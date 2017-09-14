detroytred написав:А реалі реформами закладається фундамент для майбутнього розвитку. На десятки років. А то і більше. Що батьків-засновників США вже грець зна скільки на світі вже нема, а не те що у владі; що Ден Сяо Піна і т.д.
Я чекав від тебе подібної маячні.... Тому спеціально виправив своє повідомлення дописавши що податкове і інше законодавство Європи і України - однакове( чи практично однакове) А от бажання людей це законодавство виконувати - залежить від людей( якщо ми говоримо про десятки років) Тому ще раз для фантазера Реформатор( хороший можновладець) з своїми реформами успішний тоді , коли БІЛЬШІСТЬ населення погоджується виконувати закони/правила без силового тиску зі сторони реформатора(можновладця) Саме тому , якщо реформи (наприклад переведення феодального Туркменістану в соціалістичний) - а це ПОЗИТИВНА реформа , після зняття силового тиску повернула Туркменістан в феодалізм... Чому повернула? А тому що ТУРКМЕНИ не підтримували (були не готові) жити ні в соціалізмі ні в капіталізмі, а раз так, то ніякий ТуркменБаші не може змінити алгоритм дій конкретної людини.
Розумієш ? Чи крім слова єралашик в голові нічого й не залишилось. ПС в тебе можновладець наділений якимись божественними можливостями. Одна людина 2 роки щось створювала... і 50 млн людей 35 років розвиваються виключно завдяки цій людині... Сам в стані усвідомити цей маразм?
budivelnik написав:Минулого року наприклад це була швидка допомога з обладнанням в якого німці ретельно обрізали всі інформаційні і силові кабелі до обладнання... Ми її відновили ПОВНІСТЮ. Я зарахув САМ собі як 3 млн грн, як на технічно відремонтоване авто Пежо + кілька носилок+швл+кардіо+... ще там щось - не така вже й велика ціна Постійно йдуть ліжка з можливістю зміни положення(електро ) як правило всі не робочі, як правило всі ремонтуються ( як мінімум з 10 зібрати 8 виходить) Візки - йдуть десятками, електро-штучний товар Цього року - отримали 150 апаратів штучного дихання + відсмоктувачі і так далі... - 70 вже на фронті, або в прифронтовій , 30 на запчастинах , ще 50 потихкньку відновлюються Вартість нового приладу від 10000 євро , на фронт передані для стабпунктів як медичний інструмент 1 штука вартістю 100 грн... реальна вартість як на мене 100 000+ грн Ще питання будуть?
В принципі, я так і думав, воно нічого не міняється, шо з технікою, шо з харчами. Все шо там збирались викинуть... Все шо ви написали, там це все утилізація, яка грошей коштує. Можуть не тільки віддать, а й ще доплатить шоб забрали. Тобто, з гів...нa ви у бугалтерський звіт занесли 3 мільйони. Митниця звісно таке не пропустить, бо це не медичне обладнання, а сміття. Далі ви відновлюєте. Ви даєте гарантію шо відновлений апарат штучного дихання не стане після пів години роботи? Хто буде відповідать якщо стане? Ось для цього і існують нові прилади, звісно старі йдуть на переробку, бо там є термін служби, відпрацював прилад наприклад 1 рік- до побачення. До чого тут харчі? Таж сама історія, все м`ясо, шо там можна купить до 1 ойро за кіло, в нас це 200-300 гривень за кіло. Порахуєте скільки коштує пригнать фуру такого м`яса і скільки буде навару, якщо продать 20 тон, мінус витрати на фуру? В нас м`ясокомбінати десятками років на такій сировині працюють. Якщо це митниці підказать, в нас все стане, починаючи з великих м`ясокомбінатів, закінчуючи невеликою кафешкою, або м`ясним магазином зі свіжим м`ясом.
1 Харчами ніхто не переймається 2 Якщо є три варіанти Перший - новесенька швидка з гарантіями але за 10 млн грн ...але в Бюджеті грошей нема тому й швидкої нема Другий - просто нема швидкої Третій - волонтери прислали і пофіг звідки вони її взяли і що обладнання відновлене Який виберете? 3 Вибрали свій А тепер порівняйте з тим що ця швидка за рік вивезла за рік експлуатації 150 бійців з стабпункту на нулі до лікарень ? І якби її не було , то мінімум 10% з цих 150 просто б не довезли в кузові хамера без вентиляції легень і кардіостимулятора? І якщо навіть при цьому загинуло 1 людина бо зломався апарат... то 15 теоертично врятованих перетворяться в 14 врятованих ...а 14 врятованих точно більше ніж НУЛЬ Тому Мені пофіг що німці її викинули Мені пофіг у скільки долярчики це оцінять. Якщо ця швидка врятувала ОДНОГО бійця - то це ВЖЕ 15 млн грн економії до Бюджету. 4 Електризоване ліжко , де пацієнт може самостійно змінити нахили частин ліжка і так далі.. Мені пофігу що його списали , але СОТНІ цих ліжок тільки через фонд старшого сьогодні стоять в лікарнях України і це НЕ коштувало ні Україні ні мешканцям України - жодної копійки.( за виключенням грошей моєї сімї і грошей українців за кордоном) 5 70 діючих апаратів швл і відсмоктувачів крові/слизу.... Мені пофіг що вони не сертифіковані, вони працюють і працють тільки ТАМ куди не дійшли(бо в Держави не вистарчило грошей) сертифіковані і нові. Як думаєте що краще не сертифікований апарат чи дихання рот в рот лікаря?
Тому Я за те щоб всі були багаті і здорові Але якщо є можливість приречених-врятувати несертифікованим і списаним медобладнанням - я буду це робити Точно так само як буду відправляти зарядні станції які аналогічні Хмельницькпромавтоматика за 80000 грн штука ( я відправив 20 штук несертифікованих за рахунок своєї сімї ) напевно тому що на сертифіковані долярчики ніяк заробити не в стані Так само відправив тестових 5 комплектів батарейок для мавіків які в хмельницьпромавтоматиці коштують 2000 грн комплект бо сертифіковані і зараз готую ще 20 комплектів відправку яких закрию за два тижні... То я правильно роблю що за рахунок невитрат на сертифікацію віддаю безкоштовно для ЗСУ ( і в три рази дешевше для себе ніж коштують сертифіковані)
Висновок Не треба бути святішим Папи Римського Якщо не можеш ощасливити людство - спробуй просто зробити хоч щось корисне для ЗСУ.
ПС і останнє Якщо я плачу свої гроші, витрачаю свій час, не маю зовнішніх надходжень - то про який бухгалтерський звіт ви говорите? В бухгалтерському звіті 70 апаратів швл і відсмоктувачів коштують 7000 ( по 100 грн за штуку) Це моя ОСОБИСТА оцінка вартості того що фонд доставив до ЗСУ... Вам яка різниця як я це оцінив? Якщо тільки на прикладі швидкої Держава зекономила 15 осіб*15млн=225 млн грн ...на тому що я в себе в голові оцінив в 3 млн грн За 4 роки в бухгалтерському звіті фонду - 5 млн грн... і 0 грн на оплату працівників фонду
Мені байдуже, абсолютно, я здогадуюсь для чого вам 10 мільйонів потрібні у звітах. Вам на харчі пофіг, іншим не пофіг, а це все харчування, у т.ч. військових. А потім яйце за 17, виявилось все ж таки зловживання практично на лярд гривень з вілами у Хорватії.
ЛАД написав:А вот что пишет ИИ по запросу "«Егоза» Росатома":
«Егоза» Росатома - это не существует, так как "Егоза" является торговым названием колючей проволоки, а Росатом - это государственная корпорация. Вероятнее всего, имеется в виду «Егоза» как вид ограждения, так как Росатом не производит колючую проволоку.
Спробуйте питать мовами, відмінними від російської. Можливо він тільки розробляється.
Ось що відомо про російський проект компактного ядерного реактора «Егоза» — це малий модульний реактор (ММР) нового покоління, який розробляється для автономного енергопостачання у складних умовах. ......... Електрична потужність: орієнтовно до 10 МВт (залежно від конфігурації)
Теплова потужність: до 30 МВт ...... Транспортування: модульна конструкція, перевезення у контейнері або на платформі
Можливо. Но мне нравится совет "питать мовами, відмінними від російської" "про російський проект". Особо буду благодарен, если вы мне расскажете, чем отличается запит «Егоза» Росатома" українською мовою от запроса «Егоза» Росатома" на русском языке. Кстати, источник своей цитаты вы, как обычно, не указали. Найти эту цитату через гугл мне не удалось. Из цитаты не видно ни габариты, ни вес, ни требования к установке. Ни о чём.
Даний реактор може генерувати до 60 мегават енергії .......Щодо розмірів, то в діаметрі реактор має близько 4 м та близько 20 м у висоту. Він завантажується у басейн, який побудований за певними технологіями, для охолодження ядерного палива.
Вот ещё пример:
В собранном виде «Елена» представляет собою цилиндр диаметром 4,5 и высотой 15 метров. Масса установки — 168 тонн. Установка разбирается на блоки массой не более 20 тонн. Размещение — подземное или подводное, в герметичном боксе Тепловая мощность 3 МВт Электрическая мощность 100 кВт
А вообще, потратил много времени, но всё равно спасибо. Неожиданно нашёл такое:
Навесні 2023-го "Енергоатом" та американська компанія Holtec International домовилися про розгортання малих модульних реакторів SMR-160. Восени обговорювалося прискорення проекту, але вже з компанією NuScale, оскільки проект був єдиною технологією ММР, готовою до комерційного впровадження.
Навесні 2024 року стало відомо, що в Україні вироблятимуть компоненти для малих реакторів. А також було підписано угоду про співпрацю щодо розгортання ММР компанії Holtec International.
Згідно з планами Україна хоче розмістити 20 малих реакторів SMR-160 (потужність 160 МВт) замість пошкодженої теплової генерації. Проблема в тому, що ніхто на світі ще не реалізував цю технологію. Перші прототипи лише починають одержувати ліцензії.
1 Я щось не зрозумів Якщо Шмигаль через ПРОЗОРО продав яйця по 17... - то до чого тут волонтери? 2 Для того щоб забронювати волонтера- треба щоб через фонд а - пройшло 10 млн+ грн на рік б - ці суми повинні пройти по договорам з отримувачами допомоги в - отримувачем допомоги можуть бути тільки Державні адміністрації , Міністерства , Комунальні заклади... 3 Хтось з тут присутніх може мені описати договір в якому фонд зобовязується на протязі року поставити на 10 млн чогось конкретно... при чому це чогось він буде збирати за кордоном у вигляді пожертв весь наступний рік і обовязково збере саме те що прописане в договорі?
Тому 1 На 10 млн забили відразу 2 Після п1 виявилось що чим менше записано у вартості допомоги - тим легше цю допомогу передати тим хто її потребує.. Апарат ШВЛ під назвою медичні інструменти і ціною 100 грн -стабпункти забирають на ура... А під назвою ШВЛ з сертифікатом і ціною в 400 000 грн - він нафік нікому не потрібен..
Тому питання Вам таксі їхати чи шашечки? Якщо їхати - то по моїм внутрішнім оцінка -фонд надає допомоги на суму еквівалентну від 5 млн грн в рік Якщо шашечки( по бухгалтерському обліку який синхронізований з данними митниці) - то за майже 4 роки - на 4 млн грн... з яких 2 млн у вигляді неліквіду лежить на складі.
- Украинские железные дороги тратят значительные средства на поддержание своей работы - Разработан план восстановления, предусматривающий повышение тарифов на грузоперевозки - План восстановления находится на рассмотрении правительства. - Если бюджет не будет одобрен, дефицит в 2026 году может составить 728 миллионов долларов. ...... Компания, в которой работает 170 000 человек и которая доминирует в сфере грузовых и пассажирских перевозок на Украине, столкнулась с почти двукратным сокращением грузооборота с начала 2022 года , в то время как эксплуатационные расходы растут из-за ущерба, нанесенного войной . ...... Тарифы на транспорт не индексировались годами, а расходы резко возросли: на электроэнергию — на 216%, на дизельное топливо — на 57%, при этом заработная плата выросла на 65%. ...... «Мы не сможем переложить эти дополнительные затраты на конечных потребителей и потеряем весь рынок», — заявил Мауро Лонгобардо, генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшего производителя стали в Украине. В 2022 году «Укрзализныця» заключила соглашение об отсрочке платежей по своим еврооблигациям на сумму 895 млн долларов США, включая 594,9 млн долларов США со сроком погашения в июле 2024 года и 300 млн долларов США со сроком погашения в июле 2026 года.
«Ситуация на нефтяном рынке такова, что мировой спрос на нефть будет снижаться с третьего по четвёртый квартал и затем снова к первому кварталу 2026 года. В то же время добыча ОПЕК+ растёт», — отмечают аналитики SEB. «Главный вопрос, конечно, заключается в том, будет ли Китай накапливать растущие излишки или цена на нефть упадёт до 50 долларов. Мы считаем, что это последний вариант».
КОПЕНГАГЕН, 23 сентября (Рейтер) — Аэропорт Копенгагена (KBHL.CO), открывает новую вкладкуАэропорт, самый загруженный в Северном регионе, возобновил работу рано утром во вторник после того, как из-за обнаружения беспилотников взлеты и посадки были приостановлены почти на четыре часа, сообщили в аэропорту.
Полиция сообщила в понедельник, что в этом районе были замечены два или три крупных беспилотника, в результате чего было закрыто все движение в крупнейшем аэропорту Дании в Копенгагене.
По данным сервиса отслеживания рейсов FlightRadar, аэропорт прекратил работу в понедельник в 20:26 (18:26 по Гринвичу). Около 50 рейсов были перенаправлены в альтернативные аэропорты, сообщает FlightRadar на сайте X. Ранее представитель аэропорта заявил, что полиция работает над идентификацией дронов, но отказался предоставить дополнительную информацию, сославшись на продолжающееся расследование.
- Международный валютный фонд убедил правительство Украины увеличить прогнозы дополнительного финансирования, необходимого до конца 2027 года, до примерно 65 миллиардов долларов. - Первоначально Украина оценивала дефицит внешнего финансирования почти в 38 миллиардов долларов, однако переговоры с МВФ увеличили эту цифру. - Согласованная оценка была предоставлена Европейской комиссии, которая планирует предоставить большую часть необходимой суммы за счет остатка денежных средств, образовавшегося за счет замороженных российских активов. ...... Представитель Минфина Украины и пресс-служба МВФ отказались от комментариев.
МВФ выразил сомнения относительно оценок потребностей Украины в финансировании, поскольку война вынудила страну увеличить военный бюджет, поставив под угрозу её финансовую устойчивость. Страна пострадала от растущего нежелания США, некогда крупнейшего её донора, продолжать оказывать помощь при администрации президента Дональда Трампа . ...... Размер нового пакета помощи МВФ официально не обсуждался, но, по предварительным оценкам, он составляет около 8 миллиардов долларов, сообщили источники.