, вони працюють і працють тільки ТАМ куди не дійшли(бо в Держави не вистарчило грошей) сертифіковані і нові.Як думаєте що краще не сертифікований апарат чи дихання рот в рот лікаря?ТомуЯ за те щоб всі були багаті і здоровіАле якщо є можливість приречених-врятувати несертифікованим і списаним медобладнанням - я буду це робитиТочно так само як буду відправляти зарядні станції які аналогічні Хмельницькпромавтоматика за 80000 грн штука ( я відправив 20 штук несертифікованих за рахунок своєї сімї ) напевно тому що на сертифіковані долярчики ніяк заробити не в станіТак само відправив тестових 5 комплектів батарейок для мавіків які в хмельницьпромавтоматиці коштують 2000 грн комплект бо сертифіковані і зараз готую ще 20 комплектів відправку яких закрию за два тижні...То я правильно роблю що за рахунок невитрат на сертифікацію віддаю безкоштовно для ЗСУ ( і в три рази дешевше для себе ніж коштують сертифіковані)ВисновокНе треба бути святішим Папи РимськогоЯкщо не можеш ощасливити людство - спробуй просто зробити хоч щось корисне для ЗСУ.ПСі останнєЯкщо я плачу свої гроші, витрачаю свій час, не маю зовнішніх надходжень - то про який бухгалтерський звіт ви говорите? В бухгалтерському звіті 70 апаратів швл і відсмоктувачів коштують 7000 ( по 100 грн за штуку)Це моя ОСОБИСТА оцінка вартості того що фонд доставив до ЗСУ...Вам яка різниця як я це оцінив?Якщо тільки на прикладі швидкої Держава зекономила 15 осіб*15млн=225 млн грн ...на тому що я в себе в голові оцінив в 3 млн грнЗа 4 роки в бухгалтерському звіті фонду - 5 млн грн... і 0 грн на оплату працівників фонду